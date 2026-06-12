Traže se učitelji za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu: U jednoj zemlji plaća skoro 7.000 eura bruto

Zapošljava se ukupno 18 učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u zemljama diljem Europe, a objavljene su i plaće. Rok za prijavu je 19. lipnja.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih otvorilo je javni natječaj za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, na određeno vrijeme, na rok do najdulje četiri godine. Po jedan učitelj može se zaposliti u Francuskoj, Belgiji, Makedoniji i Crnoj Gori. Dva djelatnika traže se za rad u hrvatskoj nastavi u Švicarskoj i Italiji, tri učitelja zaposlit će se u Srbiji, a njih čak sedam zapošljava se u Njemačkoj.

Objavljeno i kolike su plaće

Kako stoji u dodatnim informacijama, plaća učitelja s punim radnim vremenom obračunava se i isplaćuje u valuti države primateljice i iznosi:

Francuska Republika, 3.780,00 EUR bruto

Savezna Republika Njemačka, 3.780,00 EUR bruto

Republika Srbija, 2.435,00 EUR bruto

Švicarska Konfederacija, 6.370,00 CHF bruto (6.911,16 EUR bruto, prema trenutačnom tečaju)

Kraljevina Belgija, 3.780,00 EUR bruto

Talijanska Republika, 3.780,00 EUR bruto

Republika Sjeverna Makedonija, 2.435,00 EUR bruto

Crna Gora, 2.435,00 EUR bruto

Koji su uvjeti?

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati nekoliko uvjeta. Prvo, da imaju hrvatsko državljanstvo. Drugo, da imaju zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

Treće, da imaju odgovarajuću razinu obrazovanja za učitelja razredne nastave ili učitelja hrvatskog jezika ili učitelja povijesti, odnosno nastavnika hrvatskog jezika ili povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz to, za rad u Francuskoj i Belgiji potrebno je znanje francuskog jezika, za rad u Njemačkoj i Švicarskoj znanje njemačkog jezika, a oni koji se prijavljuju za radno mjesto u Italiji moraju znati talijanski jezik. U natječaju stoji i da kandidati koju su ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu mogu biti ponovno izabrani, sukladno propisima iz područja rada. Obrazac za prijavu nalazi se ovdje, uz koji su kandidati dužni priložiti:

životopis,

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje ako se radi o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji),

dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),

potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis),

dokaz o znanju stranog jezika (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz koje je vidljivo da je položen strani jezik ili preslika potvrde škole stranih jezika), osim kandidata kojima je strani jezik bio studijska grupa.

Prijave do 19. lipnja

- Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, kandidati predloženi za izbor pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, predoče izvornik isprava te dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova učitelja hrvatske nastave u inozemstvu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Obrazac za prijavu kandidati su obvezni popuniti i vlastoručno potpisati. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisan obrazac za prijavu s upisanim traženim podacima i priloge navedene u javnom natječaju, piše, među ostalim, u javnom pozivu.

Oni koji će ispuniti uvjete iz natječaja dužni su pristupiti razgovoru sa Stručnim povjerenstvom za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu i provjeri znanja stranog jezika. Rok za prijavu je 19. lipnja 2026. godine, a prijave se šalju poštom na adresu:

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH

Služba za ljudske potencijale

JAVNI NATJEČAJ za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

10 000 Zagreb

Donje Svetice 38

Javni natječaj koji je prije prijave potrebno detaljno proučiti i dodatak u kojem je popis literature za pripremu za razgovor, možete pronaći u nastavku.