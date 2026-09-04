Ministar tvrdi da su roditelji najzahtjevniji oko odgode škole: Odgovorio i što će biti s plaćama nastavnika

Fuchs kaže da najveće zahtjeve oko odgode upisa u školu postavljaju roditelji, a odgovarao je i na to što će biti s plaćama djelatnika u novoj godini.

Idući ponedjeljak stotine tisuća osnovnoškolaca i srednjoškolaca vraća se u školske klupe, kalendar kaže da započinje nova nastavna godina. Gostujući u Dnevniku HRT-a, ministar obrazovanja Radovan Fuchs kazao je da je u prvi razred upisano više od 36.500 učenika. Iako za konačnu brojku treba pričekati da svi učenici budu upisani u e-Maticu, Fuchs tvrdi da nema drastičnog pada broja prvašića.

- Sve ćemo znati kada se svi upišu u matice i tada ćemo znati koliko imamo odgoda. Prošle godine smo ih imali preko 11 posto, a ove godine baratamo s brojkom od 8,3 do 8,4 posto, dakle, bit će ih manje nego prošle godine, rekao je Fuchs za HRT.

Fuchs: 'Najveće zahtjeve za odgodu postavljaju roditelji'

Podsjetimo, prije nekoliko dana srednja.hr objavila je podatke o odgodama upisa učenika u prve razrede osnovnih škola u najvećim županijama. Fuchs je za HRT rekao da po pitanju odgoda najveće zahtjeve postavljaju roditelji budućih školaraca.

- Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu postavljaju roditelji, ne znam baš iz kojih pobuda. Naravno da liječnici i svi oni koji daju konačnu procjenu o tome je li dijete sposobno krenuti u prvi razred sigurno neće pustiti nekoga tko ima opravdanje. S roditeljima se pokušava razgovarati i uvjeriti ih da to nije dobro te da ne čine uslugu djetetu. Ako konačni broj bude na 8 posto ove godine, možda smo isto nešto i postigli, kazao je za HRT.

Govorio je i o zapošljavanju operativnih djelatnika za sigurnost, kazavši da ih ima više od tisuću osnovnih i oko 500 srednjih škola. Promjena od prošlog polugodišta je ukidanje mobitela u osnovnim školama i pod nastavom i za vrijeme odmora.

- Te mjere su već jedno polugodište u primjeni i mislim da su se pokazale dobrim. Imamo pozitivna saznanja i iz komunikacije s ravnateljima - imamo mirnije okruženje, više druženja i bolju atmosferu u učionicama i školskom prostoru, istaknuo je Fuchs gostujući na HRT-u.

Što će biti s plaćama?

Goruća tema iduće nastavne godine zasigurno će biti i plaće u školama. Posljednje povećanje osnovice od jedan posto u svim javnim službama očekuje se u prosincu, a sindikati su iznimno nezadovoljni najavom Vlade o 'zamrzavanju' plaća u 2027. Fuchs je rekao da razumije njihovu poziciju.

- Sindikati se moraju boriti za primanja svojih članova i to je potpuno razumljivo. Vlada čini ono što može i naravno da neće zanemariti plaće zaposlenika i u državnim i javnim službama, sukladno mogućnostima državnog proračuna, rekao je Fuchs za HRT.

Dodao je da će se o mogućem rastu plaća tek razgovarati.

- To je možda pitanje bolje uputiti ministru financija koji ima bolji pregled nego ja, ali svakako će se o tome razgovarati. U posljednjih 10 godina plaće u obrazovanju rasle su preko 100 posto, zaključio je Fuchs.