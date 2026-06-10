Poznat datum isplate regresa u 2026. Provjerite imate li pravo na tih 300 eura

Zaposlenicima škola regres od 300 eura bit će isplaćen sredinom idućeg tjedna, a pravo imaju zaposlenici koji u tekućoj godini koriste godišnji odmor.

Ovaj petak posljednji je nastavni dan u tekućoj školskoj godini, što znači da će većina djelatnika škola u narednim tjednima na godišnje odmore. Regres za 2026. godinu u iznosu od 300 eura bit će isplaćen u srijedu 17. lipnja, izvijestio je Školski sindikat Preporod. Isti iznos regresa pripada i zaposlenicima na fakultetima i znanstvenim institutima, kao i svim djelatnicima javnih službi, budući da je on određen Temeljnim kolektivnim ugovorom za javne službe.

Prema istom propisu, zaposlenicima pripada pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora u punom iznosu, neovisno rade li u punom ili nepunom radnom vremenu. Zaposlenici koji u nepunom radnom vremenu rade kod dva ili više poslodavaca ostvaruju isplatu regresa kod jednog poslodavca.

Pravo na regres na temelju istog tog propisa ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora.

Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike propisuje i da se regres isplaćuje jednokratno najviše jednom godišnje najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. Zaposlenicima koji se kasnije zaposle ili nisu u to vrijeme na poslu zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta i sličnih razloga, regres se isplaćuje najkasnije sedam dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.