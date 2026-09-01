Natječaj za ravnatelja otvorio pitanje utjecaja politike na izbor: 'Svaki član glasuje samostalno, odgovorno'

Izbor ravnatelja Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci (ŠPUR) ponovno je otvorio pitanje utjecaja politike na izbor čelnih ljudi školskih ustanova. Podsjetimo, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelja škole imenuje i razrješuje školski odbor, tijelo koje ima sedam članova. Prilikom glasanja za izbor ravnatelja škole, dakle, postoji sedam glasova. Tri glasa dolaze iz redova osnivača (grada ili županije), dva glasa stižu iz učiteljskog ili nastavničkog vijeća, a po jedan glas iz vijeća roditelja i radničkog vijeća. Više o tom procesu pisali smo ovdje.

U situacijama kada tri glasa osnivača odu kandidatu kojeg nije podržalo učiteljsko ili nastavničko vijeće te roditelji, ili pak radničko vijeće, povlači se pitanje uplitanja politike u izbor ravnatelja škole. U Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci od lipnja 2025. godine provedena su tri natječajna postupka za imenovanje ravnatelja/ice.

Županija je dala glas kandidatkinji koju nisu podržali nastavnici

Od lipnja 2025. u školi su provedena tri natječajna postupka za imenovanje ravnatelja/ice. Na drugom i trećem kandidatkinje su bile Daria Pilepić Struja, koja je do tada obnašala funkciju v.d. ravnateljice, te Helena de Karina, inače nastavnica u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji. Glasove nastavničkog vijeća na drugom je natječaju dobila de Karina, dok su glasovi radničkog vijeća i vijeća roditelja otišli Pilepić Struji. Ravnatelj nije imenovan jer nije bilo članova iz reda osnivača, Primorsko-goranske županije.

Na trećem natječaju glasovi nastavničkog vijeća i vijeća roditelja trebali su otići de Karini, no sjednici Školskog odbora 7. srpnja nije prisustvovala predstavnica iz redova roditelja. Kako zbog toga nije mogla prenijeti glas, prema odluci Primorsko-goranske županije, glas vijeća roditelja nije se uzimao u obzir. Radničko vijeće glas je dalo Pilepić Struji, kao i sve tri članice iz redova PGŽ-a. Izabrana je za ravnateljicu, a javnost se pita zašto Županija nije slijedila mišljenje nastavnika, a naposljetku i roditelja.

Isto pitanje upitali smo ih i mi - na temelju kojih su kriterija odlučili glas dati Pilepić Struji te zašto nisu slijedili želju nastavnika i roditelja. Iz PGŽ-a za srednja.hr kažu da su predstavnici osnivača svoju odluku donijeli na temelju procjene dostavljene dokumentacije i predstavljenih programa rada za mandatno razdoblje. Pritom, dodaju, 'svaki član Školskog odbora glasuje samostalno, odgovorno i u okviru svojih zakonskih ovlasti'.

- Tvrdnja da je Županija zaobišla odluku Nastavničkog vijeća ili Vijeća roditelja nije točna. Školski odbor sastavljen je od sedam članova koji predstavljaju različite dionike školskog sustava te svaki član ima pravo glasa. U konkretnom slučaju predstavnici Nastavničkog vijeća podržali su jednu kandidatkinju, dok su predstavnici osnivača i predstavnik Radničkog vijeća, koje predstavlja sve zaposlenike škole, podržali gđu Dariju Pilepić Struju. Predstavnica Vijeća roditelja nije nazočila sjednici te nije sudjelovala u glasovanju. Mišljenja i stavovi pojedinih tijela važan su dio postupka, dok konačnu odluku o izboru ravnatelja donosi Školski odbor kao zakonom ovlašteno tijelo. Što se tiče izostanka predstavnice Vijeća roditelja, kada je na sjednici osiguran propisani kvorum, Školski odbor može zakonito raspravljati i donositi odluke. U ovom slučaju sjednica je održana i odluka je donesena u skladu s propisanom procedurom, a činjenica da pojedini član nije bio nazočan ne utječe na zakonitost rada tijela niti na valjanost donesene odluke, poručili su PGŽ-a.

'Ponižavajući odnos politike prema školama i školskim kolektivima'

Za komentar smo se obratili i kandidatkinjama. Helena de Karina navodi da način na koji je proveden proces izbora ravnatelja u ŠPUR-u za nju 'nije pitanje toga konkretnog natječaja niti mene kao kandidatkinje, iako sam posljedice osjetila i na vlastitoj koži'.

- Na posljednjem sam natječaju dobila glasove nastavnika i roditelja. Protukandidatkinji, koja je članica kolektiva, a do natječaja je osam mjeseci obavljala funkciju vršiteljice dužnosti, kolektiv nije dao glas ni na jednom od dvaju natječaja na koji se javila. Teško je zamislivo da joj je kolektiv povjerenje uskratio neutemeljeno. U takvoj situaciji očekivalo bi se da osnivač podrži nastavnice i nastavnike koji najbolje poznaju situaciju u školi, a o čijem radu škola ovisi. No, to se nije dogodilo, već je proces izbora obilježen grubim kadroviranjem preko članova Školskog odbora koji su preglasali volju kolektiva i roditelja. Pritom, valja naglasiti kako niti usporedba profesionalnih postignuća ne objašnjava takvu odluku. U kontekstu nedavnih zbivanja u Matuljima i na Viškovu to i ne iznenađuje jer sve upućuje na modus operandi lokalne samouprave, a ne na izolirani incident, smatra de Karina.

U pitanju je, dodaje, 'ponižavajući odnos politike prema školama i školskim kolektivima, odnosno prema djeci i njihovim roditeljima'.

- Kako u takvoj situaciji očekivati motivirane nastavnike bez kojih nema učeničkih postignuća? U tom kontekstu zanimljivo bi bilo analizirati jesu li izravne posljedice proizvoljnog upravljanja školama, bez sluha za volju i potrebe ljudi - narušena školska klima, uništeni međuljudski odnosi i drugi brojni problemi, kao što se događa u Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci, uzrok neizravnim posljedicama koje su očite kad se promatra statistika obrazovnih rezultata srednjoškolaca u PGŽ-u u odnosu na nacionalnu razinu. A u konačnici, treba se zapitati što se upravljanjem koje je usmjereno samo na sebe čini za budućnost mladih, ovoga grada i Županije, zaključila je de Karina.

Glasovi Županije iznenadili kandidatkinju koja ih je dobila

Pilepić Struja navodi da su ovo već treći uzastopni izbori ravnatelja u ŠPUR-u u godinu dana na kojima se kolektiv i roditelji ne uspijevaju usuglasiti oko izbora kandidata. Na prvim od njih nije bila kandidat, a na prethodnima (u svibnju) je dobila povjerenje roditelja, dok ovaj put nije.

- Osobno vidim razliku u tome što ovaj put, za razliku od prošlog, nisu bili prisutni roditelji predstavnici starijih razreda, odnosno oni koji me dobro poznaju. Jedan od komentara koji sam čula kao razlog je i da se neću boriti za ostanak škole na trenutnoj lokaciji. Smatram da lijep okoliš i pogled na more nisu dovoljni za određivanje prostornih uvjeta škole kvalitetnima, premda razumijem da mnogi upišu djecu u našu školu i zbog toga. Posebno razumijem povezanost s prostorom većine članova kolektiva. Mnogi od njih rade u Školi od 2000. godine kada je osnovana, a brojni su bili i učenici Škole. I sama sam bila učenica Škole i osjećam povezanost s prostorom kao da je moj vlastiti dom. Unatoč tome ne mogu prihvatiti da su dvorište, pogled ili emotivna povezanost pojedinca važniji od kvalitetnih prostornih uvjeta, navodi Pilepić Struja.

Glasovi Županije su je, kaže, ugodno iznenadili, jer je mislila da će se prilagoditi mišljenju nastavničkog vijeća. Pretpostavlja da su joj dali prednost zbog 'izuzetnog truda i rada koji je u prethodnih godinu dana kao vršitelj dužnosti ravnatelja uložila kako bih poboljšala materijalne i tehničke uvjete rada u školi kao i uskladila rad škole sa zakonskim i drugim aktima'. Kao bivšoj učenici škole koja deset godina radi u njoj, pojašnjava, jedini joj je interes 'bio i ostao postaviti našu školu među najbolje srednje škole'. Smatra da je u kratko vrijeme napravila brojne pozitivne promjene i pomake.

- Osnovali smo i tiskamo školski časopis te kupili opremu i pokrećemo školski podcast koristeći sredstva iz napisanih projekata. Uredili smo zajedničke prostore prema željama učenika, aktivno ih uključujući u planiranje i samo uređenje. Unaprijedili smo sigurnosne sustave i sustave komuniciranja uvodeći telefonske linije i nove mail adrese. Uskladili smo uredsko poslovanje s najnovijim pravilima poslovanja. Ove godine imali smo, kao i svi, dojave o bombama, tri evakuacije, te prelazak financijskog poslovanja s vlastitog računa na poslovanje kroz županijsku riznicu, navodi Pilepić Struja.

'Vjerujem da sam povjerenje opravdano zaslužila'

Godinama su, dodaje, njihovi učenici bili zakinuti za nastavu matematike, koju imaju samo u prva dva razreda, zbog čega su proveli ankete među roditeljima. Uvest će izbornu nastavu matematike od jeseni. Ovo je, smatra, vrlo važno pitanje s obzirom na to da učenici već godinama postižu vrlo loše rezultate na državnoj maturi. Nakon pisanja dopisa u kojemu su objasnili kompleksno stanje u školi, objašnjava, uspjeli su dobiti suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da zaposle stručnog suradnika-pedagoga i ovo proljeće zaposlili novu djelatnicu.

- Odradili smo i cijelu proceduru po pitanju dokumentacije od početka i analize potreba do samog zapošljavanja operativnog djelatnika za sigurnost. Dobili smo i sredstva za sufinanciranje tri projekta od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te dva od strane Grada Rijeke, a nakon što 25 godina pišemo o potrebi za rješavanjem prostornih uvjeta, napokon nas je netko čuo te se o tom problemu počelo promišljati na višim razinama. Velik je pomak ostvaren i po pitanju rada s učenicima s posebnim potrebama gdje intenzivno radim na ostvarivanju njihovih prava, a vjerujem da će upravo novi stručni suradnik-pedagog biti ključan u pomoći nastavnicima da rade na način koji je prilagođen individualnim potrebama svakoga od njih. Sve navedeno samo je dio svega što je u proteklih godinu dana napravljeno u našoj školi. Vjerujem da je moj tempo rada nekima zastrašujuć. Isto tako, svjesna sam da sam kontinuirano radeći premalo komunicirala s kolektivom na neformalnoj razini i moram uložiti više vremena i truda u slobodnu komunikaciju. Ponekad zaboravim da samo zato što se meni podrazumijeva da me svi mogu nazvati i pitati što god trebaju, to ne znači da će oni to i učiniti. Unatoč svemu, nikada neće svi biti zadovoljni, ali vjerujem da sam povjerenje Osnivača i Radničkog vijeća opravdano zaslužila i trudit ću se i dalje raditi i davati najbolje od sebe kako bi škola iz dana u dan sve više napredovala, kaže Pilepić Struja.

Što se tiče izbora, navodi da su provedeni u potpunosti u skladu sa zakonima i Statutom škole.

- Predstavnik Vijeća roditelja zaista nije prenio njihov glas jer je bio fizički odsutan, a ne postoji drugi način da se taj glas prenese, ali taj glas nije bio ključan u ovom slučaju. Kako su drugi glasali i zašto zaista nije u mojoj ingerenciji da propitkujem niti da tražim objašnjenja. Nikada nisam, niti hoću sudjelovati u kuloarskim pričama jer kao poslovodni organ škole ravnatelj mora biti iznad toga. U situaciji u kojoj se nalazimo, a znajući da sam odgovorna osoba za svoje i tuđe postupke, ne mogu si dozvoliti pogrešku po tom niti po nekom drugom pitanju zbog čega se trudim da sve aktivnosti Škole budu pravno ispravne, zaključuje Pilepić Struja.