Gen Z učitelj pripremio testove s memeovima: 'Neki su se nasmijali čim su otvorili test'

Danijel Bačan mladi je učitelj koji Geografiju predaje u dvije škole u Zagrebačkoj županiji – Osnovnoj školi Ivana Perkovca u Šenkovcu i Osnovnoj školi Luka u istoimenom mjestu. Bačan sa svojim učenicima prati TikTok trendove i objavljuje zabavne videe, a u njegovoj učionici nikad nije dosadno, čak ni za vrijeme ispita, kada učenike ponekad nasmije memeovima.

Kao pripadnik generacije Z, Bačan aktivno koristi društvene mreže pa dobro razumije sadržaj koji učenici svakodnevno prate. Ispričao nam je da je ideja da s učenicima počne snimati videe došla spontano.

- Kroz rad u školi vrlo brzo sam shvatio kako između nastavnika i učenika često postoji svojevrsni generacijski jaz. Umjesto da se od njega udaljavam, odlučio sam ga pokušati premostiti. TikTok za mene nikada nije bio cilj sam po sebi niti način da privučem pozornost. Vidim ga kao jedan od alata kojim možemo pokazati da škola nije samo mjesto ocjena i ispita, nego i mjesto pozitivnih iskustava, suradnje i lijepih uspomena. Kada učenici vide kako nastavnik razumije njihov svijet, lakše se otvore i uspostavi se odnos povjerenja koji kasnije itekako olakšava rad na nastavi, komentira nam ovaj mladi nastavnik.

'Posvuda se govori o istom izazovu'

Ideje za videozapise nastaju zajednički. Ponekad mu učenici pošalju neki aktualni trend i pitaju mogu li ga prilagoditi školi, a ponekad on predloži nešto što bi moglo biti zabavno ili edukativno. Napominje da uvijek paze da sadržaj bude primjeren školi, da nikoga ne ismijava i da učenici sudjeluju isključivo ako to žele, a sve objave nastaju uz poštivanje školskih pravila i suglasnost roditelja.

- Često sudjelujem na međunarodnim konferencijama i radim s mladima iz različitih europskih država. Zanimljivo mi je vidjeti kako se gotovo posvuda govori o istom izazovu – kako približiti školu generaciji koja odrasta u digitalnom okruženju. Mislim da odgovor nije u zabranama, nego u tome da tehnologiju koristimo pametno i odgovorno, komentira Bačan.

'Vjerujem da škola ne mora biti hladno mjesto'

Na jednom od videa, koji je na njegovu TikTok profilu dosegnuo više od 20 tisuća lajkova, Bačan pokazuje memeove koje je podijelio učenicima uz testove. Na tu je ideju došao nakon što su mu učenici rekli da se prije ispita osjećaju nervozno pa ih je odlučio malo razvedriti i nasmijati.

- Svi znamo da testovi mnogima predstavljaju stres, čak i kada su dobro pripremljeni. Pomislio sam kako bi jedan mali detalj mogao barem na trenutak razbiti tu napetost. Meme naljepnice nisu imale nikakvu obrazovnu funkciju niti su bile pomoć pri rješavanju zadataka. Njihova jedina svrha bila je izmamiti osmijeh. Upravo se to i dogodilo. Neki su se nasmijali čim su otvorili test, drugi su nakon ispita rekli da ih je to opustilo i da su lakše krenuli rješavati zadatke. Naravno, kriteriji ocjenjivanja ostali su potpuno isti. Ozbiljnost ispita nije bila narušena, ali vjerujem da škola ne mora biti hladno mjesto. Nekad upravo male geste ostanu učenicima u sjećanju više nego sama lekcija. Ako možemo smanjiti stres, a pritom zadržati visoke kriterije znanja, mislim da smo napravili dobar posao, komentira Bačan ovu simpatičnu anegdotu i poruku koja stoji iza nje.

Dok predaje geografiju i snima TikTok videe s učenicima, Bačan je pronašao vremena i za studiranje. Uz posao je završio specijalistički studij diplomacije te je doktorand geografije. Bavi se znanstvenim istraživanjem, a predsjednik je Atlantskog vijeća Hrvatske, svojevrsne mladeži Atlantskog saveza, zbog čega često sudjeluje na međunarodnim konferencijama.

U početku nije znao kako zadržati autoritet

Danijel Bačan danas zna kako zadržati autoritet i istodobno izmamiti osmijeh na lice svojih učenika. Međutim, kada je počeo raditi, upravo mu je pronalaženje ravnoteže između autoriteta i bliskosti s učenicima bilo najveći izazov.

- Kao mlad nastavnik često sam bio svega nekoliko godina stariji od učenika završnih razreda osnovne škole pa sam se pitao kako uspostaviti profesionalan odnos, a pritom ostati svoj. S vremenom sam shvatio kako učenici vrlo brzo prepoznaju iskrenost. Ne očekuju da nastavnik bude savršen, nego da bude pravedan, dosljedan i autentičan. Upravo zbog toga nikada nisam pokušavao glumiti strogoću niti sam želio biti 'cool profesor' pod svaku cijenu. Trudim se biti osoba koja će saslušati učenika, ali i jasno postaviti granice kada je to potrebno, ispričao nam je Bačan.

Objašnjava da ne misli kako bi nastavnik trebao biti prijatelj učenicima u doslovnom smislu te riječi, ali bi trebao biti osoba kojoj će vjerovati. Prijateljski pristup učenicima ne mora značiti gubitak autoriteta; štoviše, u nekim situacijama može mu pridonijeti i povećati motivaciju učenika za učenjem.

'Savjet kolegama koji tek počinju raditi'

- Autoritet se, po mom mišljenju, ne gradi strogoćom ili strahom, nego pravednošću, dosljednošću i međusobnim poštovanjem. U svojem radu nastojim da učenici uvijek mogu postaviti pitanje, pogriješiti ili izraziti svoje mišljenje bez straha da će biti ismijani. To ne znači da nema reda ili pravila – naprotiv. Pravila postoje i jednaka su za sve, ali se trudim da ih učenici razumiju, a ne da ih se samo boje, objašnjava Bačan.

Kaže da učenici možda na kraju dana neće zapamtiti svaku činjenicu iz geografije, ali će sigurno zapamtiti kako su se osjećali u učionici. Ako se učenik u školi osjeća ugodno i vidi da za učitelja nije samo broj u imeniku, bit će spremniji sudjelovati, preuzeti odgovornost i dodatno se potruditi, smatra Bačan. Vjeruje da je to posebno važno danas, kada se mladi suočavaju s velikim pritiscima, uspoređivanjem na društvenim mrežama i sve većim problemima s mentalnim zdravljem. Zaključuje da bi volio da se njegovi učenici škole jednog dana sjećaju kao mjesta na kojem nisu samo puno naučili, nego su bili i prihvaćeni i poštovani.

- Moj savjet kolegama koji tek počinju raditi bio bi da se ne boje biti svoji. Nemojte pokušavati kopirati druge nastavnike jer svaki razred prepozna kada je netko autentičan. Budite otvoreni prema novim metodama rada, koristite tehnologiju kada ona ima smisla i ne bojte se učiti od svojih učenika. Oni nas svakodnevno mogu naučiti kako razmišljaju nove generacije. Na kraju, mislim da je najvažnije nikada ne izgubiti razlog zbog kojeg smo odabrali ovaj posao. Nastavnici ne prenose samo znanje. Oni oblikuju uspomene, razvijaju samopouzdanje i ponekad jednim razgovorom mogu promijeniti tijek nečijeg života. To je velika odgovornost, ali ujedno i najljepši dio ovog poziva, zaključio je Danijel Bačan.