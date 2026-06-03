Zbornica Poznat datum isplate plaće za svibanj, evo kada novac stiže na račune

Poznat datum isplate plaće za svibanj, evo kada novac stiže na račune

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

03. lipanj 2026.

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Poznat datum isplate plaće za svibanj, evo kada novac stiže na račune

U pozadini podizanje novca s bankomata | ilustrativne fotografije: Unsplash/Pexels

Isplata plaće za svibanj nastavnicima i ostalim djelatnicima škole je 9. lipnja, a obračunava se na temelju osnovice od 1.015 eura bruto.

Školski Sindikat Preporod objavio je datum isplate plaće za svibanj zaposlenicima škola - djelatnici zarađen novac na računima mogu očekivati 9. lipnja, u utorak. Posljednji podaci o plaćama u školama iz Centraliziranog obračuna plaća FINA-e objavljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, su oni za ožujak 2026., prije prvog ovogodišnjeg uvećanja osnovice.

Prosječna plaća učitelja u osnovnim školama koji nisu napredovali bila je 1.575 eura neto. Oni koji su napredovali do najvišeg, zvanja učitelja izvrsnog savjetnika i kojih je najmanje, u ožujku su imali prosječnu plaću 2.264 eura neto. Istoga mjeseca prosječna plaća nastavnika bez višeg zvanja u srednjim školama bila je 1.712 eura neto. I oni mogu napredovati u više zvanje, a prosječna plaća nastavnika izvrsnog savjetnika u ožujku je bila 2.374 eura neto.

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Podsjetimo, Vlada je zimus samostalno odlučila o postotku rasta osnovica plaće za 2026. pa se ove godine ona u javnim službama povećava u tri navrata po jedan posto. Do prvog je povećanja došlo travnju s isplatom u svibnju, a osnovica je porasla s 1.004,87 eura bruto na 1.015 eura bruto. Iduće povećanje je od 1. kolovoza, otkada se plaća obračunava na temelju osnovice od 1.025 eura bruto, a isplata te plaće je u rujnu. Treći val rasta je od 1. prosinca - tada osnovica raste na 1.035 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za prosinac 2026., a koja se isplaćuje u siječnju 2027. Kako se računa plaća javnih službenika, pročitajte ovdje.

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