Nastavnik izradio mural Luke Modrića: 'On to zaslužuje'

Zadarski nastavnik već je prošle godine izradio mural na drugoj lokaciji, no uništili su ga vandali. Sada je pravda došla na svoje.

U rodnom mu Zatonu Obrovačkom, na zidu autobusne čekaonice, hrvatski nogometaš Luka Modrić dobio je svoj mural. Autor je nastavnik Likovne umjetnosti Valentino Radman iz Gimnazije Franje Petrića u Zadru. O njemu smo pisali i lani kada je izradio mural Modrića u Zadru, no uništili su ga vandali.

- Nakon vandaliziranja prvog murala u Zadru želio sam, dakako, da sav taj trud ne ode 'u vjetar' nego da ga ponovo uradim negdje drugdje, jer Luka to zaslužuje. Prilika se ukazala godinu dana poslije kada mi je bračni par Maričić, inače njegovi rođaci, predložio da uradim mural u rodnom mu Zatonu. Izrada slike je trajala četiri dana. Radio sam fasadnom bojom na betonu, govori nam Radman.

'Radio sam isključivo popodne, u dane kad mi je nastava ujutro'

Pitamo ga i kako je pronašao vremena za izradu murala pri koncu nastavne godine.

- Budući da se radi o istočnom zidu, a ovih dana su tu bile velike vrućine, radio sam isključivo popodne, u dane kada mi je nastava bila ujutro. I u subotu, prepričava Radman.

'Murali direktno komuniciraju sa svima koji ih vide'

Kako je Radman ranije objasnio za naš portal, njegov način uljepšavanja grada je kroz likovnost. Voli vidjeti dobro urađene murale jer oni po njemu oplemenjuju prostor i podižu vizualnu svijest ljudi. Zbog toga je oslikao i školsku dvoranu.

- Uz to, za razliku od slika koje vide samo posjetitelji izložbi, murali direktno komuniciraju sa svima koji ih vide, objasnio je ranije nastavnik.