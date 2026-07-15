Pismo roditelja oduševilo školu, ovog bi trebalo biti više: 'Taj razgovor je bio dovoljan'

Iako su danas priče o roditeljima koji vrše pritisak na nastavnike sve češće, i dalje se mogu naći lijepi trenuci kad roditelji pokazuju zahvalnost i prepoznaju trud profesora. Prenosimo jednu takvu toplu vijest iz Virovitice, gdje je pismo roditelja jedne učenice povodom završetka njenog srednjoškolskog obrazovanja osvijetlilo obraz osoblju Katoličke gimnazije s pravom javnosti.

- Želio bih u ime svoje supruge i svoje obitelji od srca zahvaliti Vama i svim profesorima na svemu što ste tijekom protekle četiri godine učinili za našu kćer. Na dodjeli svjedodžbi željeli smo Vam osobno zahvaliti, ali smo se nažalost, morali žuriti pa nismo imali priliku to učiniti. lako sam samo jednom bio na informacijama i tada Vas upoznao, taj je razgovor bio dovoljan da steknem dojam koliko predano, odgovorno i s razumijevanjem pristupate svom pozivu, započeo je otac jedne maturantice pismo razredniku.

'Svaki od njih ostavio je dio sebe u generaciji koju je ispratio'

Istaknuo je da mu je kao roditelju bilo iznimno važno što je njegova kći imala razrednika kojemu su učenici bili zaista važni. Napisao je da uz to što dobra škola prenosi znanje, ona čini i mnogo više od toga.

- Tijekom ovih godina ona nije samo završila gimnaziju, nego je sazrijevala kao osoba. U tome ste Vi i Vaše kolegice i kolege imali važnu ulogu. Posebno cijenimo što se u Katoličkoj gimnaziji njeguje; poštovanje, odgovornost, zajedništvo i briga za čovijeka. To su vrijednosti koje ostaju i nakon što se školske knjige zatvore. Molio bih Vas da našu iskrenu zahvalnost prenesete svim profesorima. Svaki od njih ostavio je dio sebe u generaciji koju je ispratio, a roditelji često nisu ni svijesni koliko truda, strpljenja i vremena svakodnevno ulaže u učenike. Zato smatramo da je važno reći jedno jednostavno, ali iskreno HVALA. Od srca Vam želimo puno zdravlja, Božijeg blagoslova, radosti u radu i još mnogo generacija kojima ćete biti učitelji, ali i uzor, napisao je otac kojem će škola ostati u lijepom sjećanju.

'Ponosni smo kada roditelji prepoznaju trud'

Pismo je anonimno objavljeno na društvenim mrežama škole te su poručili da su lijepe riječi roditelja uvijek posebna potvrda i ohrabrenje za rad.

- Ponosni smo kada roditelji prepoznaju trud, predanost i brigu koju naši nastavnici i djelatnici svakodnevno ulažu u rad s učenicima. Hvala roditeljima na povjerenju i lijepim riječima – one su nam dodatna motivacija da nastavimo stvarati poticajno i podržavajuće okruženje za naše učenike, objavila je škola.