Poznat datum isplate plaće za svibanj, evo kada novac stiže na račune

Isplata plaće za svibanj nastavnicima i ostalim djelatnicima škole je 9. lipnja, a obračunava se na temelju osnovice od 1.015 eura bruto.

Školski Sindikat Preporod objavio je datum isplate plaće za svibanj zaposlenicima škola - djelatnici zarađen novac na računima mogu očekivati 9. lipnja, u utorak. Posljednji podaci o plaćama u školama iz Centraliziranog obračuna plaća FINA-e objavljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, su oni za ožujak 2026., prije prvog ovogodišnjeg uvećanja osnovice.

Prosječna plaća učitelja u osnovnim školama koji nisu napredovali bila je 1.575 eura neto. Oni koji su napredovali do najvišeg, zvanja učitelja izvrsnog savjetnika i kojih je najmanje, u ožujku su imali prosječnu plaću 2.264 eura neto. Istoga mjeseca prosječna plaća nastavnika bez višeg zvanja u srednjim školama bila je 1.712 eura neto. I oni mogu napredovati u više zvanje, a prosječna plaća nastavnika izvrsnog savjetnika u ožujku je bila 2.374 eura neto.

Podsjetimo, Vlada je zimus samostalno odlučila o postotku rasta osnovica plaće za 2026. pa se ove godine ona u javnim službama povećava u tri navrata po jedan posto. Do prvog je povećanja došlo travnju s isplatom u svibnju, a osnovica je porasla s 1.004,87 eura bruto na 1.015 eura bruto. Iduće povećanje je od 1. kolovoza, otkada se plaća obračunava na temelju osnovice od 1.025 eura bruto, a isplata te plaće je u rujnu. Treći val rasta je od 1. prosinca - tada osnovica raste na 1.035 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za prosinac 2026., a koja se isplaćuje u siječnju 2027. Kako se računa plaća javnih službenika, pročitajte ovdje.