Dok većina ide na godišnji, neki idu na burzu: Učiteljica Mirela čak 15 godina radi na zamjenama

'Naša učiteljica to tako ne radi': 12 stvari koje se dogode kad na nastavi imate zamjenu
08:13 1371 d 19.09.2022
21. lipanj 2026.
Učiteljica Mirela Vuić u sustav je ušla 2011. i od tad radi samo na zamjenama. To znači da svako ljeto gubi posao i primanja.
S prvim srpnja prosvjetari koji rade kao zamjena u školi ostaju bez posla. Dok drugi nastavnici i učitelji idu na godišnji odmor, oni ako ne žele ostati bez plaće, moraju preko ljeta potražiti drugi posao.
U takvoj situaciji je i učiteljica razredne nastave Mirela Vuić. Međutim nije riječ o učiteljici koja je nedavno diplomirala pa se tek snalazi u poslu na zamjenama. Vuić u obrazovanju radi već 15 godina, međutim kaže, nevjerojatno je teško pronaći stalan posao.
Vuić je diplomirala još 2011. godine, a kako nije završila pojačani predmet, odnosno modul, radi u 'čistoj' razrednoj nastavi. Međutim radila je i kao nestručna zamjena i to na raznim predmetima, od Geografije do Njemačkog.
- U početku sam odmah riješila pripravnički staž i položila Državni ispit. Sve su mi zamjene upravo bile u razrednoj nastavi, ali s godinama više nisam uspijevala na tom području dobiti dužu zamjenu pa sam počela predavati u predmetnoj nastavi (nestručno) brojne predmete: Geografija, Kemija, Glazbena kultura, Matematika, Informatika, Povijest, Njemački jezik. Najviše sam predavala Matematiku jer su mi te zamjene bile najduže u smislu da se mogu zadržati barem za vrijeme dok traje nastava, priča nam učiteljica Vuić.
'Naša učiteljica to tako ne radi': 12 stvari koje se dogode kad na nastavi imate zamjenu
08:13 1371 d 19.09.2022
Nekoliko godina na određeno je radila i u produženom boravku, i u predškolskoj ustanovi. Priča nam da se godinama nadala da je to samo još jedna u nizu godina na zamjeni i da će od sljedeće dobiti stalan posao u razrednoj nastavi jer ima iskustva, ali iz godine u godinu se razočarala.
- Navela bih ovim putem da sam od 'malih nogu' htjela i željela biti učiteljica i to je fakultet koji nisam upisala jer nisam imala neki drugi izbor ili zato što moram. Upisala sam ga jer sam željela raditi taj posao iz ljubavi. Od 2011. do sada je prošlo mnogo, mnogo godina. U redu je u početku raditi na zamjenama do nekih pet godina, ali kod mene je ipak dosta godina prošlo, ispričala nam je učiteljica Mirela Vuić.
Tko nam podučava djecu? Čak 400-tinjak zaposlenika u školama radi kao nestručna zamjena
09:01 250 d 14.10.2025
Kaže nam da joj je kao učiteljici na zamjeni teško prihvatiti da na kraju školske godine uvijek ostaje bez posla i sigurnosti. Dok kolege s trajnim zapošlenjem idu na godišnji odmor, prosvjetari na zamjenama često moraju posjetiti Hrvatski zavod za zapošljavanje.
- Traženje posla izvan struke je moguće, ali preko ljeta ipak smatram da i ja na zamjeni zaslužujem odmor i samim time i dalje ostaje neka nada da će se možda od rujna nešto promijeniti na bolje, ali do sada nije. Nije nimalo lako prolaziti isto toliki broj godina. Ipak to nisu jednostavne stvari, poručuje nam ogorčena učiteljica.
Ribafish otkrio zašto je prestao biti profesor Geografije: 'Evo nije išlo dalje u tom smjeru'
Domagoja Jakopovića vjerojatno poznajete kao avanturista pod imenom Ribafish. Prije nego je postao travel bloger, on je bio profesor Geografije.
09:54 15 d 06.06.2026
Od njenog ulaska u sustav prošlo je već 15 godina, a i dalje nije pronašla stalni posao. Priznaje nam da je iz iskustva primijetila da se ponekad posao dobiva preko poznanstva ili veze.
- Promijenila sam brojne škole, ali i brojna radna mjesta u školama unutar Županije jer se upravo zbog povratka učitelja nisam više mogla zadržati. Teško je napustiti školu u kojoj ste neko vrijeme i opet tražiti posao dalje, a vjerujte mi, nikada ne znate gdje ćete od rujna raditi jer se nikada ništa ne zna, a osjećaj neizvjesnosti i brige je jako neugodan i bolan. Kratke zamjene su veliki problem jer putem takvih zamjena vi zapravo nemate ništa, otvoreno nam kaže učiteljica.
Kao jedino rješenje vidi to da se pri zapošljavanju doista gleda na staž i duljinu trajanja zamjena kod učitelja koji dugo rade, jer misli da bi oni koju su dugo vremena proveli na zamjenama trebali imati prednost pri zapošljavanju zbog nagomilanog iskustva i iskazanog truda, volje i borbe.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Čitajte portale srednja.hr, mirovina.hr i bauštela.hr cijelu godinu uz 50 % popusta! Prilikom kupnje unesite kod: GODISNJA50, a popust vrijedi za prvu godinu pretplate.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Za sva pitanja javite nam se na [email protected]
Izjave likova opsjednutih nogometom koje ćete možda čuti pred prvu utakmicu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Nogomet igraju kao da imaju dvije lijeve, ali tvrde da su mogli igrati za repku, samo da nisu zeznuli koljeno. Njihovih bisera ćemo se naslušati.
14:20 4 d 17.06.2026
Ida je najvolonterka godine i studira na jednom od najpopularnijih studija, a evo kako joj sve polazi za rukom
Obveze na faksu i volontiranje nije joj lako uskladiti, ali Ida kao volonterka daje sve od sebe, pa je za svoj rad dobila i Volonterski Oskar.
13:51 9 d 12.06.2026
Nije svejedno gdje studirate ekonomiju: Pogledajte kakve prilike imaju studenti ovog faksa još tijekom studija
Studij nije samo diploma. Važno je i kakve ćete prilike dobiti tijekom studiranja, upoznati ljude iz struke i steći iskustvo, a FET u Puli nudi puno.
13:19 9 d 12.06.2026
Najbolji studenti najvećeg faksa u zemlji otkrili su nam tajnu svog uspjeha: 'To je stvar discipline'
Anita, Antonio i Damjan su među top studentima na EFZG-u. U tome nema nikakve misterije, otkrili su nam - samo disciplina i iskren interes za studij.
07:00 9 d 12.06.2026
Profesor nam je otkrio kako izgleda studij koji obrazuje tražene stručnjake: 'Studenti nisu samo promatrači'
Jedan nastavnik može promijeniti smjer cijeloga života. Saznajte kako FOI u Varaždinu obrazuje ljude koji će jednog dana biti taj nastavnik.
09:54 10 d 11.06.2026
Pronašli smo jedan od najzanimljivijih pametnih satova na tržištu: Evo pet razloga zašto je genijalan
Plaćate bez novčanika, prati vaš san i raziinu stresa, detaljno prati vaše rezultate u više od stotinu sportova, a baterija mu traje do deset dana.
11:30 11 d 10.06.2026
Izračunajte hoćete li upasti u željenu srednju školu: Saznajte imate li dovoljno bodova
S Kalkulatorom bodova brzo i jednostavno provjerite bodove za upis u školu te kroz online predstavljanje saznajte sve o željenim srednjim školama.
15:21 6 d 15.06.2026
Čitajte portal srednja.hr cijele godine u pola cijene: Velika akcija traje još kratko
Kupite godišnju pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz 50 % popusta. Velika akcija traje još samo tjedan dana, do 23. lipnja u ponoć.
12:00 20 d 01.06.2026
Trebaju li nastavnici priznati grešku učenicima? Pitali smo iskusne učiteljice: 'Danima sam razbijala glavu'
Mladi učitelji zamjeraju si pogreške, a ponekad ne znaju ni kako ih priznati. Iskusne učiteljice kažu - greške su normalne i treba ih reći naglas.
09:26 8 d 13.06.2026
Traže se učitelji za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu: U jednoj zemlji plaća skoro 7.000 eura bruto
Zapošljava se ukupno 18 učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u zemljama diljem Europe, a objavljene su i plaće. Rok za prijavu je 19. lipnja.
10:07 9 d 12.06.2026
Proglašeni najbolji učitelji, odgajatelji i znanstvenici: Pogledajte tko je dobio nagradu 2025.
Nagradu za životno djelo dobili su Marina Čubrić, Marko Dragić i Dejana Bouillet. Proglašeno je i 15 dobitnika godišnje nagrade.
09:18 9 d 12.06.2026
Poznat datum isplate regresa u 2026. Provjerite imate li pravo na tih 300 eura
Zaposlenicima škola regres od 300 eura bit će isplaćen sredinom idućeg tjedna, a pravo imaju zaposlenici koji u tekućoj godini koriste godišnji odmor.
11:28 11 d 10.06.2026