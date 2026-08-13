Ministarstvo donosi kurikule usred ljeta, reagirala škola: 'Ovo nije način da se čuje glas struke'

Ministarstvo obrazovanja krajem srpnja u javno savjetovanje pustilo je izmjene kurikula za pomorskog nautičara i brodostrojara. Stigla je reakcija.

Komentare u javnom savjetovanju o izmjeni kurikula za pomorskog nautičara i brodostrojara moguće je ostaviti još samo ovog četvrtka. Naime, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te je izmjene u javno savjetovanje pustilo 29. srpnja te se ono zatvara 16 dana nakon, ovog četvrtka. Radi se o periodu kada je na stranicama nekih škola objavljeno da se koriste godišnji odmori.

Pomorska škola Zadar: 'Šutnja nije zlato'

Zbog toga su reagirali iz Pomorske škole Zadar. Na društvenim su mrežama u srijedu napisali kako je javno savjetovanje otvoreno usred ljeta, u samo 16 dana.

- Nije idealan termin za prosvjetu, ali rok je rok, pa smo sjeli i poslali primjedbe. (...) I primjedba na sam termin: savjetovanje od 16 dana usred kolovoza, dok su nastavnici i osoblje na godišnjim odmorima, nije način da se čuje glas struke. Savjetovanje je otvoreno do 13. kolovoza na savjetovanja.gov.hr. Tko radi u struci, neka se javi. Šutnja nije zlato, stoji u objavi škole.

'Kolege pomorci to su najbolje sročili: to je kao da prvašićima predaješ gradivo osmog razreda'

Iz Pomorske u Zadru nastavili su s konkretnim prijedlozima. Kažu, predložili su manje nastavno opterećenje učenika. Prije reforme modularne nastave radilo se o 1.120 sati godišnje, a sada je, dodaju, riječ o 1,365 i 1.450 sati. Navode da se radi o preračunu iz CSVET bodova i da je to zapravo i do 40 sati nastave tjedno. Zato predlažu povratak u okvire Pedagoškog standarda.

- Predložili smo da učenicima ostane vremena za projekte, mobilnosti i izborne sadržaje, jer se kompetencije ne grade samo u klupi. Zatim, uskladiti bodove medicinskih sadržaja sa stvarnim satnicama programa izobrazbe - nautičarima za 66 sati programa sada pripadaju samo dva boda, strojarima za 21 sat čak tri. Više engleskog jezika struke, kroz sve četiri godine, jer je našim učenicima engleski radni jezik. Manje i dinamičnije module umjesto onih od 18 i 13 bodova koji se protežu cijelu godinu kao stara predmetna nastava. Gradivo pravim redoslijedom: oštećenja teretnih tankova, izvanredne situacije u plovidbi i straža u stroju sada se uče u prvim razredima, prije nego što su učenici uopće upoznali teret, plovidbu i strojeve. Kolege pomorci to su najbolje sročili: to je kao da prvašićima predaješ gradivo osmog razreda, stoji u objavi škole o komentarima koje su uputili u javno savjetovanje.

Na ljetnom roku u ova zanimanja upisano 403 učenika

Gdje se sve ovog ljeta upisivalo za pomorskog nautičara i brodostrojara? Na nacionalnoj razini za ova dva smjera ukupno je bilo 424 mjesta, a popunjeno je njih 403, odnosno 96 posto kvote.

Krenimo s pomorskim nautičarem. Uz Pomorsku u Zadru pomorskog nautičara ovo ljeto upisivali su i u Pomorsko-tehničkoj školi Dubrovnik (kvota 48, nakon ljetnog roka prazno ostalo četiri mjesta), Pomorskoj školi Bakar (kvota 48, za jesen slobodna četiri mjesta), Srednjoj školi Ambroza Haračića Mali Lošinj (popunjena kvota od 10 učenika), Pomorskoj školi Split (kvota 72, dva mjesta prazna) i Prometno-tehničkoj školi Šibenik (popunjena kvota od 22). U Pomorskoj u Zadru kvota od 48 je popunjena.

Glede tehničara za brodostrojarstvo, on se upisivao u sljedećim školama ovog ljeta: Pomorska škola Zadar (kvota 48, sva mjesta popunjena), Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (kvota 26, četiri prazna mjesta), Pomorska škola Bakar (kvota 24, jedno prazno mjesto), Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj (kvota 10, pet praznih mjesta), Pomorska škola Split (kvota 48, jedno prazno mjesto) i Tehnička škola Šibenik (kvota 20, sva mjesta popunjena).

U javnom savjetovanju ova dva smjera zasad je sedam komentara i to sve redom ravnatelja Pomorske škole Zadar Marina Perinića. Savjetovanje još traje do kraja dana. Zainteresirani se mogu uključiti ovdje (pomorski nautičar) i ovdje (tehničar za brodostrojarstvo).

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