Suze i pljesak, ispratili nastavnike u mirovinu: 'Legenda i institucija, ona je jedna od takvih'

Školska godina formalno se približava kraju, što je vrijeme odlaska u mirovinu brojnih nastavnika. Niz škola ispraća ih uz prigodne riječi i darove.

Niz škola ovih dana ispraća svoje nastavnike u mirovine. Mnogi od njih radili su i 40 godina u školskim ustanovama, sada je radnom vijeku došao kraj. I dalje će popratiti portal srednja.hr, vjerojatno sve više i naš sestrinski portal mirovina.hr.

Školska godina formalno završava 31. kolovoza, čime će njihov ugovor o radu zamijeniti mirovina. Mnoge škole uz toplu riječ i dar ispraćaju nastavnike.

III. gimnazija Split: 'Predana, radišna i pravedna, autoritet učenicima i kolegama'

U III. gimnaziji Split u mirovinu odlazi profesorica Snježana Serdar, kako kažu, jedna od njihovih institucija i legendi. Nastavljaju, u životu škole postoje ljudi koji ne ostavljaju traga samo u imeniku i školskim dnevnicima, nego i u ljudima koje su godinama poučavali, usmjeravali i odgajali, i u onima s kojima su dijelili radnu svakodnevicu.

- Naša Snježa upravo je jedna od takvih osoba. Predana, radišna i pravedna, autoritet učenicima i kolegama, ali i izvrstan mentor mladim ljudima kojima je nesebično prenosila svoja iskustva i učila ih kako postati vrijedan član našeg kolektiva. Kao vrstan, nezamjenjiv profesor, učenike je poučavala matematičkim vještinama, ali i učila važnim životnim vrijednostima - odgovornosti, ustrajnosti i poštenju. Bila je naš glas razuma i osoba dobre duše. Osoba na koju se uvijek može osloniti i velika podrška. Jako će nam nedostajati i želimo joj zahvaliti za sve godine rada, strpljenja, mira kojeg nam je donosila. Neka joj novo životno poglavlje obiluje zdravljem, radošću i vremenom za sve ono što je željela raditi, ali je godinama odgađala. Sretno, stoji u objavi škole.

U komentarima javili su se brojni bivši učenici i bivši kolege. Stroga i poštena, vjetar u leđa kada bi bilo nesigurnosti, dobra i predana, sve su to karakteristike koje joj pripisuju.

- Kad je završila PMF i zaposlila se u MIOC-u vidjeli smo se nakon dugo vremena. Rekla je: 'To je kao da završiš teologiju i dobiješ posao u Vatikanu'. Kasnije je predavala matematiku mome Marku sve 4 godine. Stroga profesorica, plašili su se nje, puno daje, puno traži, ali ima bit da ga je naučila nešto matematike kad je poslije III. gimnazije samo prošetao kroz FESB. Pitao sam ga na zadnjoj godini strojarstva što mu je bilo najteže. Kazao je: 'II. polugodište III. razreda u MIOC-u'. Hvala ti, Snježo, što nikad nisam morao učiti s njim kao mnogi današnji roditelji. Sve si to ti odradila. Nedvojben je tvoj doprinos prestižnom statusu splitske III. gimnazije, stoji u jednom komentaru.

Četvero djelatnika, među kojima i ravnateljica, odlazi u mirovinu u Slatini

U mirovinu odlazi četvero djelatnika Osnovne škole Eugena Kumičića iz Slatine. One su ravnateljica Božica Majhen, učiteljice razredne nastave Vera Menčik i Elica Prebeg te spremačica Ljiljana Kokorić. Iz škole ističu, iza njih ostaje velik i vrijedan trag, ostaju generacije učenika koje će ih pamtiti, kolege koji će ih se rado prisjećati i škola kojoj su darovale dio svog života. Sada će biti vremena, poentiraju, za obitelj, prijatelje, putovanja, hobije, jutarnje kave bez žurbe i sve one male životne radosti.

- Svaka je od njih svojim radom, znanjem, predanošću i ljudskošću ostavila neizbrisiv trag u životu naše škole. Godine provedene u školi nisu samo godine rada. To su godine ispunjene susretima, učenicima, kolegama, izazovima, osmijesima, brigama, uspjesima i brojnim zajedničkim trenucima koji ostaju u lijepom sjećanju. Na oproštajnom druženju prisjetili smo se zajedničkih dana, podijelili lijepe riječi, osmijehe, pokoju suzu, a sve začinili prigodnim darovima i zahvalama. U ime svih djelatnika škole zahvalili smo im na svemu što su tijekom svojih radnih godina učinile za našu školu, naše učenike i cijelu školsku zajednicu, objavili su iz škole.

Nakon 41 godine radnog staža u mirovinu ide šibenski nastavnik

Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik ispratila je u mirovinu, s ponosom i puno emocija, profesora savjetnika Milenka Milovića. Radio je 41 godinu.

- Milenko je bio puno više od profesora. Bio je kolega kojeg smo cijenili, profesor kojeg su učenici voljeli i osoba čija će dobrota, vedrina i ljudskost nedostajati. Dragi Milenko, hvala Vam za sve ono što ste tijekom ovih godina nesebično davali našim učenicima, kolegama i našoj školi. Želimo Vam puno zdravlja, sreće i lijepih trenutaka u godinama koje dolaze. Uživajte u zasluženoj mirovini, objavili su iz škole.

U komentarima također riječi hvale - najbolji profesor, kolega i prijatelj, jedan od najboljih, 'prije svega ljudina, primjer budućim profesorima', 'svim budućim profesorima primjer i putokaz'.

- Samozatajni vrhunski znanstvenik, čija ljubav prema poučavanju i pristupu učenicima primjer je vrhunskog pedagoškog rada. Vjerujem da če naročito mlađim kolegama, profesorov pristup biti vodilja u pedagoškom radu, piše u jednom komentaru.

U Vukovaru u mirovinu odlaze učiteljica, kuharica i spremačica

Osnovna škola Mitnica Vukovar objavila je kako je nekima ovih dana bio posljednji radni dan. Troje djelatnika odlazi u zasluženu mirovinu, vele.

- Jučer smo se oprostili i pljeskom ispratili u mirovinu našu učiteljicu Ružicu Paić koja je radila u Područnoj školi Sotin gdje ju po lijepoj riječi i toplom odnosu prema učenicima pamte brojni naraštaji Sotinčana. Naša kuharica Branka Beljo odlazi u mirovinu kao djelatnica koja najduže radi u našoj školi. A spremačicu Mirjanu Pšenica svi će pamtiti po njezinoj blagosti i smirenosti. Želimo im svima radošću ispunjene umirovljeničke dane, napisali su.