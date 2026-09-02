Traže se nastavnici koji će sastavljati maturu, poznata plaća

Inspektori upali u prostor gdje se ocjenjivala matura: Stigli i do sjedišta NCVVO-a
Prijava ocjenjivača matura oko uvjeta rada stigla je prekasno. Kada je Inspektorat izašao na teren, zatekli su samo portira.
11:19 50 d 14.07.2026
02. rujan 2026.
NCVVO u potrazi je za novim nastavnicima koji će sastavljati maturu. Natječaj za ocjenjivače bit će raspisan zasebno.
Raspisan je natječaj za imenovanje članova stručnih radnih skupina za pripremu ispita državne mature u školskoj godini 2027./28. Takvi natječaji obično se raspisuju za jednu školsku godinu unaprijed jer se mature sastavljaju ranije, u aktualnoj školskoj godini za sljedeću. Radi se o nastavnicima koji će osmišljavati zadatke za maturu te po potrebi obavljati poslove prilagodbe ispitne tehnologije, ocjenjivati maturu, moderirati ocjenjivanje, voditi edukacije za ocjenjivanje, rješavati prigovore i slično. Natječaj za ocjenjivače matura, prevoditelje, lektore i sadržajne recenzente bit će raspisan naknadno, objavio je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).
Kako objašnjavaju, priprema ispita podrazumijeva izradu novih ispitnih materijala, pregled ispitnih inačica i unos izmjena nakon metodološke i sadržajne recenzije, lekture i prijeloma. Konkretno, posao čini i izrada grafičkih priloga, popisa točnih odgovora, izrada proširenog ključa za odgovore te snimanje i provjeru slušnih dijelova ispita. Radi se o cijelom nizu predmeta: Hrvatski, Matematika, Engleski, Njemački, Biologija, Etika, Filozofija, Fizika, Geografija, Glazbena umjetnost, Informatika, Kemija, Likovna umjetnost, Logika, Politika i gospodarstvo, Povijest, Psihologija, Sociologija, Vjeronauk, Češki, Mađarski, Srpski,Talijanski, Španjolski, Francuski, Latinski i Grčki.
Kakve su naknade za posao? Iznosi su određeni za cijele radne skupine te će oni biti obračunati i isplaćeni razmjerno obavljenim poslovima svim članovima pojedinih stručnih radnih skupina u trima ratama. Članovi radne skupine sastavljaju više inačica ispita. Tako radna skupina za Hrvatski čini pet članova i ukupna neto naknada koja će se dijeliti jest 15.630 eura. Za Matematiku se bira osam članova skupine te je iznos koji se dijeli 19.360 eura. Za Engleski je šest članova i 20.130 eura, za Biologiju pet članova i 11.330 eura, za Fiziku šest članova i 11.330 eura, dok je za Politiku i gospodarstva pet članova i 9.680 eura koji se dijele.
Iz NCVVO-a objašnjavaju i da će članovi skupina koji će ujedno ocjenjivati mature biti dodatno plaćeni, na primjer za ispravljanje eseja iz Hrvatskog 4,07 eura po ispitu, za sažetak 3,08 eura po ispitu, za Matematiku osnovne razine 1,98 eura po ispitu, za višu Matematiku 4,51 eura po ispitu. Isto, oni članovi koji će sudjelovati u pripremi i provedbi edukacija za ocjenjivače matura bit će plaćeni 715 eura za Hrvatski po edukaciji, 550 eura po edukaciji za Engleski, Matematiku i Njemački ili pak 385 eura za edukacije iz Biologije, Kemije i Fizike. Također, oni koji će rješavati prigovore učenika dobit će 15 eura neto po satu rješavanja prigovora.
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Tko se može prijaviti za posao? Svakako, kandidati čiji srodnici u prvom stupnju u školskoj godini 2027./28. polažu ispite mature ne mogu biti imenovani članovima stručnih radnih skupina. Od uvjeta tu su završen sveučilišni diplomski ili integrirani studij, najmanje pet godina radnog iskustva u neposrednom odgojno-obrazovnom radu u srednjoškolskoj ustanovi ili rada na visokoškolskoj ustanovi u području predmeta za koji se kandidat prijavljuje od kojih su tri u posljednjim trima godinama. Uvjet je i napredno korištenje računala (MS Office).
- Od kandidata se očekuje izražena sklonost timskom radu i radu u skupini, visoka razina organiziranosti i profesionalnosti u poslu te mogućnost rada u unaprijed zadanim vremenskim rokovima. Ravnatelj Centra pridržava pravo provesti dodatno vrednovanje kandidata provjerom znanja, vještina te motivacije za obavljanje navedenih poslova, piše NCVVO u natječaju.
Uz prijavu prilaže se životopis, kratko motivacijsko pismo, preslika diplome, e-radna knjižica, dokaz ili izjavu o naprednom korištenju računala, izjavu da kandidat nema srodnike u prvom stupnju koji polažu maturu, da kandidat neće sudjelovati u izradi materijala koji služe kao priprema za državnu maturu bilo kojeg naručitelja niti u komercijalnim pripremama pristupnika za polaganje državne mature te suglasnost za sudjelovanje u pripremi ispita državne mature koju je popunio čelnik ustanove u kojoj je kandidat zaposlen. Uz prijavu kandidati mogu dostaviti potvrde, izjave ili preporuke.
Natječaj traje do 30. rujna i možete ga vidjeti u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.
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