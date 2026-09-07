Svim učenicima i učiteljima upravo je stiglo pismo: 'Neka to putovanje bude nezaboravno'

Školski kalendar za 2026./2027. kaže da su ljetni praznici gotovi, a oko 440 učenika osnovnih i srednjih škola ovog se ponedjeljka vratilo u klupe. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uputio je pismo školarcima, kao i njihovim nastavnicima i roditeljima.

- Dragi učenici, poštovani roditelji i skrbnici, učitelji, nastavnici, stručni suradnici, odgajatelji, ravnatelji i ostali djelatnici naših škola, pred nama je nova nastavna godina koja će, vjerujem, biti ispunjena veselim susretima i prilikama za osobni rast i razvoj. Našim prvašićima, koji prvi put radoznalo sjedaju u školske klupe, kao i svima vama koji svoj odgojno-obrazovni put nastavljate, želim da otvorena srca prihvatite nova iskustva i izazove - jer upravo se tako istinski raste, razvija i uči. Započnimo novu nastavnu godinu s optimizmom, vjerom u vlastite sposobnosti i povjerenjem u sustav kojemu su glavni cilj obrazovani, uspješni i zadovoljni mladi ljudi, piše Fuchs.

'Budite radoznali, hrabri i ustrajni'

Poželio je i da sve škole budu mjesta stjecanja znanja, otkrivanja i razvoja talenata, kao i sretnoga odrastanja, druženja, uvažavanja i odgovornoga suživota.

- Dragi učenici, budite radoznali, hrabri i ustrajni. Postavljajte pitanja, istražujte i pronalazite bolja rješenja. Ne bojte se pogrešaka - one su sastavni dio učenja. Uz vas su vaši učitelji i nastavnici, koji budno osluškuju bȉlo svojih razreda te svojom toplinom i stručnošću odgovaraju na vaše potrebe, naveo je Fuchs.

Obratio se i prosvjetnim djelatnicima, poručivši im da djeci pruže najbolje od sebe jer su plodovi njihova rada 'izravan doprinos boljoj budućnosti svih nas'.

- Hvala vam na svemu što činite za stabilnost, prepoznatljivost i kvalitetu našega školstva. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ostaje vaš pouzdan partner u stvaranju okružja u kojem se svatko osjeća prihvaćeno, sigurno i cijenjeno, poručio je Fuchs djelatnicima škola.

Pozvao na suradnju roditelja i škola

Roditeljima i skrbnicima djece zahvalio je na povjerenju, istaknuvši da su odgoj i obrazovanje učenika zajednička odgovornost roditelja i obrazovnog sustava, kao i da se dobrobit djece najbolje ostvaruje kad škola i obitelj dišu zajedno.

- Budimo im jasan putokaz i stabilna potpora. Kako bismo vam u tome pomogli, nastavljamo značajno ulagati u školsku infrastrukturu, a istodobno osiguravamo uvjete za jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu, dalje razvijamo gimnazije i strukovno obrazovanje te (su)financiramo prehranu, udžbenike i prijevoz. U posebnom fokusu i dalje nam je sigurnost svakoga učenika, očuvanje njegova mentalnog zdravlja i opća dobrobit, navodi Fuchs u svome pismu.

Priznaje i da briga o djeci te njihov odgoj i obrazovanje počinju mnogo prije polaska u školu.

- Zato ovom prigodom srdačno pozdravljam i djecu rane i predškolske dobi i njihove roditelje, odgojiteljice i odgojitelje te ostale djelatnike u dječjim vrtićima. Njima i njihovim vrtićima nastavit ćemo pružati snažnu potporu primjenom modela fiskalne održivosti dječjih vrtića te daljnjim ulaganjima u njihovu izgradnju i opremanje. Pritom nam i dalje u posebnom fokusu ostaju opća dobrobit i cjelovit razvoj svakoga djeteta. Neka nam stoga ova školska i pedagoška godina donesu iznimne rezultate, uzajamno poštovanje i trenutke na koje ćemo svi biti ponosni. Neka to putovanje bude nezaboravno, piše Fuchs.

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