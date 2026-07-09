Preminuo 'najbolji profesor ikad', imao je 38 godina: 'Ostavlja neizmjernu prazninu u učionicama'

Tužna vijest stiže iz OŠ Bartula Kašića u Zadru - preminuo je učitelj Josip Knežević. Od njega se oprostio i Sindikat hrvatskih učitelja.

OŠ Bartula Kašića u Zadru zavijena je u crno - preminuo je učitelj tjelesne i zdravstvene kulture Josip Knežević. Vijest su, navode, primili s tugom i nevjericom.

- Josipov odlazak ostavlja neizmjernu i nenadoknadivu prazninu u hodnicima i učionicama naše škole. Pamtit ćemo ga po njegovoj dobroti, vedrini, osmijehu, nesebičnom i predanom radu, podršci kolegama i ogromnom strpljenju i ljubavi koju je utkao u svoj rad s učenicima. Hvala Ti, najbolji profesore ikad, na radosti, toplini i osmijehu; njima si znao razvedriti i najteži školski dan. Iskrena i duboka sućut obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivao u miru Božjem, naveli su iz zadarske škole.

Knežević je bio i sindikalni povjerenik Sindikata hrvatskih učitelja u svojoj školi.

- Napustio nas je prerano i iznenada. Pamtit ćemo ga po predanosti, strpljenju i dobroti koji su krasili njegov rad. Obitelji, prijateljima, kolegama i učenicima našeg Josipa Kneževića izražavamo saučešće. Počivao u miru, poručuju iz Sindikata.

Knežević je bio član, a kasnije trener Judo kluba Zadar. Iz kluba su potreseni smrću nastavnika i dirljivim se riječima opraštaju od njega.

- Još uvijek je teško povjerovati da te više nema. Bio si puno više od trenera – bio si osoba koja je vjerovala u nas, gurala nas naprijed i učila nas da nikad ne odustanemo. Uz tebe smo rasli, ne samo kao judaši, nego i kao ljudi. Uvijek si znao pronaći prave riječi prije izlaska u borbu, smiriti nas kad nas je bilo strah, podići nas nakon poraza i iskreno se veseliti svakom našem uspjehu. Hvala ti za sve što si nas naučio kroz sve ove godine. Nedostajat će tvoj glas uz tatami. Počivaj u miru, treneru, poručili su iz Judo kluba Zadar.