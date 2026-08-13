Burza rada 'gori' od poslova u obrazovanju: Na stotine oglasa za učitelje, pomoćnike...

Trenutačno je na burzi rada oglašeno 73 oglasa za učitelje, 69 za nastavnike, 149 za odgajatelje, 83 za zaposlenike u visokom obrazovanju...

Ljetnim kolektivnim godišnjim odmorima bliži se kraj, a neće puno proći ni do toga da se učenici vrate u školske klupe. Školski kalendar kaže da nastava počinje 7. rujna, no krenule su i rasprave treba li zbog vrućina taj datum odgoditi.

Kako god, ljeto je i vrijeme popunjavanja praznih radnih mjesta u školama. Ne popune li se stručnim radnicima, morat će 'uskočiti' i takozvane nestručne zamjene - lani ih je u školama bilo 400-tinjak, najviše u Ličko-senjskoj za osnovne i Istarskoj za srednje škole. Burza rada zasad pokazuje da se ukupno u obrazovnom sektoru traži 600-tinjak osoba, od učitelja, nastavnika, odgajatelja, pomoćnika u nastavi do asistenata na visokim učilištima.

Na burzi 73 oglasa za učitelje, traže se za Hrvatski, Prirodu, Matematiku...

Trenutačno se traži 73 učitelja razredne ili predmetne nastave, pokazuju podatci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) na burzi rada. Tako učitelje prirode i biologije traže u Osnovnoj školi Poreč, Osnovnoj školi Petra Studenca Kanfanar, dok se učitelj prirode traži u Osnovnoj školi Centar. U Osnovnoj školi Trnovitički Popovac traže se učitelji prirode i biologije te fizike.

U Osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke Vrbovec traži se učitelj razredne nastave. Učitelj engleskog potreban je u Osnovnoj školi Cetingrad, dok bi učitelj hrvatskog dobro došao Osnovnoj školi Mate Balote Buje. U Umagu traže učitelja fizike, u Medulinu matematike, dok učitelje hrvatskog i matematike trebaju u Osnovnoj školi Bogumila Tonija Samobor. U Bregani pak traže učitelje matematike, povijesti, tehničke kulture i za produženi boravak.

Posljednji podatci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za lipanj pokazuju kako je prosječna plaća učitelja s koeficijentom 2,01 bila 1.571 eura neto. Oni koji su napredovali do zadnje razine, učitelj izvrsni savjetnik s koeficijentom 2,62, imali su prosječnu neto plaću od 2.213 eura. Zašto se plaća nekog nastavnika razlikuje od prosjeka, pročitajte ovdje. Koliko je nastavnika napredovalo prošle godine, provjerite pak ovdje.

U srednjim školama 69 oglasa, potrebni nastavnici geografije, matematike...

Za nastavnike u srednjim školama na burzi rada objavljeno je 69 oglasa. Nastavnici matematike traže se u Pomorskoj školi Bakar i Srednjoj školi Stjepana Sulimanca Pitomača. U Pitomači trebaju i nastavnika fizike. Salezijanska klasična gimnazija s pravom javnosti Rijeka traži nastavnika kemije, dok u Ekonomsko-turističkoj školi Karlovac potreban je nastavnik hrvatskoga. Informatičare traže u Prvoj privatnoj gimnaziji s pravom javnosti Varaždin, kao i u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana Ogulin. U Tehničkoj školi Bjelovar trebaju nastavnika elektrotehničke te računalne grupe predmeta i modula.

Nastavnik s koeficijentom od 2,01 u lipnju je imao prosječno neto plaću od 1.646 eura, kažu podatci Ministarstva. Onaj koji je napredovao do izvrsna savjetnika i koeficijenta 2,62, imao je prosječno netu plaću od 2.232 eura. Podsjetimo, obrazovni sektor od 1. kolovoza radi za veću plaću, izračunali smo i koliku.

Za pomoćnike u nastavi 212 oglasa

Niz je oglasa i za pomoćnike u nastavi, njih 212. Oni se traže, primjerice, u Rovinju, Puli, Mariji Bistrici, Bedekovčini, Topuskom, Ozlju, Opuzenu, Šibeniku, Opatiji, Rijeci, Ličkom Osiku. Zatim, tu su oglasi i za Požegu, Sračinec, Zagreb, Dugu Resu, Trogir, Sesvete, Ludbreg, Bjelovar, Crikvenicu, Vinkovce, Ogulin, Benkovac, Popovaču, Novi Marof, Dubrovnik, Koprivnicu i Rab.

Pomoćnicima u nastavi plaća se razlikuje od grada do grada, odnosno od županije do županije, budući da im plaće daju osnivači. Ipak, Pravilnikom im je zagarantirana minimalna bruto satnica od 7,50 eura. U 2026. godini u nekim gradovima došlo je do rasta satnice. Isto, izvještavali smo i kako su pomoćnici često u situaciji između zakona i pravilnika.

Za odgajatelje u vrtićima 149 oglasa

I odgajatelji i odgajateljice traže se u cijeloj Hrvatskoj. Ukupno ima 149 oglasa. Među lokacijama jesu Samobor, Daruvar, Zagreb, Komiža, Solin, Skradin, Mali Lošinj, Opuzen, Zlatar, Biograd na Moru, Varaždin. Tu su i Slavonski Brod, Sveta Nedjelja, Sesvete, Cavtat, Zadar, Dubrovnik, Bosiljevo, Stari Grad, Labin, Poreč i Rijeka.

I odgajatelji ovise o svojim osnivačima za plaće. No, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju propisuje da plaće odgojitelja moraju biti izjednačene s plaćama učitelja u osnovnim školama. Ipak, taj se zakon u praksi nerijetko krši, pa su odgojitelji zbog toga prošle godine i prosvjedovali. Tada se tražilo i da država osigura iz državnog proračuna sredstva za plaće radnika u sustavu, no kasnijim izmjenama zakona takvom zahtjevu nije udovoljeno.

U sustavu visokog obrazovanja 83 oglasa

U visokom obrazovanju otvoreno je 83 oglasa, kaže burza rada. Uglavnom se radi o natječajima za asistente. Tako asistenta u znanstvenom polju kognitivne znanosti traže na Sveučilištu u Splitu, dok asistenta u polju tehnologije prometa i transporta treba Pomorski fakultet u Splitu. U potrazi za asistentima je i Građevinski fakultet u Zagrebu. Na Medicinskom u Rijeci traže asistenta na Zavodu za medicinsku biologiju i genetiku, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) trebaju asistente u području matematike, kao i docente u geofizici i kemiji. Nadalje, docenta u području prirodne znanosti trebaju na Sveučilištu u Splitu, kao i na Ekonomskom u Osijeku u polju ekonomije. Docenta traže i na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Zagreb na Zavodu za farmaceutsku tehnologiju te na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Prema podatcima za lipanj prosječna plaća asistenta s koeficijentom 2,01 bila je 1.479 eura neto. Docenti imaju koeficijent 2,9 te im je prosječna plaća za lipanj iznosila 2.201 eura neto. Najvišu plaću u sustavu imaju redoviti profesori u trajnom izboru, koeficijent 4,35, prosječna je plaća za lipanj bila 3.409 eura neto. U sustavu visokog obrazovanja trenutačno se donose izmjene Zakona koje će izgledno omogućiti da profesori na teret države mogu raditi do 67. godine života, umjesto 65. kako je sada. Isto, predviđeno je razdvajanje asistenata koji se zapošljavaju na teret državnog proračuna i onih koji se zapošljavaju na teret projektnih sredstava.