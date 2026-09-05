Nastavnica matematike dobila nagradu: 'Dolaze s dobrim ocjenama i onda ih dočeka šok'

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05. rujan 2026.
Udruga matematičara Osijek prvi put dodijelila je Nagradu 'Ilija Ilišević'. Dobitnica u kategoriji pojedinaca je nastavnica Aleksandra Floreani.
Aleksandra Floreani, dugogodišnja nastavnica matematike iz III. gimnazije Osijek, prva je dobitnica Nagrade 'Ilija Ilišević'. Radi se o novoj nagradi Udruge matematičara Osijek koju su pokrenuli, kako su izvijestili, s ciljem prepoznavanja i nagrađivanja pojedinaca i ustanova koji su svojim radom, znanjem, predanošću i entuzijazmom ostavili značajan trag u radu Udruge i široj matematičkoj zajednici.
- Na dodjeli je istaknuto da Udruga matematičara Osijek već 33 godine, često uz vrlo ograničene ljudske i financijske resurse, provodi brojne aktivnosti usmjerene na unapređenje nastave, popularizaciju matematike, rad s učenicima te povezivanje nastavnika i matematičke zajednice. Nagrada nosi ime Ilije Iliševića, koji je bio istaknuti član Udruge matematičara Osijek i čiji je dugogodišnji stručni rad i angažman ostavio trajan trag u radu Udruge i osječkoj matematičkoj zajednici, naveli su.
Floreani je nagrada dodijeljena, stoji u obrazloženju, za dugogodišnji predani rad, izniman doprinos radu Udruge te brojnim aktivnostima kojima dugi niz godina obogaćuje matematičku zajednicu. Floreani za srednja.hr kaže kako Nagrada 'Ilija Ilišević' za nju ima posebno značenje.
- Profesor Ilišević bio je moj profesor i razrednik u gimnaziji, zatim mentor kada sam počela raditi, a na kraju i kolega dok radili zajedno. Bio je čovjek kojeg sam izuzetno cijenila, od kojeg sam puno naučila i koji mi je puno pomogao. Bio je i jedan od onih ljudi koji vas znaju 'pogurati' kada sami možda ne biste napravili taj korak. Često me gurao prema novim idejama, poticao me i vjerovao u mene. Zato ovu nagradu doživljavam puno osobnije od samog profesionalnog priznanja. Nosi ime čovjeka koji je na moj profesionalni put jako utjecao i bez kojeg sigurno ne bih bila profesorica kakva sam danas, započinje Floreani u razgovoru za naš portal.
Pljušte reakcije nakon mature iz Matematike: 'Kalkulator je doslovno bio beskoristan'
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Kao dugogodišnja nastavnica Floreani se susrela s nizom generacija. One današnje, kaže, zahtjevnije su. Informacije su im dostupne odmah i vrlo brzo, opisuje, pa je i njihovu pažnju puno teže zadržati. U vremenu gdje je odgovor na internetu moguće pronaći za nekoliko sekundi, veli, nastavnik više nije jedini izvor znanja i mora učeniku ponuditi nešto više od samog izlaganja gradiva.
- Mislim da učenike treba što više uključivati u nastavu. Ne može se matematika naučiti samo tako da sjedimo i slušamo nastavnika kako rješava zadatke. Treba ih nagovoriti da razmišljaju, da pokušavaju, griješe, raspravljaju i sami dolaze do rješenja. Ali ne postoji neki čarobni štapić kako sve učenike zainteresirati za matematiku. Svaki razred i svaki učenik su drugačiji. Nekoga ćete zainteresirati zanimljivim problemom, nekoga primjenom matematike, a nekoga jednostavno tako da mu pokažete da on to zapravo može, ističe Floreani.
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- Onda ih vrlo brzo dočeka šok – moraju nešto i raditi! Mnogi su navikli većinu gradiva naučiti na satu i da im je za dobru ocjenu dovoljno pratiti nastavu. U srednjoj školi, pogotovo u matematičkoj gimnaziji, to više nije dovoljno. Matematikom se ne može ovladati slušanjem. Mora se sjesti i raditi. Mislim da je to zapravo jedna od najvećih promjena koju učenici moraju napraviti pri prelasku u srednju školu, preuzeti odgovornost za vlastito znanje. Ne može nastavnik, a ni roditelj, učiti umjesto njih, naglašava Floreani.
Ono što matematiku često karakterizira među učenicima da je ona težak predmet, da 'nije potrebna u životu', da se na njoj uče nepotrebne informacije. Učenici takva stava, kaže Floreani, najveći su izazov svakog nastavnika. Pitamo je da preda njome sada sjedi neki učenik koji ne voli matematiku, što bi mu rekla zašto je ona važna?
- Ne postoji jedan odgovor koji vrijedi za sve. Svaki od njih treba drugačiji pristup. Nekima treba pokazati da oni to mogu. Puno učenika vrlo rano zaključi da 'nisu za matematiku' i onda svaku novu poteškoću doživljavaju kao potvrdu toga. Ako im uspijete pokazati da mogu riješiti nešto za što su mislili da ne mogu, napravili ste veliki korak. Nekima matematiku treba približiti kroz nešto što na prvi pogled nije matematika, kroz neki problem, igru, tehnologiju ili situaciju koja im je zanimljiva. A što se tiče pitanja 'hoće li mi to ikada trebati u životu', možda i neće. Vjerojatno većina ljudi nikada neće riješiti kvadratnu jednadžbu nakon srednje škole. Ali ono što bi trebali ponijeti iz matematike jest sposobnost da problem rastave na dijelove, razmišljaju logično, traže rješenje i ne odustanu čim ne dobiju odgovor iz prvog pokušaja. To je ono što će im trebati, ističe Floreani.
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Znanje učenika u matematici može se pratiti i po rezultatima državne mature. Ljetos smo pisali o padu prosječnih ocjena na višoj razini iz Matematike. Dok je zadnjih godina ona iznosila 2,5, što je trojka, ove godine prosječna ocjena jest 2,0, dakle dvojka. Ujedno je to najniža prosječna ocjena u analiziranom razdoblju od 2019. godine. Floreani navodi da je ovogodišnja matura bila malo drugačija, ali nikako ne bi rekla da je bila teža.
- Po mom mišljenju, bila je bolje koncipirana. Bilo je manje šablonskih zadataka i manje mogućnosti da učenik samo prepozna tip zadatka i primijeni unaprijed naučeni recept. Mislim da je upravo to jedan od problema s kojima se danas susrećemo. Postoji cijela 'industrija' instrukcija i priprema za maturu u kojima učenici često dobiju recepte kako riješiti određeni tip zadatka. To kratkoročno može dati dobar rezultat, ali učenik pritom ne mora razumjeti matematiku koja iza toga stoji. Ako ste učenika naučili da za zadatak X napravi postupak X, on će ga možda savršeno riješiti. Ali čim zadatak malo promijenite, više ne zna što napraviti. Meni je puno važnije da učenik razumije zašto nešto radi nego da zna napamet deset recepata. Zato mi se ovogodišnja matura, barem prema onome što sam vidjela, zapravo više svidjela, opisuje Floreani.
Umirovljeni nastavnik matematike Branko Topić ovog je ljeta riješio državnu maturu i uočio da na A razini nema dovoljno vremena. Rekao je i da su danas ocjene iz srednje škole 'čekovi bez pokrića'. I Floreani kaže da su visoke ocjene u osnovnim i srednjim školama veliki problem ako iza njih ne stoji odgovarajuće znanje. Ocjena bi trebala biti pokazatelj onoga što učenik zna, a ne samo nagrada za trud ili uredno izvršavanje obaveza, navodi.
- Danas imamo situaciju da učenik može imati vrlo dobre ocjene jer je 'dobar i pristojan', a onda se na maturi pokaže da njegovo znanje nije ni približno na toj razini. To nije problem samo mature. To je problem cijelog sustava ocjenjivanja. Što se tiče trajanja ispita, nisam sigurna da je samo produživanje vremena rješenje. Naravno da ispit mora biti vremenski primjeren i ne bi smio biti natjecanje u brzini. Ali ako učenici na ispitu imaju problema zato što im za rješavanje zadataka treba puno više vremena nego što je predviđeno, onda se moramo pitati i jesu li tijekom školovanja dovoljno vježbali samostalno rješavanje problema. Meni je puno veći problem kada učenik ima peticu, a zapravo ne može samostalno riješiti zadatak koji je malo drugačiji od onoga koji je već vidio. Takva petica onda zaista postaje, kao što ste rekli, 'ček bez pokrića', odgovara Floreani.
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Neizostavno pitanje za Floreani jest i što bi promijenila, da može, u nastavi Matematike. Prije svega, kaže, prilagodila bi programe različitim vrstama škola. Ne treba svima sve, napominje.
- Učenici gimnazije, strukovne škole i, primjerice, neke tehničke škole nemaju iste potrebe i ne vidim zašto bi svi morali učiti isti sadržaj. Dopustila bih i puno veću izbornost sadržaja. Mislim da bi bilo puno korisnije neke stvari napraviti dobro i s razumijevanjem nego pokušati 'odraditi' što više propisanih tema. Ovako se često sve svodi na to da su učenici za sve čuli, ali ništa ne znaju dobro. Mislim da je to puno veći problem od činjenice da neki sadržaj možda nisu nikada vidjeli, zaključuje Floreani.
Spomenimo da je Nagrada 'Ilija Ilišević' u kategoriji ustanova dodijeljena Osnovnoj školi 'Mladost' Osijek. U obrazloženju stoji da su je osvojili za dugogodišnju suradnju te doprinos popularizaciji matematike među učenicima kroz organizaciju Zimske matematičke škole za učenike osnovnih škola.
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