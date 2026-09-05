Objavljujemo koje su struke ravnatelji osnovnih škola u Hrvatskoj: Evo tko dominira

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05. rujan 2026.
Koje su struke ravnatelji osnovnih škola u Hrvatskoj? Srednja.hr donosi detaljnu analizu.
Koje su struke ravnatelji osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj nije javno poznati dodatak. Tek bi se pregledom internetskih stranica svih škola u Hrvatskoj, kojih je 1.328, moglo doći do tog podatka, pod uvjetom da je za sve ravnatelje objavljeno koje su struke, što nije uvijek slučaj.
Zato smo od resornog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih zatražili te podatke. Ono što smo dobili podatci su o zvanjima iz sustava Registra zaposlenih/Centraliziranog obračuna plaća (COP) koje upisuju same škole. Podatci su nesistematizirani i na prvu teško čitljivi - za osnovne škole radi se o Excel tablici s 430 redaka. Naime, zvanja nisu objedinjena - na jednom mjestu netko je 'profesor fizičke kulture', na drugom 'magistar kinezologije', na trećem 'profesor tjelenog odgoja', na četvrtom 'nastavnik fizičke kulture', na petom 'prof. fizičke kulture', na šestom 'profesor za fizičku kulturu', na sedmom 'profesor TZK', na osmom 'PROFESOR TJELESNE KULTURE'.
Slično je i s vjeroučiteljima - na jednom su mjestu 'diplomirani teolog', na drugom 'profesor vjeronauka', na trećem 'vjeroučiteljica', na četvrtom 'profesor vjeronauka - diplomirani kateheta', na petom 'prof. vjeronauka - dipl. kateheta'. Iz nekih pak nije moguće izdvojiti pravo zvanje jer je upisano samo 'ravnatelj', 'prof.', 'profesor', 'magistar znanosti' ili 'doktor znanosti'. Isto, u nekim nazivima ima i pravopisnih pogrešaka ili tipfelera - nastavnik 'hrvatsog', profesor 'engleskoj' jezika, profesor 'njemaćkog' jezika, 'magisar' edukacije, profesor 'geogragije', pojačani 'hrvazski jezik' i tako dalje. Stoga su podatci o stečenom obrazovanju ravnatelja na prvu nečitljivi, no primili smo se posla i razvrstali ih u smislene kategorije. U rješenju na zahtjev za pravo na pristup informacija ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs istaknuo je:
- Važno je napomenuti da su podatci prikupljeni iz informacijskog sustava RegZap/COP te da su eventualno pogrešno evidentirani unosi isključiva odgovornost korisnika koji provode unos - školskih ustanova, stoji u rješenju koje potpisuje Fuchs.
Svojevremeno je i Tajnik škole na svom blogu upozoravao na manjkavosti COP-a. Pisao je da se prilikom zapošljavanja novih radnika unosi previše osobnih podataka, što nije usklađeno s načelom smanjenja količine podataka iz GDPR-a te da, na primjer, postoji prostor za poboljšanje načina računanja. Čini se da prostor postoji i pri unosu stečenog obrazovanja/zvanja. Na fotografiji niže iz uputa FINA-e iz 2024. možete vidjeti kako izgleda unos zvanja u sustavu. Ono što aktualna uredba govori je da se u sustav unose podatci zaposlenika o, između ostalog, stečenom formalnom obrazovanju, razini obrazovanja, datumu stjecanja, akademskom/stručnom nazivu, akademskom stupnju, skupini zanimanja i samo zanimanje/zvanje.
Cijeli uvod poviše napisali smo kako bi ukazali čitateljima da prikupljeni podatci moguće nisu sto posto točni, no analiza koju objavljujemo zasigurno pokazuje trendove i okvirne brojke struke ravnatelja u Hrvatskoj. Dok država ne napravi novu, jasniju i pregledniju sistematizaciju, ovo je jedini način objave ovakvih podataka.
U Hrvatskoj postoji 994 osnovnih matičnih škola. Analiza pokazuje da u hrvatskim osnovnim školama najviše ravnatelja ima koji su diplomirani učitelji, odnosno učitelji razredne nastave od prvog do četvrtog razreda. Njih je 241. Među njima jesu i učitelji koji imaju pojačan jedan predmet, poput Hrvatskog, Matematike ili Povijesti. Nakon njih po brojnosti slijede profesori tjelesne i zdravstvene kulture - njih je 73. Na trećem su mjestu profesori hrvatskih jezika, takvih je ravnatelja u osnovnim školama 46.
Pri vrhu liste jesu i pedagozi kojih je 44, dok je vjeroučitelja na čelu osnovnih škola 42. Među 10 najbrojnijih smjestili su se i profesori biologije i kemije (27), profesori povijesti i geografije (23), profesori glazbene kulture (22), profesori povijesti (20) i knjižničari (16).
Po zvanjima gdje je još više od deset ravnatelja u Hrvatskoj, tu su i profesori proizvodno-tehničkog obrazovanja, profesori matematike i informatike, profesori matematike i fizike, kao i defektolozi. Zatim, edukacijski rehabilitatori, profesori geografije, profesori matematike, specijalisti vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom, profesori engleskog i talijanskog te profesori informatike. Kako se uopće biraju ravnatelji škola, pročitajte ovdje.
Na tablicama ispod možete vidjeti pregled za sva zvanja koja okupljaju dvoje ili više ravnatelja. Ispod fotografija možete u PDF formatu pronaći i tablicu koju nam je dostavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. U sljedećim danima objavit ćemo i struke ravnatelja srednjih škola u Hrvatskoj.
Ispod je dokument Ministarstva obrazovanja. Ako vam dokument niže nije vidljiv, osvježite stranicu.
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