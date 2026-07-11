Koliko je nastavnika napredovalo? Neki povukli zahtjev, a evo i tko ima pravo na trajno zvanje

Lani je Agenciji pristiglo 1.302 zahtjeva za napredovanje u školama i vrtićima, a dio ih je povučen. Oni najiskusniji zvanja mogu zadržati trajno.
Nastavnici i učitelji koji žele mogu napredovati u viša zvanja. Tri su razine - zvanje mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika. U zvanje mentora moguće je napredovati nakon pet godina, savjetnika nakon 10, a izvrsnog savjetnika nakon 15 godina, no moguće su akceleracije, o čemu smo pisali ovdje.
Osim propisanog broja godina iskustva, u uvjete napredovanja ulazi i broj sati koji provode u kontinuiranom profesionalnom razvoju, odnosno na edukacijama, a osim toga boduje im se niz aktivnosti koje obavljaju uz nastavu. Na primjer, mentoriranje učenika na natjecanjima, rad u stručnim vijećima, objava stručnih članaka. Kako je riječ o dodatnom poslu, kroz napredovanje u više zvanje nastavnicima raste i plaća. Unatoč tome, na napredovanje se odlučuje tek manji broj njih, a o razlozima smo pisali u članku na poveznici.
Lani pristiglo 1.302 zahtjeva za napredovanje u školama i vrtićima
Agenciji za odgoj i obrazovanje, koja zaprima zahtjeve za napredovanjem, tijekom 2025. godine pristiglo je 1.302 zahtjeva odgojno-obrazovnih radnika za napredovanje. Od toga su se 154 zahtjeva odnosila na napredovanje odgojitelja u dječjim vrtićima, a 1.148 zahtjeva na napredovanje učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Inače, prema podacima Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih u školskoj godini 2025./2026. u osnovnim i srednjim školama u nastavi je radilo 43.400 nastavnika i učitelja.
Neki povukli zahtjev, stiglo i 20 prigovora na mišljenje
Iz Agencije su nam otkrili i da su neki od zahtjeva, nakon obrade predmeta, odlukom ili odbijeni ili odbačeni, a bilo je i onih koji su povukli zahtjeve. Konkretno, u 2025. bilo je 98 zahtjeva koji su odbijeni ili odbačeni, a 65 djelatnika povuklo je svoj zahtjev. Uz to, 46 zahtjeva za napredovanje proslijeđena su Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao nadležnome tijelu.
Također, nastavnici mogu podnijeti prigovor na rješenje svog zahtjeva, naročito ako smatraju da su zakinuti prilikom bodovanja. Iz Agencije navode da im je lani pristiglo i 20 prigovora na stručno mišljenje u postupku napredovanja.
U određenim situacijama moguće je staviti zvanje u mirovanje: Mora se podnijeti poseban zahtjev
U svako zvanje djelatnici se biraju na rok od pet godina. Djelatnik koji želi obnoviti napredovanje u izabrano zvanje ili napredovati u više zvanje dužan je zahtjev podnijeti četiri mjeseca prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje.
Međutim, u slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili mirovanja radnog odnosa produžuje rok na koji je izabran u zvanje za onoliko vremena koliko je trajala odsutnost s rada. To dozvoljava pravilnik, koji propisuje da djelatnik ima 10 dana od nastanka te okolnosti podnijeti Agenciji zahtjev za produženjem roka od pet godina.
- U Agenciju je u 2025. godini pristigao 81 zahtjev za mirovanje stečenog zvanja zbog privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljinog ili roditeljskog dopusta ili mirovanja radnog odnosa. Agencija je odlukom produljila trajanje izbora u zvanje za 72 odgojno-obrazovna radnika, stoji u odgovoru Katarine Milković, ravnateljice Agencije.
Neki mogu trajno zadržati zvanje, treba li slati zahtjev?
Postoje i oni koji svoje zvanje mogu zadržati trajno, a riječ je o najiskusnijima u sustavu. Prema pravilniku o napredovanju, djelatnik koji je tri puta zaredom izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno. Istu mogućnost, bez obzira na to u kojem su zvanju, imaju radnici koji imaju više od 35 godina rada u obrazovanju.
Kako je zvanje izvrsnog savjetnika uvedeno ne tako davno, 2019. godine, još uvijek nije proteklo dovoljno vremena da bi odgojno-obrazovni radnik mogao tri puta uzastopno biti izabran u navedeno zvanje.
Često pitanje djelatnika kojima se otvorila opcija za zadržavanje trajno stečenog zvanja jest moraju li slati poseban zahtjev Agenciji za to.
- Pravilnikom je propisano da odgojno-obrazovni radnik koji u trenutku isteka stečenog zvanja ima više od 30 godina rada u obrazovanju trajno zadržava stečeno zvanje. U takvim slučajevima nije potrebno podnositi zahtjev Agenciji za odgoj i obrazovanje niti dostavljati dodatnu dokumentaciju radi ostvarivanja prava na trajno zadržavanje zvanja. Odgojno-obrazovni radnik koji je stekao zvanje mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika te ispunjava uvjet od više od 30 godina rada u obrazovanju treba se obratiti odgojno-obrazovnoj ustanovi u kojoj je zaposlen. Nakon utvrđivanja ispunjenosti uvjeta iz članka 18. stavka 2. Pravilnika, ustanova mu trajno zadržava koeficijent složenosti poslova pripadajućeg zvanja. Odgojno-obrazovna ustanova može o navedenome obavijestiti Agenciju za odgoj i obrazovanje, no takva obveza nije propisana Pravilnikom, navodi ravnateljica Milković.
Dakle, zahtjev Agenciji za odgoj i obrazovanje podnosi se isključivo u slučaju kada odgojno-obrazovni radnik želi napredovati u više zvanje ili obnoviti postojeće zvanje.
- Napominjemo da Agencija u postupku napredovanja u više zvanje istodobno utvrđuje i ispunjenost uvjeta za trajno zadržavanje zvanja u koje je odgojno-obrazovni radnik napredovao, ističe Milković.
Na naše pitanje koliko je djelatnika trajno zadržalo zvanje ili nakon stjecanja trajnog zvanja podnijelo zahtjev za napredovanje u više zvanje, navodi da Agencija nema te podatke. Samim time ne raspolažu niti podacima u kojoj školi radi najveći broj djelatnika sa stečenim trajnim zvanjem, odnosno ne vodi evidencije napredovanja po ustanovama na način koji bi omogućio izradu takvih pregleda.
U uvodu smo spomenuli da oni koji napreduju imaju i više plaće, a posljednji dostupni podaci o tome iz Centraliziranog obračuna plaća FINA-e su iz travnja 2026. Temeljni koeficijent za obračun plaće učitelja i nastavnika je 2,01, a raste s napredovanjem pa se posljedično uvećava i plaća. Koeficijent mentora je 2,17, savjetnika 2,38, a izvrsnog savjetnika 2,62 i isti je i u slučaju osnovnih i srednjih škola.
I dok su osnovnoškolski učitelji koji ne napreduju u travnju imali prosječnu neto plaću 1.585 eura, prosječna neto plaća mentora bila je 1.822 eura, savjetnika 2.067 eura, a izvrsnih savjetnika 2.289 eura neto.
Plaće su nešto više u srednjim školama. Prosječna plaća nastavnika koji nisu napredovali u travnju je iznosila 1.716 eura neto. Nastavnici mentori u srednjim školama imaju prosječnu neto plaću 1.940 eura, nastavnici savjetnici 2.157, a izvrsni savjetnici 2.363 eura.