Imenovan novi pročelnik za obrazovanje u Zagrebu: Evo tko je on, čeka ga velik posao

Krešimir Makvić novi je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade u Gradu Zagrebu. Mandat mu traje četiri godine.

Krešimir Makvić preuzima dužnost pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade u Gradu Zagrebu od 28. rujna 2026. Imenovan je na mandat od četiri godine. Utvrđen mu je i obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, a na poziciju je izabran temeljem natječaja koji je objavljen još u svibnju. Trenutačno ured vodi Tea Režek, zamjenica dosadašnjeg pročelnika Luke Juroša kojemu je istekao mandat.

Tko je Krešimir Makvić, novi pročelnik za obrazovanje Grada Zagreba?

Makvić je sveučilišni magistar socijalne pedagogije, a prema obrazloženju u sklopu rješenja o imenovanju, ima više od 20 godina ukupnog radnog iskustva, od čega više od 15 godina na odgovarajućim poslovima. Na webu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike stoji kako ondje trenutačno radi u Upravi za socijalnu politiku, kao načelnik Sektora za strateško planiranje u sustavu socijalne skrbi.

Na mrežnim stranicama Hrvatske udruge socijalnih pedagoga piše da Makvić obnaša i dužnost dopredsjednika upravnog vijeća te Udruge. Ondje je navedeno da je diplomirao na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu 2007. godine. Opisuje se visoko motiviranim i inovativnim, s fokusom na područje prava djece i mladih. U biografiji je opisao i da je gotovo cijeli svoj radni vijek 'još od studentskih dana proveo je u nevladinom sektoru, a posebno je vrijedan i značajan angažman i doprinos kroz rad u udrugama Igra i Ambidekster klub'. Ondje je, zajedno s drugim kolegama, kreirao i provodio programe prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih i programe edukacije studenata za socio-pedagoški rad s djecom i mladima.

- Najviše vremena proveo je radeći na poziciji zagovaratelja dječjih prava u udruzi SOS Dječje selo Hrvatska, gdje je planirao i provodio aktivnosti javnog zagovarateljskog rada za promicanje prava djece u ciljnoj skupini (djece u opasnosti od gubitka roditeljske skrbi i djece koji su izgubila roditeljsku skrb) na nacionalnoj razini, navodi Makvić u svojoj biografiji na webu HUSP-a.

Bilo je šest prijava

Inače, na natječaj za pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje prijavilo se ukupno šest kandidata i kandidatkinja. Četvero ih je u cijelosti ispunjavalo formalne uvjete, jedna kandidatkinja nije ih ispunjavala, dok je jedan kandidat podnio neurednu prijavu. Pisanom testiranju pristupilo je troje kandidata.

Makvić je na pisanom testiranju ostvario sedam bodova, a na intervjuu devet, odnosno ukupno 16 bodova. Preostala dva kandidata koja su prošla testiranje i intervju ostvarila su po 12 bodova. Natječajem se od kandidata, među ostalim, tražilo najmanje pet godina odgovarajućeg radnog iskustva, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine, a morali su priložiti i program unaprjeđenja rada Ureda za sljedeće četiri godine.

Čeka ga važan posao: Niz škola treba dograditi za prelazak u jednu smjenu

Jedan od najvećih poslova koji Makvića čekaju bit će nastavak izgradnje i dogradnje škola kako bi se omogućio rad u jednoj smjeni, što je jedan od preduvjeta za šire uvođenje modela cjelodnevne škole. Cjelodnevna nastava trebala se početi frontalno uvoditi 2027., no ministar Radovan Fuchs početkom ove godine potvrdio je da će taj rok biti pomaknut jer sve škole neće biti spremne.

Prema podacima koje je Grad Zagreb objavio sredinom srpnja, Grad je na pozive u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za uvođenje jednosmjenske nastave prijavio ukupno 24 projekta vrijedna oko 290 milijuna eura i svi su odobreni za financiranje.

Od toga se 18 projekata odnosi na izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju osnovnih škola, pet na školske sportske dvorane, a jedan na Centar za autizam. Iz NPOO-a će biti financirano 185 milijuna eura (63 posto), dok će Grad Zagreb iz proračuna osigurati 107 milijuna eura (37 posto). U protekle četiri godine realizirana su 22 školska projekta vrijedna oko 240 milijuna eura, a trenutačno je otvoreno još šest gradilišta ukupne vrijednosti oko 60 milijuna eura, priopćeno je u srpnju iz Grada Zagreba.

- Prioritet ove gradske uprave je osigurati najbolje moguće uvjete za razvoj i učenje djece te prelazak svih škola na jednosmjensku nastavu, rekao je u srpnju gradonačelnik Tomašević.