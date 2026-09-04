Fuchsovo Ministarstvo odgovorilo školi na kritike i zašto su kurikul mijenjali usred ljeta

Izmjene kurikula za zanimanja pomorski nautičar i tehničar za brodostrojarstvo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pustilo je u javno savjetovanje usred ljeta, na 15 dana. Razljutilo je to Pomorsku školu u Zadru gdje su kazali da to nije način da se pita struku te su iznijeli više kritika, dok je ravnatelj agencije uzvratio da ista škola takve komentare nije dala lani kada su se donosili novi kurikuli. Ravnatelj Marin Perinić priznao je da je to njegov propust, a da su probleme uvidjeli kada su konkretno počeli slagati rasporede.

Škola: Treba smanjiti opterećenje učenika. Ministarstvo: Svaki nastavnik odnosno škola odlučuje o tome.

Svi izneseni komentari ovog puta neće biti prihvaćeni, odnosno uneseni u izmjene kurikula. Naime, kurikuli se mijenjaju zbog usklađivanja s međunarodnim konvencijama i novim pravilnikom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kako bi učenici na kraju obrazovanja dobivali ispravne potvrdnice. Komentari koji su dani oko samog sadržaja kurikula u javnom su savjetovanju 'primljeni na znanje'.

Konkretno, Pomorska u Zadru iznijela je kako bi trebalo preispitati i smanjiti ukupno godišnje opterećenje učenika. Napisali su da je prije prelaska na modularnu nastavu godišnje opterećenje iznosilo je 1.120 sati od 1. do 3. razreda i 1.024 sata u 4. razredu, dok je prema novom kurikulu opterećenje kod tehničara za brodostrojarstvo 1.450 sati u 1. i 2. razredu te 1.420 u 3. i 1367 sati u 4. razredu. Izračunali su da je to povećanje od približno 300 sati godišnje, s tjednom nastavnom satnicom koja doseže i 40 sati. Napomenuli su kako Državni pedagoški standard propisuje da opterećenje teorijskom nastavom ne smije biti više od 30 sati tjedno, a praktičnom nastavom 40 sati tjedno. Odgovorilo je Ministarstvo na čijem je čelu Radovan Fuchs:

- U donesenom strukovnom kurikulu za stjecanje kvalifikacije tehničar za brodostrojarstvo, u dijelu razrada modula, za svaki modul ponuđen je raspon postotaka provedbe VPUP, UTR i SAP. Svaki nastavnik odnosno škola koja provodi modul odlučuju u kojem postotku će se provoditi pojedini oblici učenja odnosno u kojem broju sati vodeći računa o potrebama i mogućnostima škole, a samim time i opterećenju učenika, poručilo je Ministarstvo i dodalo kako je obujam strukovne kvalifikacije u skladu sa zakonskim odredbama.

Zašto je savjetovanje otvoreno usred ljeta?

Škola je kritizirala i to što su izmjene puštene u savjetovanje usred godišnjih odmora te da to nije način da se pita struku za mišljenje. Podsjetimo, javno savjetovanje trajalo je od 29. srpnja do 13. kolovoza.

- Skraćeno vrijeme savjetovanja od 15 dana provodi se zbog toga što Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih planira za školsku godinu 2026./2027. donijeti izmjene i dopune navedenog kurikula koje će učenicima koji se u prvi razred upisuju od školske godine 2026./2027. osigurati stjecanje kompetencija u skladu s izmjenama STCW Konvencije i Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca. Obrazovanje pomoraca koje vodi ka stjecanju svjedodžbi o osposobljenosti u pomorstvu uređeno je odredbom članka 132. Pomorskog zakonika, te odredbama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca. Izmjenama STCW Konvencije izmijenjen je Program izobrazbe D2 - Temeljna sigurnost na moru - Osobna sigurnost i društvena odgovornost te je sukladno članku 8. stavku 11. Zakona o strukovnom obrazovanju kojim je propisano da sektorski kurikulum i strukovni kurikulum donosi ministar, na prijedlog Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih izmijenjen i dopunjen strukovni kurikul za stjecanje kvalifikacije tehničar za brodostrojarstvo/tehničarka za brodostrojarstvo. Navedeno obrazloženje objavljeno je na portalu e-savjetovanje pod 'Ostali dokumenti', odgovorili su.

U komentarima iz Ministarstva obrazovanja razložili su da se provedba strukovnog kurikula evaluira za svaku godinu provedbe te će se nakon završetka ciklusa provedbe, a temeljem rezultata evaluacije, predložiti potrebne izmjene i dopune. I ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) Mile Živčić ranije je kazao kako je cilj modularnih kurikula mijenjati ih učestalo.

- Nastojali smo napraviti koncept kurikula koji ne bi smio doživjeti ono što su doživjeli nastavni planovi i programi, a to je da se ne mijenjaju dugi niz godina. Novi kurikuli zamišljeni su kao neprestani ciklus izrade, primjene, evaluacije i potrebnih promjena. Tako da su svi kurikuli u provedbi podležni potrebnim izmjenama i dopunama, neovisno o tome jesu li inicirane od nekog drugog tijela uprave ili jer se u provedbi nešto pokazalo teže primjenjivim. Ili da su se pojavile ideje za poboljšanjem, ističe Živčić.