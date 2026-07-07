Preminula je omiljena pedagoginja u Varaždinu: '36 godina bila je tihi temelj naše škole'

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14:42 11 h 07.07.2026
07. srpanj 2026.
U 66. godini života preminula je Nevena Šanjek, pedagoginja Elektrostrojarske škole Varaždin koja je ondje radila 36 godina.
Hodnici Elektrostrojarske škole u Varaždinu zavijeni su u crno - u 66. godini života preminula je dugogodišnja pedagoginja škole, Nevena Šanjek.
- Zauvijek nas je napustila naša draga kolegica, pedagoginja Nevena Šanjek - 36 godina tihi temelj naše škole i oslonac generacijama učenika. Njezina toplina i osmijeh ostaju s nama. Počivaj u miru, draga Nevena, napisali su iz škole u objavi na Facebooku.
Sahrana će se održati u srijedu u 11:15 na groblju u Varaždinu. Pedagoginja Nevena Šanjek bila je omiljena i među kolegama, ali i školarcima kojima je bila velika podrška tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Mnogi se od nje opraštaju putem društvenih mreža.
- Počivala u miru, predivna osoba i stručnjakinja. Bila mi je velika podrška kad sam počela raditi u srednjoškolskome sustavu. Moja iskrena sućut obitelji, prijateljima i kolegama, samo je jedna u nizu poruka oproštaja.
Maturanti će se za ovime pomamiti: Pokrenut online studij koji možeš pratiti iz svoje sobe
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