Burza rada 'gori' od poslova u obrazovanju: Na stotine oglasa za učitelje, pomoćnike...

Nastavnici od 1. kolovoza rade za veću plaću: Izračunali smo koliko
Stigla povišica. Nastavnicima bez napredovanja osnovna plaća u bruto iznosu raste za 20,10 eura. Izračunali smo i za one koji su napredovali.
08:51 9 d 04.08.2026
13. kolovoz 2026.
Trenutačno je na burzi rada oglašeno 73 oglasa za učitelje, 69 za nastavnike, 149 za odgajatelje, 83 za zaposlenike u visokom obrazovanju...
Ljetnim kolektivnim godišnjim odmorima bliži se kraj, a neće puno proći ni do toga da se učenici vrate u školske klupe. Školski kalendar kaže da nastava počinje 7. rujna, no krenule su i rasprave treba li zbog vrućina taj datum odgoditi.
Kako god, ljeto je i vrijeme popunjavanja praznih radnih mjesta u školama. Ne popune li se stručnim radnicima, morat će 'uskočiti' i takozvane nestručne zamjene - lani ih je u školama bilo 400-tinjak, najviše u Ličko-senjskoj za osnovne i Istarskoj za srednje škole. Burza rada zasad pokazuje da se ukupno u obrazovnom sektoru traži 600-tinjak osoba, od učitelja, nastavnika, odgajatelja, pomoćnika u nastavi do asistenata na visokim učilištima.
Trenutačno se traži 73 učitelja razredne ili predmetne nastave, pokazuju podatci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) na burzi rada. Tako učitelje prirode i biologije traže u Osnovnoj školi Poreč, Osnovnoj školi Petra Studenca Kanfanar, dok se učitelj prirode traži u Osnovnoj školi Centar. U Osnovnoj školi Trnovitički Popovac traže se učitelji prirode i biologije te fizike.
U Osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke Vrbovec traži se učitelj razredne nastave. Učitelj engleskog potreban je u Osnovnoj školi Cetingrad, dok bi učitelj hrvatskog dobro došao Osnovnoj školi Mate Balote Buje. U Umagu traže učitelja fizike, u Medulinu matematike, dok učitelje hrvatskog i matematike trebaju u Osnovnoj školi Bogumila Tonija Samobor. U Bregani pak traže učitelje matematike, povijesti, tehničke kulture i za produženi boravak.
Posljednji podatci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za lipanj pokazuju kako je prosječna plaća učitelja s koeficijentom 2,01 bila 1.571 eura neto. Oni koji su napredovali do zadnje razine, učitelj izvrsni savjetnik s koeficijentom 2,62, imali su prosječnu neto plaću od 2.213 eura. Zašto se plaća nekog nastavnika razlikuje od prosjeka, pročitajte ovdje. Koliko je nastavnika napredovalo prošle godine, provjerite pak ovdje.
Nastavnici od 1. kolovoza rade za veću plaću: Izračunali smo koliko
Stigla povišica. Nastavnicima bez napredovanja osnovna plaća u bruto iznosu raste za 20,10 eura. Izračunali smo i za one koji su napredovali.
08:51 9 d 04.08.2026
Velika odluka za nastavnike i učenike: Evo tko bira iz čega će se sljedeće godine učiti
Za nastavnike, ali i učenike srednjih strukovnih škola, kreće važno razdoblje. Nastavnici uskoro biraju nastavne materijale za iduću školsku godinu.
17:14 43 d 01.07.2026
Za nastavnike u srednjim školama na burzi rada objavljeno je 69 oglasa. Nastavnici matematike traže se u Pomorskoj školi Bakar i Srednjoj školi Stjepana Sulimanca Pitomača. U Pitomači trebaju i nastavnika fizike. Salezijanska klasična gimnazija s pravom javnosti Rijeka traži nastavnika kemije, dok u Ekonomsko-turističkoj školi Karlovac potreban je nastavnik hrvatskoga. Informatičare traže u Prvoj privatnoj gimnaziji s pravom javnosti Varaždin, kao i u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana Ogulin. U Tehničkoj školi Bjelovar trebaju nastavnika elektrotehničke te računalne grupe predmeta i modula.
Nastavnik s koeficijentom od 2,01 u lipnju je imao prosječno neto plaću od 1.646 eura, kažu podatci Ministarstva. Onaj koji je napredovao do izvrsna savjetnika i koeficijenta 2,62, imao je prosječno netu plaću od 2.232 eura. Podsjetimo, obrazovni sektor od 1. kolovoza radi za veću plaću, izračunali smo i koliku.
Niz je oglasa i za pomoćnike u nastavi, njih 212. Oni se traže, primjerice, u Rovinju, Puli, Mariji Bistrici, Bedekovčini, Topuskom, Ozlju, Opuzenu, Šibeniku, Opatiji, Rijeci, Ličkom Osiku. Zatim, tu su oglasi i za Požegu, Sračinec, Zagreb, Dugu Resu, Trogir, Sesvete, Ludbreg, Bjelovar, Crikvenicu, Vinkovce, Ogulin, Benkovac, Popovaču, Novi Marof, Dubrovnik, Koprivnicu i Rab.
Pomoćnicima u nastavi plaća se razlikuje od grada do grada, odnosno od županije do županije, budući da im plaće daju osnivači. Ipak, Pravilnikom im je zagarantirana minimalna bruto satnica od 7,50 eura. U 2026. godini u nekim gradovima došlo je do rasta satnice. Isto, izvještavali smo i kako su pomoćnici često u situaciji između zakona i pravilnika.
I odgajatelji i odgajateljice traže se u cijeloj Hrvatskoj. Ukupno ima 149 oglasa. Među lokacijama jesu Samobor, Daruvar, Zagreb, Komiža, Solin, Skradin, Mali Lošinj, Opuzen, Zlatar, Biograd na Moru, Varaždin. Tu su i Slavonski Brod, Sveta Nedjelja, Sesvete, Cavtat, Zadar, Dubrovnik, Bosiljevo, Stari Grad, Labin, Poreč i Rijeka.
I odgajatelji ovise o svojim osnivačima za plaće. No, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju propisuje da plaće odgojitelja moraju biti izjednačene s plaćama učitelja u osnovnim školama. Ipak, taj se zakon u praksi nerijetko krši, pa su odgojitelji zbog toga prošle godine i prosvjedovali. Tada se tražilo i da država osigura iz državnog proračuna sredstva za plaće radnika u sustavu, no kasnijim izmjenama zakona takvom zahtjevu nije udovoljeno.
Fuchsu stigao oštar dopis: Ministarstvo se na problematiku osvrnulo u dvije rečenice
Povodom Međunarodnog dana mladih Mreža mladih Hrvatske upozorava na to da Hrvatska još uvijek nema važeći Nacionalni program za mlade.
09:45 1 d 12.08.2026
Ministarstvo donosi kurikule usred ljeta, reagirala škola: 'Ovo nije način da se čuje glas struke'
Ministarstvo obrazovanja krajem srpnja u javno savjetovanje pustilo je izmjene kurikula za pomorskog nautičara i brodostrojara. Stigla je reakcija.
09:49 16 h 13.08.2026
U visokom obrazovanju otvoreno je 83 oglasa, kaže burza rada. Uglavnom se radi o natječajima za asistente. Tako asistenta u znanstvenom polju kognitivne znanosti traže na Sveučilištu u Splitu, dok asistenta u polju tehnologije prometa i transporta treba Pomorski fakultet u Splitu. U potrazi za asistentima je i Građevinski fakultet u Zagrebu. Na Medicinskom u Rijeci traže asistenta na Zavodu za medicinsku biologiju i genetiku, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) trebaju asistente u području matematike, kao i docente u geofizici i kemiji. Nadalje, docenta u području prirodne znanosti trebaju na Sveučilištu u Splitu, kao i na Ekonomskom u Osijeku u polju ekonomije. Docenta traže i na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Zagreb na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju te na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek.
Prema podatcima za lipanj prosječna plaća asistenta s koeficijentom 2,01 bila je 1.479 eura neto. Docenti imaju koeficijent 2,9 te im je prosječna plaća za lipanj iznosila 2.201 eura neto. Najvišu plaću u sustavu imaju redoviti profesori u trajnom izboru, koeficijent 4,35, prosječna je plaća za lipanj bila 3.409 eura neto. U sustavu visokog obrazovanja trenutačno se donose izmjene Zakona koje će izgledno omogućiti da profesori na teret države mogu raditi do 67. godine života, umjesto 65. kako je sada. Isto, predviđeno je razdvajanje asistenata koji se zapošljavaju na teret državnog proračuna i onih koji se zapošljavaju na teret projektnih sredstava.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Čitajte portale srednja.hr, mirovina.hr i bauštela.hr s mjesečnim popustom Prilikom kupnje unesite kod: popust, a akcija vrijedi za prva tri mjeseca pretplate.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Havaianas japanke: zašto ih nosimo iz sezone u sezonu?
Svake sezone pojave se modni komadi koji nakratko osvoje društvene mreže pa nestanu.
11:00 7 d 06.08.2026
Čitajte srednja.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 50 d 24.06.2026
Ministarstvo donosi kurikule usred ljeta, reagirala škola: 'Ovo nije način da se čuje glas struke'
Ministarstvo obrazovanja krajem srpnja u javno savjetovanje pustilo je izmjene kurikula za pomorskog nautičara i brodostrojara. Stigla je reakcija.
09:49 16 h 13.08.2026
Grad Zagreb prije pet je godina uveo veliku novinu u škole: Odustali od nje bez objašnjenja
Grad Zagreb 2021. hvalio se novim, demokratiziranim izborom članova školskih odbora putem javnog poziva. Potiho su od toga odustali i imenovali nove
09:24 6 d 07.08.2026
Golema tuga u dvjema školama, preminule nastavnice: 'Prerani i nagli odlazak ostavlja prazninu u srcima'
Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje oprašta se od nastavnice Tatjane Todorović, a Turistička i ugostiteljska u Dubrovniku od Nike Ljubimir.
10:15 16 d 28.07.2026
Pismo roditelja oduševilo školu, ovog bi trebalo biti više: 'Taj razgovor je bio dovoljan'
Na kraju kćerinog obrazovanja otac maturantice iz Katoličke gimnazije u Virovitici odlučio se zahvaliti razredniku i školi. Pročitajte njegovu poruku.
15:06 29 d 15.07.2026
Gen Z učitelj pripremio testove s memeovima: 'Neki su se nasmijali čim su otvorili test'
Danijel Bačan predaje u dvije škole, a učenicima nikad nije dosadno zbog njegovih zabavnih ideja. Jednom prilikom iznenadio ih je memeovima na testu.
08:58 32 d 12.07.2026
Koliko je nastavnika napredovalo? Neki povukli zahtjev, a evo i tko ima pravo na trajno zvanje
Lani je Agenciji pristiglo 1.302 zahtjeva za napredovanje u školama i vrtićima, a dio ih je povučen. Oni najiskusniji zvanja mogu zadržati trajno.
09:00 33 d 11.07.2026
HEP sprema veliki zahvat u Vinodolskoj dolini: Tuneli, podzemna strojarnica i brana visoka 30 metara
Projekt uključuje dva velika bazena, gotovo 1,8 kilometara cjevovoda i strojarnicu skrivenu duboko pod zemljom.
16:15 10 h 13.08.2026
Rijeka mijenja pravila igre za građevinska zemljišta: Nema više 14,60 eura za kvadrat, a ni obročnog plaćanja
Cjenik o građevinskom zemljištu Grad Rijeka usklađuje s tržišnim markerima, bazu bi trebao imati u procjembenom elaboratu.
16:13 10 h 13.08.2026
Umirovljenica Marija (84): 'Nisam se nakon suprugove smrti udavala, zarekla sam se'
Umirovljenica Marija bila je kuharica u virovitičkoj tvornici Rapid. Prima obiteljsku mirovinu od supruga. Često ide na zabave, iako više ne pleše.
15:41 10 h 13.08.2026
Varaždinske Toplice se 'bacaju' u trošak: Evo na što bolnica izdvaja 224.000 eura
Varaždinske Toplice su često odredište umirovljenika koji trebaju na rehabilitaciju. Sada bolnica ide u trošak od čak 224.000 eura.
15:38 10 h 13.08.2026