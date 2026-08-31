Stiže povišica: Poznat datum isplate plaće za kolovoz 2026.

Školski sindikat Preporod objavio je datum isplate plaće u školama za kolovoz, a koja će biti isplaćena na temelju uvećane osnovice.

Školski sindikat Preporod objavio je datum isplate plaće za kolovoz u osnovnim i srednjim školama – ona će na račune 'sjesti' 9. rujna 2026., u srijedu. Treba podsjetiti da se ta plaća isplaćuje na temelju uvećane osnovice koja se u svim javnim službama primjenjuje od 1. kolovoza.

Od kolovoza nova osnovica

Naime, u 2026. osnovica plaće u javnom sektoru povećava se u tri navrata, svaki put po jedan posto, a uvećanje važi i za djelatnike škola, iako reprezentativni sindikati nisu pristali na ovaj postotak. Prema odluci koju je Vlada donijela samostalno od travnja je osnovica plaće povećana na 1.015 eura bruto. Do idućeg je povećanja došlo od 1. kolovoza, otkada se plaća obračunava na temelju osnovice od 1.025 eura bruto. To je, dakle, osnovica na temelju koje će se isplaćivati plaća idućeg tjedna.

Treći val rasta je od 1. prosinca - tada osnovica raste na 1.035 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec prosinac 2026., koja se isplaćuje u siječnju 2027. Nedavno smo izračunali i iznos povišice u kolovozu za sve skupine nastavnika – od onih s temeljnim koeficijentom do nastavnika koji su napredovali u viša zvanja. Koliko veću plaću nastavnici mogu očekivati, pročitajte ovdje.

Što kažu posljednji podaci o plaćama?

Inače, posljednji javno dostupni podaci iz Centraliziranog obračuna plaća FINA-e o plaćama u osnovnim i srednjim školama su oni za lipanj. Prosječna plaća učitelja u osnovnim školama koji nisu napredovali tada je bila 1.571 euro neto, a medijalna 1.654 eura neto. Prosječna plaća učitelja s najvišim, zvanjem izvrsnih savjetnika, kojih je najmanje u sustavu, bila je 2.213 eura neto. Medijalna je u ovoj skupini bila dva eura manja.

Plaće u lipnju 2026. u osnovnim školama | izvor COP/MZOM

Kada je riječ o plaćama u srednjim školama u lipnju, prosječna nastavnika koji nisu napredovali i imaju koeficijent 2,01 iznosila je 1.646 eura neto, a identična je bila i medijalna. Srednjoškolski nastavnici koji su napredovali do najvišeg, zvanja izvrsnog savjetnika, u lipnju su imali prosječnu plaću 2.232 eura neto, a medijalna im je bila 2.212 eura neto.