Proglašeni najbolji učitelji, odgajatelji i znanstvenici: Pogledajte tko je dobio nagradu 2025.

Nagradu za životno djelo dobili su Marina Čubrić, Marko Dragić i Dejana Bouillet. Proglašeno je i 15 dobitnika godišnje nagrade.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je ovogodišnje dobitnike Nagrade Ivan Filipović. Riječ je o nagradi koja se već desetljećima dodjeljuje istaknutim pojedincima u području odgoja i obrazovanja, od vrtića pa do visokoškolskog sustava.
Nagrada je nazvana po učitelju Ivanu Filipoviću, kojeg su kolege nazivali ocem učitelja, ne samo zbog njegova učiteljskog rada, nego i zalaganja za učiteljevu samostalnost i slobodu te slobodu narodne škole. U Hrvatskoj ova nagrada predstavlja najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju.
Dodjeljuju se godišnje nagrade i nagrade za životno djelo, a nagrada se sastoji od priznanja i novčanog iznosa. Za 2025. godinu dodijeljene su tri nagrade za životno djelo i 15 godišnjih nagrada.
Dodijeljene tri nagrade za životno djelo
Jedna od troje dobitnika nagrade za životno djelo je Marina Čubrić iz Nadbiskupijske klasične gimnazije s pravom javnosti u Zagrebu, koja je, prema obrazloženju, ostvarila izniman i dugotrajan doprinos nastavi hrvatskoga jezika, jezičnoj kulturi i obrazovanju učenika kroz nastavnički, mentorski, autorski i stručni rad.
- Desetljećima je gradila prepoznatljiv nastavni pristup usmjeren na kvalitetu jezičnoga izražavanja, čitanje, razumijevanje književnosti i razvoj učenikove kulture govora i pisanja. Kontinuirano je napredovala u struci te je svojim radom stekla status jedne od najistaknutijih nastavnica hrvatskoga jezika u srednjoškolskom obrazovanju. Autorica je i suautorica brojnih udžbenika, priručnika, nastavnih materijala i stručnih radova koji su se koristili u nastavi hrvatskoga jezika i pripremi učenika za državnu maturu, navedeno je između ostalog u obrazloženju.
Nagradu za životno djelo dobio je i profesor Marko Dragić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu zbog, kako je navedeno, nemjerljivog doprinosa razvoju studenata i svih onih koji su uključeni u obrazovne procese. Također je valorizirano to što je bio angažiran u razvoju obrazovnih potreba lokalne zajednice kao i u sustavu obrazovanja na razini Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore i drugih zemalja.
- Bio je među najpopularnijim profesorima u Republici Hrvatskoj. Dobitnik je više plaketa i zahvalnica, te je uvršten u nekoliko enciklopedija. Njegov cjelokupni životni opus, koji se ogleda u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti, ali i izuzetan društveni rad neosporno dokazuju da je prof. emer. Marko Dragić izvrstan kandidat za dodjelu Nagrade 'Ivan Filipović' za životno djelo. Svojim iznimnim i bogatim opusom znanstveno je analizirao i valorizirao hrvatske tradicijske priče, kršćansku tradicijsku duhovnost i mnoge zaboravu prepuštene povijesne osobe, pokušavajući na taj način sačuvati važan dio naše tradicije, književnosti, kulture i nacionalnog identiteta, stoji u obrazloženju.
Dobitnica nagrade za životno djela je i profesorica Dejana Bouillet s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Navedeno je da je istaknuta socijalna pedagoginja i znanstvenica čiji znanstveni i stručni rad predstavlja trajan doprinos odgojnoobrazovnoj i znanstvenoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
- Značajan dio njezina profesionalnog djelovanja usmjeren je na unaprjeđivanje kvalitete inicijalnog obrazovanja učitelja i odgojitelja, stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika te povezivanje znanstvenih spoznaja s pedagoškom praksom. Kao autorica sveučilišnih udžbenika, nositeljica kolegija i voditeljica projekata u području odgoja i obrazovanja, dala je trajan doprinos razvoju suvremenog, inkluzivnog i socijalno osjetljivog odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, stoji u obrazloženju.