Država nagrađuje najbolje nastavnike, otvorene prijave: Poznato i tko će ih ocjenjivati

I ove godine na Dan učitelja nagrađuje se 500 najboljih djelatnika u obrazovanju. Prijave su već otvorene, a ocjenjivat će ih njihovi kolege.

Na Dan učitelja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagrađuje petstotinjak najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika, a sada je otvoren javni poziv za ovogodišnje nagrade. Protekle je godine nagrada iznosila 1.327 eura bruto. Osim učitelja, nastavnika i odgajatelja, mogu se prijaviti i stručni suradnici i ravnatelji. Na javni poziv odgojno-obrazovni djelatnici se mogu javiti sami ili mogu biti predloženi.

Što se boduje?

Kategorije i aktivnosti koje se vrednuju na temelju pravilnika su mentorstvo učenicima na natjecanjima i to na državnoj i međunarodnoj razini, kao i predavanja, radionice i edukacije, ali i dijeljenje primjera dobre prakse metoda poučavanja na mrežnim stranicama škole ili portalima. Bodovi se prikupljaju i kroz rad u stručnim vijećima i udrugama koje unapređuju struku ili, primjerice, udrugama koje rade s djecom i mladima te darovitim i učenicima s teškoćama. Nastavnici koji ulaze u konkurenciju za ovu nagradu mogu poslati i dokaze o tome koje su stručne članke, nastavne materijale i obrazovne sadržaje objavili u proteklom razdoblju.

Boduje se u sklopu dodjele nagrade i vođenje, koordiniranje ili sudjelovanje u projektima u području odgoja i obrazovanja. Kategorija kroz koju se prikupljaju bodovi je i ona za unaprjeđenje rada škole – primjerice, ako je nastavnik uređivao mrežnu stranicu škole, školski list ili organizirao javni događaj vezan uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini. Zadnja kategorija koja se vrednuje u sklopu ove nagrade je rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja. Neke od potkategorija su sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na međužupanijskoj ili višoj razini ili osmišljavanju istog, sudjelovanje u eksperimentalnom programu, sudjelovanje u radnim skupinama za izradu strateških dokumenata i slično.

Prijave do 30. lipnja

Kako stoji u tekstu javnog poziva, na njega se može javiti ili biti predložen svaki odgojno-obrazovni radnik koji je u godini za koju se prijavljuje ostvario najmanje 15 bodova u barem tri kategorije sukladno navedenim kriterijima vrednovanja i koji je dokazao izvrsnost tako da je ispunio barem jedan od sljedećih kriterija:

• izradio i primijenio istaknut primjer uporabe inovativnih metoda poučavanja, vrednovanja ili odgojno-obrazovnoga rada u školi;

• javno objavio istaknut znanstveni ili stručni članak ili besplatni, otvoreni digitalni obrazovni sadržaj kojim se potiče primjena novih nastavnih metoda rada;

• ostvario uspjeh u radu na unaprjeđenju rada škole i odgojno-obrazovnoga sustava.

Kriteriji iz tablice vrednuju se za razdoblje od 16. lipnja 2025. do 15. lipnja 2026. godine, stoji u javnom pozivu. Prijave se zaprimaju do 30. lipnja 2026. godine, a obavljaju se putem ove poveznice.

Tko je u povjerenstvu?

Inače, članovi povjerenstva koje ocjenjuje prijave biraju se iz reda učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja ili osoba izabrana u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje. Odluka o novom povjerenstvu donesena je proteklog ljeta, a mandat članova traje tri godine.

Prema informacijama objavljenima uz javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u trenutačnom su sastavu: Maja Klindžić (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Brankica Žugaj (Gimnazija Velika Gorica), Danijela Klajn (Osnovna škola Rugvica), Ljerka Kendeš (Osnovna škola Pirovac), Ana Fonović (Osnovna škola – Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola), Josip Matković (Osnovna škola dr. Vinka Žganca, Zagreb), Marko Čupić (Osnovna škola Meje, Split), Maja Mlinarić (Gimnazija Petra Preradovića Virovitica), Mario Kiš (Obrtnička škola Koprivnica), Ivuša Muselin (Obrtnička škola, Split), Marko Ilijašev (Prva srednja škola Beli Manastir), Marita Guć (Osnovna škola Manuš – Split), Zdenko Kobeščak (Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički), Bojan Grba (Obrtnička i tehnička škola Ogulin, Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana, Ogulin), Valentina Škledar (Osnovna škola Bedenica).

Čitav javni poziv za nagrađivanje najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika možete proučiti u nastavku, a ispod je i odluka o članovima povjerenstva.