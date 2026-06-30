Poznat datum isplate plaće za lipanj: Bliži se nova povišica

Školski sindikat Preporod objavio je datum isplate plaće za lipanj - djelatnici osnovnih i srednjih škola mogu je očekivati na računima u četvrtak, 9. srpnja 2026.

Posljednji javno dostupni podaci iz Centraliziranog obračuna plaća FINA-e o plaćama u školama su iz travnja 2026. Tada je prosječna plaća učitelja osnovnih škola koji nisu napredovali i imaju koeficijent (2,01) iznosila 1.585 eura neto. Prosječna plaća osnovnoškolskih učitelja koji su napredovali do najvišeg zvanja izvrsnog savjetnika (koeficijent 2,62), bila je isti mjesec 2.289 eura neto.

Plaće u OŠ u travnju 2026. | izvor: MZOM

Kada je riječ o plaćama u srednjim školama u travnju, prosječna plaća nastavnika koji nisu napredovali bila je 1.716 eura neto. Prosječna plaća srednjoškolskih nastavnika koji su napredovali do najvišeg zvanja izvrsnog savjetnika u travnju je bila 2.363 eura neto. Valja napomenuti kako je onih koji napreduju do tog zvanja u sustavu i najmanje, o čemu smo pisali ovdje. Plaće u SŠ u travnju 2026. | izvor: MZOM

Podsjetimo, nakon što je osnovica plaće u javnim službama povećana u travnju ove godine, novo povećanje osnovice javne službenike očekuje od kolovoza. Naime, iako sindikati javnih službi nisu pristali na uvećanje osnovice za 2026. u tri navrata po jedan posto, Vlada je samostalno odlučila da će rasti baš u tom iznosu. Prvo povećanje osnovice za jedan posto, dakle, bilo je u travnju i ona trenutačno iznosi 1.015 eura bruto. Iduće povećanje u kolovozu, a s isplatom u rujnu, značit će da će osnovica iznositi 1.025 eura bruto. Do posljednjeg povećanja osnovice plaće u javnim službama doći će u prosincu, a riječ je o plaći koja će biti isplaćena u siječnju 2027. godine. Od tada će osnovica za obračun plaća u javnim službama biti 1.035 eura bruto.