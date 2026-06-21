Dok većina ide na godišnji, neki idu na burzu: Učiteljica Mirela čak 15 godina radi na zamjenama

Učiteljica Mirela Vuić u sustav je ušla 2011. i od tad radi samo na zamjenama. To znači da svako ljeto gubi posao i primanja.

S prvim srpnja prosvjetari koji rade kao zamjena u školi ostaju bez posla. Dok drugi nastavnici i učitelji idu na godišnji odmor, oni ako ne žele ostati bez plaće, moraju preko ljeta potražiti drugi posao.

U takvoj situaciji je i učiteljica razredne nastave Mirela Vuić. Međutim nije riječ o učiteljici koja je nedavno diplomirala pa se tek snalazi u poslu na zamjenama. Vuić u obrazovanju radi već 15 godina, međutim kaže, nevjerojatno je teško pronaći stalan posao.

Predavala je sve - od Geografije do Njemačkog

Vuić je diplomirala još 2011. godine, a kako nije završila pojačani predmet, odnosno modul, radi u 'čistoj' razrednoj nastavi. Međutim radila je i kao nestručna zamjena i to na raznim predmetima, od Geografije do Njemačkog.

- U početku sam odmah riješila pripravnički staž i položila Državni ispit. Sve su mi zamjene upravo bile u razrednoj nastavi, ali s godinama više nisam uspijevala na tom području dobiti dužu zamjenu pa sam počela predavati u predmetnoj nastavi (nestručno) brojne predmete: Geografija, Kemija, Glazbena kultura, Matematika, Informatika, Povijest, Njemački jezik. Najviše sam predavala Matematiku jer su mi te zamjene bile najduže u smislu da se mogu zadržati barem za vrijeme dok traje nastava, priča nam učiteljica Vuić.

'Od malih nogu sam htjela biti učiteljica'

Nekoliko godina na određeno je radila i u produženom boravku, i u predškolskoj ustanovi. Priča nam da se godinama nadala da je to samo još jedna u nizu godina na zamjeni i da će od sljedeće dobiti stalan posao u razrednoj nastavi jer ima iskustva, ali iz godine u godinu se razočarala.

- Navela bih ovim putem da sam od 'malih nogu' htjela i željela biti učiteljica i to je fakultet koji nisam upisala jer nisam imala neki drugi izbor ili zato što moram. Upisala sam ga jer sam željela raditi taj posao iz ljubavi. Od 2011. do sada je prošlo mnogo, mnogo godina. U redu je u početku raditi na zamjenama do nekih pet godina, ali kod mene je ipak dosta godina prošlo, ispričala nam je učiteljica Mirela Vuić.

'I ja na zamjeni zaslužujem odmor'

Kaže nam da joj je kao učiteljici na zamjeni teško prihvatiti da na kraju školske godine uvijek ostaje bez posla i sigurnosti. Dok kolege s trajnim zapošlenjem idu na godišnji odmor, prosvjetari na zamjenama često moraju posjetiti Hrvatski zavod za zapošljavanje.

- Traženje posla izvan struke je moguće, ali preko ljeta ipak smatram da i ja na zamjeni zaslužujem odmor i samim time i dalje ostaje neka nada da će se možda od rujna nešto promijeniti na bolje, ali do sada nije. Nije nimalo lako prolaziti isto toliki broj godina. Ipak to nisu jednostavne stvari, poručuje nam ogorčena učiteljica.

Smatra da bi joj staž na zamjeni trebao dati prednost

Od njenog ulaska u sustav prošlo je već 15 godina, a i dalje nije pronašla stalni posao. Priznaje nam da je iz iskustva primijetila da se ponekad posao dobiva preko poznanstva ili veze.

- Promijenila sam brojne škole, ali i brojna radna mjesta u školama unutar Županije jer se upravo zbog povratka učitelja nisam više mogla zadržati. Teško je napustiti školu u kojoj ste neko vrijeme i opet tražiti posao dalje, a vjerujte mi, nikada ne znate gdje ćete od rujna raditi jer se nikada ništa ne zna, a osjećaj neizvjesnosti i brige je jako neugodan i bolan. Kratke zamjene su veliki problem jer putem takvih zamjena vi zapravo nemate ništa, otvoreno nam kaže učiteljica.

Kao jedino rješenje vidi to da se pri zapošljavanju doista gleda na staž i duljinu trajanja zamjena kod učitelja koji dugo rade, jer misli da bi oni koju su dugo vremena proveli na zamjenama trebali imati prednost pri zapošljavanju zbog nagomilanog iskustva i iskazanog truda, volje i borbe.