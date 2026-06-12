Traže se učitelji za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu: U jednoj zemlji plaća skoro 7.000 eura bruto

Učiteljima se pruža prilika za dodatnu zaradu: Poznat iznos, evo kako se prijaviti
NCVVO traži ocjenjivače za TIMSS 2027. Prednost imaju učitelji razredne nastave, uz naknadu i rok prijave do 27. ožujka 2026.
09:25 85 d 19.03.2026
12. lipanj 2026.
Zapošljava se ukupno 18 učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u zemljama diljem Europe, a objavljene su i plaće. Rok za prijavu je 19. lipnja.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih otvorilo je javni natječaj za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, na određeno vrijeme, na rok do najdulje četiri godine. Po jedan učitelj može se zaposliti u Francuskoj, Belgiji, Makedoniji i Crnoj Gori. Dva djelatnika traže se za rad u hrvatskoj nastavi u Švicarskoj i Italiji, tri učitelja zaposlit će se u Srbiji, a njih čak sedam zapošljava se u Njemačkoj.
Kako stoji u dodatnim informacijama, plaća učitelja s punim radnim vremenom obračunava se i isplaćuje u valuti države primateljice i iznosi:
Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati nekoliko uvjeta. Prvo, da imaju hrvatsko državljanstvo. Drugo, da imaju zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.
Treće, da imaju odgovarajuću razinu obrazovanja za učitelja razredne nastave ili učitelja hrvatskog jezika ili učitelja povijesti, odnosno nastavnika hrvatskog jezika ili povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz to, za rad u Francuskoj i Belgiji potrebno je znanje francuskog jezika, za rad u Njemačkoj i Švicarskoj znanje njemačkog jezika, a oni koji se prijavljuju za radno mjesto u Italiji moraju znati talijanski jezik. U natječaju stoji i da kandidati koju su ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu mogu biti ponovno izabrani, sukladno propisima iz područja rada. Obrazac za prijavu nalazi se ovdje, uz koji su kandidati dužni priložiti:
Učiteljima se pruža prilika za dodatnu zaradu: Poznat iznos, evo kako se prijaviti
NCVVO traži ocjenjivače za TIMSS 2027. Prednost imaju učitelji razredne nastave, uz naknadu i rok prijave do 27. ožujka 2026.
09:25 85 d 19.03.2026
- Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, kandidati predloženi za izbor pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, predoče izvornik isprava te dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova učitelja hrvatske nastave u inozemstvu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Obrazac za prijavu kandidati su obvezni popuniti i vlastoručno potpisati. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisan obrazac za prijavu s upisanim traženim podacima i priloge navedene u javnom natječaju, piše, među ostalim, u javnom pozivu.
Oni koji će ispuniti uvjete iz natječaja dužni su pristupiti razgovoru sa Stručnim povjerenstvom za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu i provjeri znanja stranog jezika. Rok za prijavu je 19. lipnja 2026. godine, a prijave se šalju poštom na adresu:
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
Služba za ljudske potencijale
JAVNI NATJEČAJ za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
10 000 Zagreb
Donje Svetice 38
Javni natječaj koji je prije prijave potrebno detaljno proučiti i dodatak u kojem je popis literature za pripremu za razgovor, možete pronaći u nastavku.
Za sva pitanja javite nam se na [email protected]
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