Koje su struke ravnatelji srednjih škola? Ima ekonomista, profesora tjelesnog, a i vjeroučitelja

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06. rujan 2026.
Na vrhu struka ravnatelja srednjih škola u Hrvatskoj jesu ekonomisti. Među top 5 jesu i profesori tjelesnog, kao i vjeroučitelji.
Nakon osnovnih objavljujemo i struke ravnatelja srednjih škola u Hrvatskoj. Kao što smo pisali, podatke smo zatražili od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dostavili su nam zvanja iz sustava Registra zaposlenih/Centraliziranog obračuna plaća (COP) koje upisuju same škole. Podatci su nesistematizirani i na prvu teško čitljivi - za srednje škole radi se o Excel tablici s 250 redaka.
Naime, zvanja nisu objedinjena - negdje će pisati 'diplomirani inženjer strojarstva', drugdje 'dipl. ing. strojarstva', na trećem mjestu 'Dipl. ing. Strojarstva'. Isto, negdje će stajati 'profesor matematike i informatike', drugdje 'prof. matematike i informatike'. Tu su i slučajevi 'profesor pedagogije', 'pedagog', 'magistar pedagogije', ili za vjeroučitelje ' profesor vjeronauka', 'dip. Teolog', 'diplomirani teolog'. Isto, neke nije moguće nigdje smjestiti jer je navedeno samo 'doktor znanosti', bez područja. Također, ima niz tipfelera i pravopisnih pogrešaka pri unosu zvanja - magistar 'psiholigije', profesor fizičke 'kuklture', 'diplimirani' inženjer i slično.
Stoga su podatci o stečenom obrazovanju ravnatelja na prvu nečitljivi, no primili smo se posla i razvrstali ih u smislene kategorije. U rješenju na zahtjev za pravo na pristup informacija ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs istaknuo je:
- Važno je napomenuti da su podatci prikupljeni iz informacijskog sustava RegZap/COP te da su eventualno pogrešno evidentirani unosi isključiva odgovornost korisnika koji provode unos - školskih ustanova, stoji u rješenju koje potpisuje Fuchs.
Svojevremeno je i Tajnik škole na svom blogu upozoravao na manjkavosti COP-a. Pisao je da se prilikom zapošljavanja novih radnika unosi previše osobnih podataka, što nije usklađeno s načelom smanjenja količine podataka iz GDPR-a te da, na primjer, postoji prostor za poboljšanje načina računanja. Čini se da prostor postoji i pri unosu stečenog obrazovanja/zvanja. Na fotografiji niže iz uputa FINA-e iz 2024. možete vidjeti kako izgleda unos zvanja u sustavu. Ono što aktualna uredba govori je da se u sustav unose podatci zaposlenika o, između ostalog, stečenom formalnom obrazovanju, razini obrazovanja, datumu stjecanja, akademskom/stručnom nazivu, akademskom stupnju, skupini zanimanja i samo zanimanje/zvanje.
Cijeli uvod poviše napisali smo kako bi ukazali čitateljima da prikupljeni podatci moguće nisu sto posto točni, no analiza koju objavljujemo zasigurno pokazuje trendove i okvirne brojke struke ravnatelja u Hrvatskoj. Dok država ne napravi novu, jasniju i pregledniju sistematizaciju, ovo je jedini način objave ovakvih podataka.
U Hrvatskoj postoji 447 srednjih škola. Najviše ravnatelja jesu ekonomisti, njih 28. Slijede profesori tjelesne i zdravstvene kulture kojih je 23 pa inženjeri strojarstva kojih je 22. Potom je tu 20 profesora hrvatskog jezika pa 18 vjeroučitelja. Isto je 18 inženjera elektrotehnike ili elektronike te pedagoga. Slijede profesori matematike i informatike (11), profesori povijesti i geografije (11) te profesori matematike (10).
Dalje na listi jesu profesori matematike i fizike, profesori glazbene kulture, inženjeri prometa. Tu su i profesori povijesti, profesori biologije i kemije, profesori geografije, kao i akademski glazbenici - klaviristi.
Na tablicama ispod možete vidjeti pregled za sva zvanja koja okupljaju dvoje ili više ravnatelja. Ispod fotografija možete u PDF formatu pronaći i tablicu koju nam je dostavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Kako se uopće biraju ravnatelji, pročitajte ovdje.
Ispod je dokument Ministarstva obrazovanja. Ako vam dokument niže nije vidljiv, osvježite stranicu.
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