Škola za prvi dan nastave sprema posebno iznenađenje: Ravnatelj otkrio razloge

Opet velike brojke odgoda upisa u prve razrede: Ovo su najčešći razlozi
Prikupili smo preliminarne podatke o odgodama upisa učenika u prve razrede osnovnih škola u najvećim županijama. Otkrili su nam i najčešće razloge.
15:12 6 d 31.08.2026
06. rujan 2026.
Nastavu prvog dana neće započeti samo okupljanjem i informacijama, nego - predstavom. Ravnatelj kaže da škola ne bi trebala biti samo mjesto učenja.
Prvi dan škole započet će predstavom. U Osnovnoj školi Martijanec u Varaždinskoj županiji učenike razredne nastave, od prvog do četvrtog razreda, u novoj nastavnoj godini dočekuju predstavom mađioničara Joze Boze u školskoj dvorani. Prvašiće će dopratiti roditelji pa će potom upoznati svoje učiteljice, svoje nove prijatelje i razred u kojem započinju svoje školsko putovanje, objavili su iz škole.
Ravnatelj Goran Živković kaže nam kako su još prošle godine prvi dan škole pokušali učiniti malo drukčijim. Tada su organizirali predstavu, no samo za prvašiće, dok su ove godine odlučili njome počastiti sve učenike razredne nastave.
- Ravnatelj sam otprilike godinu i pol dana i svakako imam motivaciju neke stvari malo pomaknuti i pokušati napraviti na novi način. Škola, po mom mišljenju, ne bi trebala biti samo mjesto učenja, nego i mjesto prijateljstva, igre, veselja i života. Zato želimo da se učenici nakon ljetnih praznika vrate u školu uz nešto što će ih razveseliti i zainteresirati. To, naravno, ne znači da ćemo svake godine prvi dan organizirati na isti način. Možda ćemo već sljedeće godine osmisliti nešto sasvim drugo. Važno nam je da taj prvi susret nakon praznika bude poseban i da učenici osjete da su u školi dobrodošli, odgovara nam Živković.
Pitamo i kako su se odlučili upravo za Jozu Bozu, mađioničara koji profesionalno nastupa još od 1992. godine te, kako mu stoji na internetskim stranicama, svoje djelovanje usklađuje sa suvremenim potrebama i očekivanjima škola i vrtića te potrebama djeteta novog doba. Također, svojevremeno su njegovu predstavu preporučivali iz Ministarstva obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje.
- Školama tijekom godine dolazi dosta ponuda različitih predstava, radionica i drugih programa. Jozo Bozo nam se već neko vrijeme nudio i ove nam se godine učinilo da je to dobar izbor za prvi dan škole. Naravno, uvijek morate procijeniti kvalitetu i primjerenost programa, ali i financijske mogućnosti škole. Ne možemo prihvatiti sve što nam se ponudi, ali povremeno vrijedi iskoristiti neku dobru priliku i učenicima ponuditi nešto drukčije od svakodnevice, izdvaja Živković.
Opet velike brojke odgoda upisa u prve razrede: Ovo su najčešći razlozi
Prikupili smo preliminarne podatke o odgodama upisa učenika u prve razrede osnovnih škola u najvećim županijama. Otkrili su nam i najčešće razloge.
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Ravnatelj nam kaže kako su ranijih godina prve dane započinjali na različite načine. Sjeća se, kako kaže, vrlo simpatične prakse kada su učenici četvrtih razreda pripremali priredbu dobrodošlice za prvašiće.
- Nekih godina početak je bio jednostavniji i učenici su se prvi dan odmah okupljali sa svojim učiteljicama i razredima. Mislim da ne postoji samo jedan ispravan način kako započeti školsku godinu. Važno je da se djecu dočeka toplo i da im se već prvoga dana pošalje poruka da je škola njihovo mjesto, navodi Živković.
Zanima nas i kako se obično na prvi dan škole osjećaju učenici nižih razreda, pa tako i prvašići. Hoće li ovom predstavom 'razbiti' strah kod njih? Ravnatelj kaže kako prvi dan škole ne bi promatrao samo kroz strah. Sigurno da kod dijela djece, osobito prvašića, postoji određena trema ili strah od nepoznatoga, naglašava, ali istodobno postoji i veliko uzbuđenje, znatiželja i iščekivanje.
- Učenici razredne nastave uglavnom vole dolaziti u školu, posebno zbog ponovnog susreta s prijateljima i učiteljicama. Nakon nekoliko mjeseci bez škole taj ponovni susret zaslužuje biti začinjen nečim veselim. Ako predstavom uspijemo djecu prvoga dana nasmijati, opustiti i dodatno probuditi njihovu radoznalost, napravili smo dobru stvar. Voljeli bismo da djeca dolaze u školu zato što žele dolaziti, a ne samo zato što moraju. I zato nam je važno već prvoga dana pokazati da škola može biti i mjesto veselja, druženja i lijepih iskustava, zaključuje Živković.
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