Golema tuga u dvjema školama, preminule nastavnice: 'Prerani i nagli odlazak ostavlja prazninu u srcima'

Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje oprašta se od nastavnice Tatjane Todorović, a Turistička i ugostiteljska u Dubrovniku od Nike Ljubimir.

Tužni dani u školama na dva različita kraja Hrvatske. Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje izvijestila je kako je preminula nastavnica Tatjana Todorović, a Turistička i ugostiteljska škola u Dubrovniku zatečena je preranom smrću nastavnice Nike Ljubimir.

Todorović je predavala strukovne predmete u području poljoprivrede, a ostavila je i veliki trag u učeničkoj zadruzi.

- Svojim predanim radom i profesionalnošću ostavila je neizbrisiv trag u našoj školi te će ostati u trajnom sjećanju svih koji su je poznavali. Obitelji, rodbini i svim njezinim najbližima upućujemo iskrenu sućut. Počivala u miru, stoji u oproštaju Srednje škole Bartola Kašića.

Nike Ljubimir u dubrovačkoj Turističkoj i ugostiteljskoj školi predavala je njemački jezik. Kolege su vijest o njenom preranom i iznenadnom odlasku primili s velikom tugom i nevjericom.

- Njezin prerani i nagli odlazak ostavlja prazninu u srcima kolega, učenika i svih koji su imali privilegij poznavati je. Kao profesorica bila je predana svom pozivu, strpljiva i požrtvovna, uvijek spremna pomoći učenicima i kolegama. Svojim znanjem, toplinom i ljudskošću ostavila je neizbrisiv trag u našoj školi. Nama, njezinim kolegama, ostat će u trajnom sjećanju kao draga prijateljica, osoba vedrog duha, iskrene riječi i velikog srca. Njezina dobrota, profesionalnost i spremnost na suradnju obogaćivale su našu svakodnevicu, a uspomena na zajedničke trenutke zauvijek će ostati dio života naše škole. U ime svih djelatnika i učenika izražavamo iskrenu i duboku sućut njezinoj obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli. Draga Nike, počivala u miru, napisala je dubrovačka škola na društvenim mrežama.