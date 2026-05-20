Nova neizvjesnost za nastavnike: 'Prvi smo put saznali kome se plaća namjerava umanjiti'

Nastavljeni su pregovori za granski kolektivni ugovor za osnovne škole, a jedna od točaka mogla bi zabrinuti nastavnike s najviše godina radnog staža.

Otegnuti pregovori oko granskih kolektivnih ugovora u školama nastavljeni su proteklog utorka i to sastankom za osnovne škole. To je bio treći sastanak nakon što su pregovori obnovljeni u travnju, a Školski sindikat Preporod objavio je priopćenje oko toga što se događalo na njemu. Odmah u uvodu ističu - nije izgledno da će novi granski ugovor tako brzo biti potpisan.

Sindikati traže naknadu za razrednike i koordinatore na nacionalnim ispitima

Na sastanku je sindikate predvodila Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, a stranu vladajućih zastupao je Stipe Mamić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Sindikat Preporod izvijestio je da su se na sastanku pregovarači usredotočili na posebne uvjete rada što je jedno od materijalnih prava u ugovoru. SHU je predložio da to bude dodatak za rad u izvanrednim okolnostima.

- Sindikalna je strana predložila da se dosadašnje skupine radnika u školama na koje se ovo pravo odnosilo (učitelji razredne i predmetne nastave koji rade u kombinaciji, učitelji razredne i predmetne nastave koji rade s učenicima koji se školuju prema prilagođenom programu, stručni suradnici koji rade s učenicima s teškoćama, zaposlenici koji putuju više od 50 km i učitelji predmetne nastave koji u jednom danu rade u 3 ili više škola) ubuduće prošire i na učitelje koji rade s darovitim učenicima, razrednike, učitelje koji izvode nastavu u kući i ispitne koordinatore na nacionalnim ispitima. Ovim bi se radnicima, sukladno Zakonu o plaćama, osnovna plaća uvećavala dodatkom za rad u izvanrednim okolnostima, izvijestio je Sindikat Preporod.

Ističu i da sindikati nisu u razmjeni argumenata uspjeli niti iznijeti koliki dodatak zahtijevaju za svaku od aktivnosti.

Jedna točka zabrinula je sindikate

Iz ovog sindikata navode i da se u jednom trenutku državni tajnik dotaknuo točke GKU-a za osnovne škole koja se odnosi na normu i dodatak učiteljima s više od 30 godina staža, a koji ih je zabrinuo. Naime, članak 38. GKU-a za osnovne škole propisuje da 'učitelj koji ima više od 30 godina radnog staža ima pravo na umanjene sati za izvođenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada za dva sata tjedno'.

Uvjet je da je redovitom i/ili izbornom nastavom zadužen s minimalnim brojem sati za ostvarivanje prava na puno radno vrijeme. Ravnatelji te učitelje ne mogu zadužiti prekovremenim radom, osim u slučaju prijeke potrebe. Oni učitelji koji imaju više od 30 godina staža i ne iskoriste ovo pravo, ostvaruju pravo na uvećanje osnovne plaće za četiri posto.

- Prema Mamiću ubuduće će biti moguće samo smanjenje norme, ali ne i povećanje plaće u slučaju odustanka učitelja od smanjenja norme. Prvi su puta predstavnici sindikata u ovim pregovorima saznali od predstavnika Vlade kome se konkretno plaća namjerava umanjiti. Ništa se nije uradilo po pitanju ni jedne od obveza koju su na prethodnim sastancima preuzeli predstavnici Vlade. Međuresorni koordinacijski sastanak nije održan. Izostali su podaci o broju korisnika i financijskim učincima pojedinih materijalnih prava. Umjesto informacije i podataka predstavnici su sindikata dobili ispriku i ponovljeno obećanje, izvijestio je Preporod uz dodatak da je idući sastanak 2. lipnja.

Podsjetimo, u tijeku su i pregovori oko granskog kolektivnog ugovora za srednje škole. Sindikati, među ostalim, traže ugovaranje prava na naknadu za rad povezan s državnom maturom, a važna tema su i viškovi djelatnika u modularnoj nastavi, o čemu više možete čitati ovdje.