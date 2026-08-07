Grad Zagreb prije pet je godina uveo veliku novinu u škole: Odustali od nje bez objašnjenja

Jednu od ključnih uloga u školama ima školski odbor - prema Zakonu o odgoju i obrazovanju to je tijelo koje upravlja školom. Bez obzira na veličinu škole ono se sastoji od sedam članova. Jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, dva člana bira učiteljsko, nastavničko, odnosno odgajateljsko vijeće iz svojih redova, vijeće roditelja odabire jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole, a osnivač, dakle grad ili županija, odabire tri člana.

Nerijetko se prijepori vode upravo oko tri člana koje odabiru gradske ili županijske vlasti. Iako nemaju većinu u sedmeročlanom školskom odboru, mogu imati bitan politički i upravljački utjecaj. Primjerice, po pitanju imenovanja ili razrješenja ravnatelja škole ili po pitanju davanja suglasnosti u vezi zapošljavanja u školi, što su neke od ključnih uloga školskih odbora.

I dok se u većini ostalih gradova i županija članovi iz kvote osnivača odabiru direktnom odlukom lokalnih vlasti, Grad Zagreb 2021. pohvalio se uvođenjem novog modela. Odlučeno je tada da će se dva člana školskih odbora u školama Grada Zagreba birati na temelju javnog poziva, a jedan će biti predstavnik mjesne samouprave. Taj je javni poziv i raspisan u kolovozu 2021. godine. Inače članovima prema poviše spomenutom Zakonu mandat može trajati samo četiri godine, a on počinje teći od konstituiranja školskog odbora.

Potiho odustali od javnog poziva: 'Zakon ne propisuje tu obvezu'

No, novim javnim pozivima za izbor članova školskih odbora kojima je mandat istekao u protekloj i ovoj godini nema traga, a u međuvremenu su mjesta u školskim odborima popunjena. Niz zaključaka kojima su imenovani članovi školskih odbora pojedinih škola dostupan je javno, u Službenom glasniku Grada Zagreba. Obratili smo se Gradu Zagrebu s upitom, a iz odgovora proizlazi da tijekom 2025. i 2026. novi javni poziv nije proveden. Pritom Grad nije javno objavio ni odluku da od tog modela odustaje. Iz Grada se sada u odgovoru na naš upit pozivaju na to da to Zakon ni ne propisuje.

- Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju, osnivač imenuje tri od ukupno sedam članova školskih/domskih odbora, dok preostala četiri člana imenuju školska tijela – učiteljsko, odnosno nastavničko vijeće, vijeće radnika i vijeće roditelja. Pritom, za imenovanje članova školskih i domskih odbora iz redova osnivača zakonom niti drugim propisima nije propisana provedba javnog poziva. Mandat članova školskih odbora traje četiri godine. Budući da školskim odborima mandati ne istječu istodobno, već ovise o datumu konstituiranja pojedinog školskog odbora, Grad Zagreb kao osnivač tijekom cijele godine, prema potrebi, donosi odluke o imenovanju svojih predstavnika u školske odbore, odgovaraju iz Grada na naš upit na temelju čega su odabrali nove članove školskih odbora.

Zatražili smo od njih i popis škola u kojima su tijekom 2025. i 2026. imenovani novi članovi ili makar poveznice na odluke, a kratko su nam poručili da su svi zaključci javno dostupni u Službenom glasniku Grada Zagreba.

Naknade im se lani povećale za 171 posto

Osim što su se predstavnici Grada Zagreba u školske odbore birali drugačijim postupkom nego u ostalim gradovima, podsjetimo, odabrani članovi školskih odbora primali su i naknade za svoj rad. Gradonačelnik Tomislav Tomašević te je 2021. godine najavio smanjenje naknade na 250 kuna (33,18 eura) neto po sjednici i to samo za onu na kojoj je član odbora sudjelovao. Prije toga se isplaćivalo i triput više.

Iz Grada Zagreba u odgovoru na naš upit navode da je tako u 2025. godini članovima školskih i domskih odbora na ime naknada ukupno isplaćeno nešto više od 740 tisuća eura.

No krajem te godine naknada predsjednicima i članovima tijela upravljanja gradskih ustanova, uključujući školske odbore, povećana je s 250 kuna (33,18 eura) na 90 eura neto. Točnije za čak 171 posto. Iz Grada Zagreba navode da je slijedom povećanja naknada, koje je stupilo na snagu u listopadu 2025. godine, članovima školskih i domskih odbora samo u prvoj polovici 2026. godine na ime naknada isplaćeno je 722 tisuće eura.