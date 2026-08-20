Pada interes učenika za ovaj smjer, školi ostalo praznih mjesta prvi put nakon 1991.

U gimnazijama ostalo preko 1.800 mjesta: Imamo podatke za svaku županiju i nove smjerove
Prvi podaci govore da je od ukupno 12.879 mjesta u gimnazijskim smjerovima diljem Hrvatske prazno ostalo njih 1.879.
09:44 18 d 02.08.2026
20. kolovoz 2026.
Prvi put u povijesti zagrebačkoj gimnaziji ostalo je mjesta za prirodoslovno-matematičku gimnaziju. I to njih 22. Trend na razini države silazan je.
Na ovogodišnjim ljetnim upisima diljem Hrvatske ostalo je 179 nepopunjenih mjesta u programima prirodoslovno-matematičke gimnazije. Tako svoju kvotu nisu popunili u 22 škole, među kojima se izdvaja III. gimnazija Zagreb (22 mjesta), privatna Gimnazija Marul Zagreb (19 mjesta), X. gimnazija Ivan Supek Zagreb (17 mjesta, smjer uz skupinu predmeta na stranom jeziku), zatim Gimnazija Bjelovar (15 mjesta), EDukOS - privatna srednja škola s pravom javnosti Osijek (15 mjesta), Gimnazija Metković (13 mjesta), Srednja škola Zvane Črnje Rovinj (12 mjesta). Sve su to službeni podatci CARNET-a za jesenski upisni rok.
No, treba imati na umu kako je u Hrvatskoj ukupno na ljetnom roku u ponudi bilo 2.024 mjesta u prirodoslovno-matematičkim gimnazijama. To znači da je popunjenost 91,16 posto. No, određeni pad interesa na državnoj razini moguće je primijetiti, iako na umu treba imati i sve manji broj učenika.
Šira slika usporedbe upisa zadnjih godina pokazuje silazni trend interesa za prirodoslovno-matematičke gimnazije. Dok je ove godine nakon ljetnog upisnog roka prazno ostalo 179 mjesta, lani ih je prazno bilo 201. No, kada se malo vratimo u prošlost, nešto drukčija slika - vidimo da je u 2020. godini ostalo prazno 78 mjesta, u 2021. godini 62 mjesta. Brojke su se otada do danas utrostručile.
Kao što je vidljivo na grafu ispod, podatci za prirodoslovno-matematičke gimnazije nakon ljetnog roka govore: 2020. godina - 78 praznih mjesta, 2021. godina - 62 prazna mjesta, 2022. godina - 100 praznih mjesta, 2023. godina - 150 praznih mjesta, 2024. godina - 181 prazno mjesto, 2025. godina - 201 prazno mjesto, 2026. godina - 179 praznih mjesta.
Napomenimo kako je Hrvatska od 2020. do ove školske godine izgubila 14.773 učenika, pokazuju službeni podatci Školskog e-Rudnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Konkretno, osmaša je od tada do danas manje za 1.111.
Kao što smo spomenuli na početku, u III. gimnaziji Zagreb ostalo je najviše slobodnih mjesta, ukupno 22. Ukupna kvota bila je 52, što znači da su upisali 32 učenika. Da je situacija zabrinjavajuća, oslikava podatak koji nam predočuje ravnateljica - ovo se nije dogodilo nikada u povijesti.
- Naravno da smo iznenađeni jer do sada smo uvijek imali višak kandidata. U našoj gimnaziji program prirodoslovno-matematičke gimnazije nudimo od 1991. godine i sada smo prvi puta u situaciji da je ostalo mjesta za jesenski rok, govori Darka Sudarević, ravnateljica III. gimnazije u Zagrebu u Kušlanovoj.
Ističe da nisu jedina škola koja nije popunila prirodoslovno-matematički program u Zagrebu. Naša analiza govori da je mjesta za prirodoslovno-matematički program u Zagrebu ostalo i u privatnoj Gimnaziji Marul (19 mjesta), IX. gimnaziji (tri mjesta), X. gimnaziji Ivan Supek (uz skupinu predmeta na stranom jeziku, 17 mjesta) te XII. gimnaziji Zagreb (jedno mjesto).
- Čini se da je razlog manjak zainteresiranih učenika odnosno veći broj mjesta u prirodoslovno-matematičkim programima od zainteresiranih kandidata u Zagrebu, interpretira Sudarević.
U gimnazijama ostalo preko 1.800 mjesta: Imamo podatke za svaku županiju i nove smjerove
Prvi podaci govore da je od ukupno 12.879 mjesta u gimnazijskim smjerovima diljem Hrvatske prazno ostalo njih 1.879.
09:44 18 d 02.08.2026
U III. gimnaziji Zagreb nude i program opće gimnazije. Kvotu od 104 mjesta popunili su u tom smjeru na ljetnom roku. Ravnateljica kaže kako je teško odgovoriti na pitanje zašto je opća gimnazija popunjena, a matematička nije.
- Možda je došlo do promjene u percepciji tih programa, a možda je razlog samo smanjeni ukupni broj učenika koji upisuju prvi razred, izdvaja ravnateljica o demografskim trendovima.
Prag za upis u prirodoslovno-matematičku gimnaziju ove škole iznosi 75 bodova od mogućih 90 bodova. Naime, III. gimnazija provodi i prijemni ispit, odnosno dodatnu provjeru koja može donijeti najviše 10 bodova pa je zato maksimalni broj bodova deset viši od uobičajenog. Ravnateljicu pitamo hoće li nešto od toga promijeniti dogodine zbog ljetošnjih rezultata.
- Odluke vezane uz buduće upise - pragovi i broj upisnih mjesta po programima - donijet ćemo nakon detaljnije analize. Sigurno je da ćemo morati uzeti u obzir i broj budućih osmaša, odnosno koliko će se razlikovati u odnosu na ovogodišnji broj, zaključuje Sudarević.
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Prirodoslovno-matematička gimnazija sadrži veći fond sati Matematike, Fizike i Informatike tijekom sve četiri godine obrazovanja. Usto, učenicima se pruža mogućnost izbora proširenog programa Matematike i Informatike umjesto drugog stranog jezika, objašnjeno je na internetskim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. O svom izboru, pišu, učenici se trebaju izjasniti tijekom upisa u prvi razred.
Kako točno izgleda satnica, pogledajmo na primjeru nekoliko škola. U Prvoj gimnaziji Zagreb u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji učenici u prva dva razreda slušaju četiri sata Matematike tjedno, u trećem i četvrtom pet sati tjedno. Fizike je uvijek tri sata tjedno, a Biologije, Kemije i Informatike po dva sata tjedno. Tako je i u III. gimnaziji Zagreb.
S druge strane, postoje i drukčije satnice u nekim školama. Tako u Splitu u III. gimnaziji u prva dva razreda imaju pet sati Matematike tjedno, a nakon toga šest sati Matematike tjedno. Informatika se pak sluša četiri sata tjedno u svim razredima. Iz škole na svojim internetskim stranicama ističu kako je nastava informatike tijekom sve četiri godine prednost njihova programa u odnosu na slične programe na tržištu.
- Prirodoslovni dio programa pruža učenicima mogućnost praktične primjene teorijskog znanja kroz laboratorijske vježbe iz fizike, kemije i biologije. Takav pristup prirodoslovlju suhoparnu, apstraktnu i teorijsku nastavu pretvara u zanimljivo, cjelovito, iskustveno učenje, stoji na stranicama III. gimnazije Split.
Izdvojimo i da je u svim gimnazijama u Hrvatskoj prazno ostalo preko 1.800 mjesta nakon ljetnog roka. Država je ljetos učenicima ponudila i sedam novih srednjoškolskih programa. Na jednom od njih prazna su ostala gotovo sva mjesta.
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