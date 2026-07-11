Koliko je nastavnika napredovalo? Neki povukli zahtjev, a evo i tko ima pravo na trajno zvanje

Lani je Agenciji pristiglo 1.302 zahtjeva za napredovanje u školama i vrtićima, a dio ih je povučen. Oni najiskusniji zvanja mogu zadržati trajno.

Nastavnici i učitelji koji žele mogu napredovati u viša zvanja. Tri su razine - zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika. U zvanje mentora moguće je napredovati nakon pet godina, savjetnika nakon 10, a izvrsnog savjetnika nakon 15 godina, no moguće su akceleracije, o čemu smo pisali ovdje.

Osim propisanog broja godina iskustva, u uvjete napredovanja ulazi i broj sati koji provode u kontinuiranom profesionalnom razvoju, odnosno na edukacijama, a osim toga boduje im se niz aktivnosti koje obavljaju uz nastavu. Na primjer, mentoriranje učenika na natjecanjima, rad u stručnim vijećima, objava stručnih članaka. Kako je riječ o dodatnom poslu, kroz napredovanje u više zvanje nastavnicima raste i plaća. Unatoč tome, na napredovanje se odlučuje tek manji broj njih, a o razlozima smo pisali u članku na poveznici.

Lani pristiglo 1.302 zahtjeva za napredovanje u školama i vrtićima

Agenciji za odgoj i obrazovanje, koja zaprima zahtjeve za napredovanjem, tijekom 2025. godine pristiglo je 1.302 zahtjeva odgojno-obrazovnih radnika za napredovanje. Od toga su se 154 zahtjeva odnosila na napredovanje odgojitelja u dječjim vrtićima, a 1.148 zahtjeva na napredovanje učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Inače, prema podacima Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih u školskoj godini 2025./2026. u osnovnim i srednjim školama u nastavi je radilo 43.400 nastavnika i učitelja.

Neki povukli zahtjev, stiglo i 20 prigovora na mišljenje

Iz Agencije su nam otkrili i da su neki od zahtjeva, nakon obrade predmeta, odlukom ili odbijeni ili odbačeni, a bilo je i onih koji su povukli zahtjeve. Konkretno, u 2025. bilo je 98 zahtjeva koji su odbijeni ili odbačeni, a 65 djelatnika povuklo je svoj zahtjev. Uz to, 46 zahtjeva za napredovanje proslijeđena su Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao nadležnome tijelu.

Također, nastavnici mogu podnijeti prigovor na rješenje svog zahtjeva, naročito ako smatraju da su zakinuti prilikom bodovanja. Iz Agencije navode da im je lani pristiglo i 20 prigovora na stručno mišljenje u postupku napredovanja.

U određenim situacijama moguće je staviti zvanje u mirovanje: Mora se podnijeti poseban zahtjev

U svako zvanje djelatnici se biraju na rok od pet godina. Djelatnik koji želi obnoviti napredovanje u izabrano zvanje ili napredovati u više zvanje dužan je zahtjev podnijeti četiri mjeseca prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje.

Međutim, u slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili mirovanja radnog odnosa produžuje rok na koji je izabran u zvanje za onoliko vremena koliko je trajala odsutnost s rada. To dozvoljava pravilnik, koji propisuje da djelatnik ima 10 dana od nastanka te okolnosti podnijeti Agenciji zahtjev za produženjem roka od pet godina.

- U Agenciju je u 2025. godini pristigao 81 zahtjev za mirovanje stečenog zvanja zbog privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljinog ili roditeljskog dopusta ili mirovanja radnog odnosa. Agencija je odlukom produljila trajanje izbora u zvanje za 72 odgojno-obrazovna radnika, stoji u odgovoru Katarine Milković, ravnateljice Agencije.

Neki mogu trajno zadržati zvanje, treba li slati zahtjev?

Postoje i oni koji svoje zvanje mogu zadržati trajno, a riječ je o najiskusnijima u sustavu. Prema pravilniku o napredovanju, djelatnik koji je tri puta zaredom izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno. Istu mogućnost, bez obzira na to u kojem su zvanju, imaju radnici koji imaju više od 35 godina rada u obrazovanju.

Kako je zvanje izvrsnog savjetnika uvedeno ne tako davno, 2019. godine, još uvijek nije proteklo dovoljno vremena da bi odgojno-obrazovni radnik mogao tri puta uzastopno biti izabran u navedeno zvanje.

Često pitanje djelatnika kojima se otvorila opcija za zadržavanje trajno stečenog zvanja jest moraju li slati poseban zahtjev Agenciji za to.

- Pravilnikom je propisano da odgojno-obrazovni radnik koji u trenutku isteka stečenog zvanja ima više od 30 godina rada u obrazovanju trajno zadržava stečeno zvanje. U takvim slučajevima nije potrebno podnositi zahtjev Agenciji za odgoj i obrazovanje niti dostavljati dodatnu dokumentaciju radi ostvarivanja prava na trajno zadržavanje zvanja. Odgojno-obrazovni radnik koji je stekao zvanje mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika te ispunjava uvjet od više od 30 godina rada u obrazovanju treba se obratiti odgojno-obrazovnoj ustanovi u kojoj je zaposlen. Nakon utvrđivanja ispunjenosti uvjeta iz članka 18. stavka 2. Pravilnika, ustanova mu trajno zadržava koeficijent složenosti poslova pripadajućeg zvanja. Odgojno-obrazovna ustanova može o navedenome obavijestiti Agenciju za odgoj i obrazovanje, no takva obveza nije propisana Pravilnikom, navodi ravnateljica Milković.

Dakle, zahtjev Agenciji za odgoj i obrazovanje podnosi se isključivo u slučaju kada odgojno-obrazovni radnik želi napredovati u više zvanje ili obnoviti postojeće zvanje.

- Napominjemo da Agencija u postupku napredovanja u više zvanje istodobno utvrđuje i ispunjenost uvjeta za trajno zadržavanje zvanja u koje je odgojno-obrazovni radnik napredovao, ističe Milković.

Na naše pitanje koliko je djelatnika trajno zadržalo zvanje ili nakon stjecanja trajnog zvanja podnijelo zahtjev za napredovanje u više zvanje, navodi da Agencija nema te podatke. Samim time ne raspolažu niti podacima u kojoj školi radi najveći broj djelatnika sa stečenim trajnim zvanjem, odnosno ne vodi evidencije napredovanja po ustanovama na način koji bi omogućio izradu takvih pregleda.

Kolike su plaće onih koji napreduju?

U uvodu smo spomenuli da oni koji napreduju imaju i više plaće, a posljednji dostupni podaci o tome iz Centraliziranog obračuna plaća FINA-e su iz travnja 2026. Temeljni koeficijent za obračun plaće učitelja i nastavnika je 2,01, a raste s napredovanjem pa se posljedično uvećava i plaća. Koeficijent mentora je 2,17, savjetnika 2,38, a izvrsnog savjetnika 2,62 i isti je i u slučaju osnovnih i srednjih škola.

I dok su osnovnoškolski učitelji koji ne napreduju u travnju imali prosječnu neto plaću 1.585 eura, prosječna neto plaća mentora bila je 1.822 eura, savjetnika 2.067 eura, a izvrsnih savjetnika 2.289 eura neto.

Plaće su nešto više u srednjim školama. Prosječna plaća nastavnika koji nisu napredovali u travnju je iznosila 1.716 eura neto. Nastavnici mentori u srednjim školama imaju prosječnu neto plaću 1.940 eura, nastavnici savjetnici 2.157, a izvrsni savjetnici 2.363 eura.