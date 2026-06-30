Poznat datum isplate plaće za lipanj: Bliži se nova povišica

Zaposlenici škola plaću za lipanj mogu očekivati idući četvrtak. Do novog povećanja osnovice plaće u javnoj službi doći će u kolovozu.
Školski sindikat Preporod objavio je datum isplate plaće za lipanj - djelatnici osnovnih i srednjih škola mogu je očekivati na računima u četvrtak, 9. srpnja 2026.
Posljednji javno dostupni podaci iz Centraliziranog obračuna plaća FINA-e o plaćama u školama su iz travnja 2026. Tada je prosječna plaća učitelja osnovnih škola koji nisu napredovali i imaju koeficijent (2,01) iznosila 1.585 eura neto. Prosječna plaća osnovnoškolskih učitelja koji su napredovali do najvišeg zvanja izvrsnog savjetnika (koeficijent 2,62), bila je isti mjesec 2.289 eura neto.
Kada je riječ o plaćama u srednjim školama u travnju, prosječna plaća nastavnika koji nisu napredovali bila je 1.716 eura neto. Prosječna plaća srednjoškolskih nastavnika koji su napredovali do najvišeg zvanja izvrsnog savjetnika u travnju je bila 2.363 eura neto. Valja napomenuti kako je onih koji napreduju do tog zvanja u sustavu i najmanje, o čemu smo pisali ovdje.
Podsjetimo, nakon što je osnovica plaće u javnim službama povećana u travnju ove godine, novo povećanje osnovice javne službenike očekuje od kolovoza. Naime, iako sindikati javnih službi nisu pristali na uvećanje osnovice za 2026. u tri navrata po jedan posto, Vlada je samostalno odlučila da će rasti baš u tom iznosu. Prvo povećanje osnovice za jedan posto, dakle, bilo je u travnju i ona trenutačno iznosi 1.015 eura bruto. Iduće povećanje u kolovozu, a s isplatom u rujnu, značit će da će osnovica iznositi 1.025 eura bruto. Do posljednjeg povećanja osnovice plaće u javnim službama doći će u prosincu, a riječ je o plaći koja će biti isplaćena u siječnju 2027. godine. Od tada će osnovica za obračun plaća u javnim službama biti 1.035 eura bruto.