Sindikati strahuju da će država rezati plaće: Traže hitan sastanak

Prema podacima Eurostata, Hrvatska je među državama s najvišom registriranom godišnjom stopom inflacije u EU. Ovoga tjedna, najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić, Vlada namjerava predstaviti paket antiinflacijskih mjera, 'orijentiran na više sektora, u smjeru smirivanja zagrijanosti ekonomije'.

- Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje, kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone, rekao je Ćorić protekli tjedan.

Sindikati strahuju od rezanja plaća u javnom sektoru

Sindikati koji su prošle godine, tražeći veće plaće, oštro odbacivali tezu da je rast plaća u javnom sektoru utjecao na inflaciju, sada se boje da ova Ćorićeva izjava znači da će im se plaće smanjivati. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja (NSZVO) medijima je uputio priopćenje naslovljeno 'Mašta li ministar Ćorić o rezanju plaća u javnim službama?'.

- Vlada na potražnju može utjecati na nekoliko načina: rezanjem javnih investicija, plaća svojih zaposlenika ili povećanjem poreza na dohodak. Iako je najava ministra prošla pomalo ispod radara, ona ukazuje na paniku u redovima vladajućih i sugerira da Vlada nema ideju što bi s inflacijom pa se odlučila na potez očajnika - boriti se protiv ekonomskog rasta i rasta standarda svojih građana, očekujući da bi to moglo imati utjecaj na cijene. Paradoksalno, smisao svake ekonomske politike trebao bi biti upravo suprotan tome, stoji u pismu koje potpisuje Matija Kroflin, glavni tajnik NSZVO-a.

Traže hitan sastanak s Vladom

Inače, osnovica plaće u javnim službama ove godine rasla je za jedan posto od travnja, za isto toliko raste od kolovoza i za jedan posto uvećava se od prosinca, s isplatom u siječnju 2027. Kroflin dodatno navodi da je 'zaposlenima u javnim službama meta na leđima je već nacrtana'.

- U prva četiri mjeseca ove godine kumulativna inflacija iznosi četiri posto, a rast njihove osnovice za izračun plaća jedan posto. Do kraja godine ta bi se razlika mogla bitno pogoršati. U javnim službama već tri godine nema granskih ugovora, a dvije godine nema ni dogovora oko osnovice ni materijalnih prava. S obzirom na sadašnju politiku Vlade RH i najave ministra, teško da će ga i biti, piše Kroflin u priopćenju.

Zato je, navodi, na inicijativu NSZVO-a, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske te Školskog sindikata Preporod svih 11 reprezentativnih sindikata javnih službi od Vlade RH danas zajednički zatražilo hitan sastanak s ciljem pronalaska modela po kojem bi se sačuvala realna vrijednost osnovice.

- Bit će interesantno saznati kako na plaće liječnika, učitelja, znanstvenika, socijalnih radnika, medicinskih sestara, zaposlenih u kulturi – čija kupovna moć već opada – gleda ministar Ćorić. Mašta li on u kontekstu 'hlađenja ekonomije' o dodatnom udaru na plaće tih ljudi?, pita se zaključno Kroflin.