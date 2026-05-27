U školi radi 40 godina, sad je primila veliko priznanje: 'Dobar nastavnik je kao dobar glumac i dobro vino'

Nastavnica engleskog jezika u I. gimnaziji Split Olga Granić dobitnica je ovogodišnje Nagrade Grada Splita za životno djelo. Kako su rekli iz škole, posebnost onoga što nastavnica Granić u ovoj školi radi već više od 30 godina očituje se u dosljednom povezivanju obrazovanja, umjetnosti i međunarodne suradnje.

Koliko god htjela biti skromna, objašnjava Granić, mora reći da se nakon nominacije i osvajanja nagrade ipak slaže sa službenim obrazloženjem. Ono kaže da uz redoviti uspješan nastavnički, mentorski i savjetnički rad u I. gimnaziji Split i Državnom povjerenstvu za natjecanje iz engleskog jezika, od 1993. vodi i realizira niz velikih dramsko-scenskih projekata na engleskom jeziku.

Snažan doprinos kulturnom identitetu Splita

- Među njima se izdvajaju Shakespeareove drame (Macbeth, The Taming of the Shrew, Hamlet) te mjuzikli (Oliver!, My Fair Lady, Our House). U tim je projektima (ukupno osam mjuzikala i pet drama) sudjelovalo više stotina učenika, a ostvarene su mnogobrojne izvedbe pred tisućama gledatelja, i to na pozornicama relevantnih kazališnih institucija kao što su Hrvatsko narodno kazalište Split, Gradsko kazalište mladih Split, Gradsko kazalište lutaka Split i Histrionski dom u Zagrebu. Projekt Hamlet 2025. godine uvršten je u program 71. Splitskog ljeta, čime je školski projekt postao dio službene kulturne ponude grada. Također sam kroz projekte mjuzikala dugi niz godina sudjelovala i u suradnji I. gimnazije Split s partnerskom školom Astor iz Dovera u Ujedinjenom Kraljevstvu, pojašnjava Granić.

Ukratko rečeno, službeno obrazloženje kaže da je njezino višedesetljetno djelovanje kroz nastavne i izvannastavne aktivnosti I. gimnazije Split dalo snažan doprinos kulturnom identitetu Splita. Također, školska je pozornica prerasla svoje okvire i postala prostor autentičnog umjetničkog stvaranja - mjesto na kojem mladi ne samo da uče jezik i književnost, već otkrivaju i vlastiti glas, identitet i snagu zajedničkog izraza.

- Osobno, moram dodati da je rad na ovakvim velikim i zahtjevnim projektima uvijek timski rad i vrlo je zahtjevan u svakom pogledu. Istina je da sam jedino ja bila dio toga tima u baš svakom od ovih 13 projekata, kao poveznica i nit vodilja. Međutim, isto je tako istina da bez sjajnih generacija naših učenika, bez ljudske i stručne suradnje mojih kolegica i kolega iz zbornice I. gimnazije Split i izvan nje, kao i uvijek snažne podrške svih ravnatelja koji su se kroz ova četiri desetljeća izmijenili, sva ova postignuća ne bi bila ostvarena, ističe Granić.

'Split je moj rodni grad'

Split je, priča nam, njezin rodni grad, grad njezina djetinjstva, mladosti i svih radnih godina. Dobiti od Grada Splita i njegove Komisije za javna priznanja ovu nagradu, i to baš pred odlazak u mirovinu, velika joj je čast i zadovoljstvo. Jedno posebno ganuće i osjećaj zahvalnosti da je njezin doprinos boljitku Splita prepoznat i na službenoj razini.

- Zapravo, biti uopće predložena za nagradu za životno djelo i poznavati ljude koji žele i spremni su proći kroz cijeli propisani postupak prijave zato što smatraju da tu nagradu zaslužujem - to je za mene samo po sebi velika sreća i bogatstvo. Istinski sam bila dirnuta načinom na koji su moji predlagači (ravnateljica Dobrila Gotovac Stipaničev, roditelj i bivša učenica Ana Dorotić Čaljkušić, roditelj Julija Regner, redatelj i bivši učenik Ivan Leo Lemo, Ivo Perkušić u ime Gradskog kazališta mladih Split i Lucijan Roki u ime Gradskog kazališta lutaka Split) pristupili svom zadatku, tako da mi je i sama nominacija bila velika čast. A ništa manje nisam bila dirnuta ni brojnim iskrenim čestitkama koje su i danima nakon dodjele stizale od mojih sadašnjih i bivših učenika, roditelja, suradnika, kolega - svih koje je moj rad, bilo kroz nastavne ili izvannastavne aktivnosti, dotaknuo na neki pozitivan način, navodi Granić.

I u mirovini želi pridonijeti široj zajednici

Kao nastavnica engleskog jezika radi točno 40 godina, od 1986. godine. Počela je u Centru za učenje stranih jezika Split, gdje je poučavala učenike svih uzrasta, od predškolaca do umirovljenika. Zatim je kraće vrijeme radila kao zamjena za odsutne nastavnike u osnovnim i srednjim školama te na fakultetu, a od 1993. godine predaje engleski jezik u I. gimnaziji Split. U mirovinu odlazi 1. rujna ove godine.

- Osjećam se još uvijek kao nastavnik, ali sad onaj koji će imati produžene ljetne praznike do daljnjega. Voljela bih i nadam se da ću te 'prazničke dane' moći i znati ispuniti aktivnostima koje će biti korisne ne samo mojoj obitelji i meni, već i široj zajednici. Biti koristan odnosno služiti ljudima iz svog užeg i šireg okruženja smatram jednim od bitnih elemenata smisla života koji nam je darovan, ističe Granić.

Ususret mirovini priča nam da je biti nastavnik oduvijek bilo i teško i lako. Svaka je generacija priča za sebe, drukčija od prethodne, kao i od one koja će tek doći.

- I ne samo generacija, svaki razred, svaki pojedini učenik uvijek je novi izazov. Ipak, kad govorimo o promjenama, najveće su one koje je donijelo digitalno doba i o kojima svi govore - vremenski raspon koncentracije učenika na uobičajene nastavne aktivnosti se bitno smanjio, manje se čita lijepa književnost, a više se oslanja na umjetnu inteligenciju, teško je odvojiti se i na trenutak od svog najboljeg prijatelja zvanog mobitel i slično. Međutim, to je na sreću samo površina, a ono bitno što se ispod nje nalazi kod svakog pojedinog učenika bilo koje generacije, barem prema mom iskustvu, ostalo je netaknuto i na nama nastavnicima je da polako, nenametljivo i strpljivo dopremo do tog dijela, ako je moguće, poručuje Granić.

Dobar nastavnik uči i od svojih učenika

Kad je riječ o održavanju autoriteta u učionici tijekom svih ovih godina, ova nastavnica smatra da je važno poznavati sebe kao osobu i kao nastavnika, ali isto tako upoznati svoje učenike i njihove potrebe. Treba biti vjeran svojim ljudskim i profesionalnim principima, znanju i vještinama te ih dosljedno primjenjivati. Ujedno se treba znati i primjereno prilagoditi raznim situacijama u kojima se u učionici, ali i izvan nje kao nastavnik možeš naći.

Mladim ili budućim nastavnicima savjetuje da se za ovaj posao odluče jer to žele, a ne zato što moraju. Kako kaže, ako ne možete raditi ono što volite naučite voljeti ono što radite - bit će to na dobrobit i vas i vaših učenika.

- Dobar nastavnik poštuje svoju nastavničku osobnost i razvija je tijekom svog rada, a obogaćuje je kroz cjeloživotno učenje od drugih i s drugima. Dobar nastavnik uvijek ima što naučiti svoje učenike, ali i naučiti od njih. Dobar nastavnik poznaje, ali ne robuje trenutno popularnim metodičkim trendovima i alatima. Dobar nastavnik svoj nastavni rad oblikuje koristeći raznolike resurse - stare i nove, tradicionalne i suvremene, a pritom se vodi vlastitim kvalitetama, a nadasve zdravim razumom i ljubavlju prema svojoj profesiji i svojim učenicima. Dobar nastavnik je kao dobar glumac i kao dobro vino - zna prenijeti i emociju i znanje, a s godinama učenja i poučavanja postaje sve bolji i zreliji, poručuje Granić.