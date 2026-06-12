Proglašeni najbolji učitelji, odgajatelji i znanstvenici: Pogledajte tko je dobio nagradu 2025.

Nagradu za životno djelo dobili su Marina Čubrić, Marko Dragić i Dejana Bouillet. Proglašeno je i 15 dobitnika godišnje nagrade.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je ovogodišnje dobitnike Nagrade Ivan Filipović. Riječ je o nagradi koja se već desetljećima dodjeljuje istaknutim pojedincima u području odgoja i obrazovanja, od vrtića pa do visokoškolskog sustava.

Nagrada je nazvana po učitelju Ivanu Filipoviću, kojeg su kolege nazivali ocem učitelja, ne samo zbog njegova učiteljskog rada, nego i zalaganja za učiteljevu samostalnost i slobodu te slobodu narodne škole. U Hrvatskoj ova nagrada predstavlja najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju.

Dodjeljuju se godišnje nagrade i nagrade za životno djelo, a nagrada se sastoji od priznanja i novčanog iznosa. Za 2025. godinu dodijeljene su tri nagrade za životno djelo i 15 godišnjih nagrada.

Dodijeljene tri nagrade za životno djelo

Jedna od troje dobitnika nagrade za životno djelo je Marina Čubrić iz Nadbiskupijske klasične gimnazije s pravom javnosti u Zagrebu, koja je, prema obrazloženju, ostvarila izniman i dugotrajan doprinos nastavi hrvatskoga jezika, jezičnoj kulturi i obrazovanju učenika kroz nastavnički, mentorski, autorski i stručni rad.

- Desetljećima je gradila prepoznatljiv nastavni pristup usmjeren na kvalitetu jezičnoga izražavanja, čitanje, razumijevanje književnosti i razvoj učenikove kulture govora i pisanja. Kontinuirano je napredovala u struci te je svojim radom stekla status jedne od najistaknutijih nastavnica hrvatskoga jezika u srednjoškolskom obrazovanju. Autorica je i suautorica brojnih udžbenika, priručnika, nastavnih materijala i stručnih radova koji su se koristili u nastavi hrvatskoga jezika i pripremi učenika za državnu maturu, navedeno je između ostalog u obrazloženju.

Nagradu za životno djelo dobio je i profesor Marko Dragić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu zbog, kako je navedeno, nemjerljivog doprinosa razvoju studenata i svih onih koji su uključeni u obrazovne procese. Također je valorizirano to što je bio angažiran u razvoju obrazovnih potreba lokalne zajednice kao i u sustavu obrazovanja na razini Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore i drugih zemalja.

- Bio je među najpopularnijim profesorima u Republici Hrvatskoj. Dobitnik je više plaketa i zahvalnica, te je uvršten u nekoliko enciklopedija. Njegov cjelokupni životni opus, koji se ogleda u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti, ali i izuzetan društveni rad neosporno dokazuju da je prof. emer. Marko Dragić izvrstan kandidat za dodjelu Nagrade 'Ivan Filipović' za životno djelo. Svojim iznimnim i bogatim opusom znanstveno je analizirao i valorizirao hrvatske tradicijske priče, kršćansku tradicijsku duhovnost i mnoge zaboravu prepuštene povijesne osobe, pokušavajući na taj način sačuvati važan dio naše tradicije, književnosti, kulture i nacionalnog identiteta, stoji u obrazloženju.

Dobitnica nagrade za životno djela je i profesorica Dejana Bouillet s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Navedeno je da je istaknuta socijalna pedagoginja i znanstvenica čiji znanstveni i stručni rad predstavlja trajan doprinos odgojnoobrazovnoj i znanstvenoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

- Značajan dio njezina profesionalnog djelovanja usmjeren je na unaprjeđivanje kvalitete inicijalnog obrazovanja učitelja i odgojitelja, stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika te povezivanje znanstvenih spoznaja s pedagoškom praksom. Kao autorica sveučilišnih udžbenika, nositeljica kolegija i voditeljica projekata u području odgoja i obrazovanja, dala je trajan doprinos razvoju suvremenog, inkluzivnog i socijalno osjetljivog odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, stoji u obrazloženju.

Tko je dobio godišnje nagrade?

Godišnje nagrade u području ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja dobila je:

Valentina Blašković, mag. prim. educ. s informatikom., Prva osnovna škola Ogulin

Godišnje nagrade u području osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja dobili su:

Valentina Blašković , mag. prim. educ. s informatikom., Prva osnovna škola Ogulin

, mag. prim. educ. s informatikom., Prva osnovna škola Ogulin Anita Mustać , dipl. ing., Osnovna škola Šime Budinića, Zadar

, dipl. ing., Osnovna škola Šime Budinića, Zadar Melita Horvatek Forjan , prof., Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Zagreb

, prof., Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Zagreb Martina Mikulaš , učiteljica razredne nastave, Osnovna škola Ante Kovačića, Zagreb

, učiteljica razredne nastave, Osnovna škola Ante Kovačića, Zagreb Petar Dobrić, prof., Osnovna škola Julija Klovića, Zagreb



Godišnje nagrade u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja dobili su:

Romana Halapir Franković , dipl. ing., V. gimnazija, Zagreb

, dipl. ing., V. gimnazija, Zagreb Ivana Trogrlić Mandić , prof., Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor

, prof., Glazbena škola Ferdo Livadić, Samobor Katarina Tolja , prof., Gimnazija Dubrovnik

, prof., Gimnazija Dubrovnik mr. sc. Jadranka Dorešić , Srednja škola Ivan Švear, Ivanić- Grad

, Srednja škola Ivan Švear, Ivanić- Grad Neven Maleš , dipl. ing., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

, dipl. ing., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb Jasminka Prstec, mag. oec., Gospodarska škola Varaždin

Godišnje nagrade u području visokog obrazovanja dobila je:

grupa znanstvenica: izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša i prof. dr. sc. Maja Cepanec, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Godišnje nagrade u području znanstvenog i stručnog rada na području odgoja i obrazovanja dobili su:

prof. dr. sc. Stela Jokić , Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dr. sc. Milan Bošnjak, Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske



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