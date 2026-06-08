Škola zavijena u crno, umro je omiljeni nastavnik (39): 'Njegova ljudskost bila je veća od svakog sustava'

S velikom tugom u srcu nastavnici i djelatnici SŠ 'Ivan Seljanec' u Križevcima oprostili su se od nastavnika Danijela Plaveca. Preminuo je prerano, u 40. godini života. Osim što je ondje radio, nekada je bio i učenik iste škole, smjera računalni strojarski tehničar. Prvo se nakon studija zaposlio u privatnom sektoru, ali njegovi kolege ističu da ga je srce vuklo ka bivšoj školi.

'Nije samo odrađivao posao nastavnika, on je živio svoj poziv s rijetko viđenom strašću'

Iz objave škole može se iščitati da je u školi ostavio golem trag i da će još dugo ostati zapamćen.

- Opraštamo se od čovjeka čiji je odlazak ostavio nepremostivu prazninu u našim životima i školskim hodnicima. Danijel nije samo odrađivao posao nastavnika, on je živio svoj poziv s rijetko viđenom strašću i empatijom. Njegova najveća ostavština nisu upisane ocjene i odrađeni nastavni sati, već neizbrisiv trag u dušama generacija mladih ljudi koje je poučavao. Imati Danijela za nastavnika značilo je imati zaštitnika i prijatelja. S učenicima je uvijek razgovarao s poštovanjem, nesebično slušajući njihove probleme i pružajući ruku spasa tamo gdje je bilo najpotrebnije. Njegova ljudskost bila je veća od svakog sustava – kad god bi saznao za neki problem, nije okretao glavu, već bi odmah ponudio pomoć, nesebično dajući sebe, svoje vrijeme i svoj mir, stoji u objavi škole.

Prisjećaju se i lijepe geste nastavnika Plaveca koja je puno značila mnogima od njih – kada bi netko novi dolazio raditi ondje, on je bio taj koji ih je dočekao na ulazu s toplom dobrodošlicom i nesebičnim uputama. Jer je znao koliko su prvi dani na novom poslu teški.

'Obećavamo ti da tvoj plamen ne gasne ovdje'

Iz škole ističu i da je upravu zahvaljujući Danijelu Plavecu njihova škola i strojarski sektor rastao iz dana u dan.

- Svi projekti, izvanučioničke nastave, radionice i stručni zadaci koje smo zajedno stvarali postali su prepoznatljivi upravo po njemu. Posjedovao je rijedak dar da i najteži problem učenicima i kolegama prezentira kroz osmijeh. Kad je pritisak bio neizdrživ, znali smo se smijati do suza, a kad je posla bilo preko glave, kabinetom je odzvanjala naša interna šala da ćemo donijeti krevete i prespavati u školi. To nisu bili samo radni dani, to je bio život u svom najčišćem i najljepšem obliku zajedništva, stoji u objavi škole na društvenim mrežama.

Sahrana će se održati u 14 sati, s time da jutarnja smjena završava u 13:05, a poslijepodnevna počinje u 15:45 sati kako bi svi kolege i učenici koji žele mogli doći na posljednji ispraćaj.

- Otišao si naglo, dragi naš Danijele. Bolest je učinila svoje i odnijela te prebrzo, prije nego što smo se stigli rukovati i reći ti posljednje hvala. Ali tvoj duh, tvoja dobrota, empatija i nevjerojatna volja za životom i boljom budućnosti ostaju trajno ugrađeni u temelje ove škole, u srca roditelja i u sjećanje cijeloga grada u kojem si živio i stvarao. Tvojim odlaskom naš je strojarski sektor izgubio svoj oslonac, a svi mi iskrenog prijatelja i kolegu kojega nitko i nikada neće moći nadomjestiti. Obećavamo ti da tvoj plamen ne gasne ovdje. Dokle god u našim kabinetima odzvanja smijeh, dokle god radimo na projektima i dokle god poučavamo djecu ljudskosti kakvu si ti imao – živjet ćeš u našim sjećanjima, poručio je kolektiv SŠ 'Ivan Seljanec u Križevcima.