Svim učenicima i učiteljima upravo je stiglo pismo: 'Neka to putovanje bude nezaboravno'

Završio je prvi dan nastave: Ovo su vijesti koje su ga obilježile
Za oko 440 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj započela je nova nastavna godina. Prvi dan pratite uživo na srednja.hr.
11:34 5 h 07.09.2026
07. rujan 2026.
Prilikom prvog dana nove nastavne godine, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uputio je pismo učenicima, učiteljima i roditeljima.
Školski kalendar za 2026./2027. kaže da su ljetni praznici gotovi, a oko 440 učenika osnovnih i srednjih škola ovog se ponedjeljka vratilo u klupe. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uputio je pismo školarcima, kao i njihovim nastavnicima i roditeljima.
- Dragi učenici, poštovani roditelji i skrbnici, učitelji, nastavnici, stručni suradnici, odgajatelji, ravnatelji i ostali djelatnici naših škola, pred nama je nova nastavna godina koja će, vjerujem, biti ispunjena veselim susretima i prilikama za osobni rast i razvoj. Našim prvašićima, koji prvi put radoznalo sjedaju u školske klupe, kao i svima vama koji svoj odgojno-obrazovni put nastavljate, želim da otvorena srca prihvatite nova iskustva i izazove - jer upravo se tako istinski raste, razvija i uči. Započnimo novu nastavnu godinu s optimizmom, vjerom u vlastite sposobnosti i povjerenjem u sustav kojemu su glavni cilj obrazovani, uspješni i zadovoljni mladi ljudi, piše Fuchs.
Poželio je i da sve škole budu mjesta stjecanja znanja, otkrivanja i razvoja talenata, kao i sretnoga odrastanja, druženja, uvažavanja i odgovornoga suživota.
- Dragi učenici, budite radoznali, hrabri i ustrajni. Postavljajte pitanja, istražujte i pronalazite bolja rješenja. Ne bojte se pogrešaka - one su sastavni dio učenja. Uz vas su vaši učitelji i nastavnici, koji budno osluškuju bȉlo svojih razreda te svojom toplinom i stručnošću odgovaraju na vaše potrebe, naveo je Fuchs.
Obratio se i prosvjetnim djelatnicima, poručivši im da djeci pruže najbolje od sebe jer su plodovi njihova rada 'izravan doprinos boljoj budućnosti svih nas'.
- Hvala vam na svemu što činite za stabilnost, prepoznatljivost i kvalitetu našega školstva. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ostaje vaš pouzdan partner u stvaranju okružja u kojem se svatko osjeća prihvaćeno, sigurno i cijenjeno, poručio je Fuchs djelatnicima škola.
Završio je prvi dan nastave: Ovo su vijesti koje su ga obilježile
Za oko 440 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj započela je nova nastavna godina. Prvi dan pratite uživo na srednja.hr.
11:34 5 h 07.09.2026
Učiteljica Anamaria je danas dobila svoj prvi razred: 'Prisutna je doza neizvjesnosti'
Anamaria Brozović danas je dobila svoj prvi razred. Osjeća mješavinu radosti i neizvjesnosti, a kaže da su joj najveća inspiracija upravo profesori.
10:03 7 h 07.09.2026
Roditeljima i skrbnicima djece zahvalio je na povjerenju, istaknuvši da su odgoj i obrazovanje učenika zajednička odgovornost roditelja i obrazovnog sustava, kao i da se dobrobit djece najbolje ostvaruje kad škola i obitelj dišu zajedno.
- Budimo im jasan putokaz i stabilna potpora. Kako bismo vam u tome pomogli, nastavljamo značajno ulagati u školsku infrastrukturu, a istodobno osiguravamo uvjete za jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu, dalje razvijamo gimnazije i strukovno obrazovanje te (su)financiramo prehranu, udžbenike i prijevoz. U posebnom fokusu i dalje nam je sigurnost svakoga učenika, očuvanje njegova mentalnog zdravlja i opća dobrobit, navodi Fuchs u svome pismu.
Priznaje i da briga o djeci te njihov odgoj i obrazovanje počinju mnogo prije polaska u školu.
- Zato ovom prigodom srdačno pozdravljam i djecu rane i predškolske dobi i njihove roditelje, odgojiteljice i odgojitelje te ostale djelatnike u dječjim vrtićima. Njima i njihovim vrtićima nastavit ćemo pružati snažnu potporu primjenom modela fiskalne održivosti dječjih vrtića te daljnjim ulaganjima u njihovu izgradnju i opremanje. Pritom nam i dalje u posebnom fokusu ostaju opća dobrobit i cjelovit razvoj svakoga djeteta. Neka nam stoga ova školska i pedagoška godina donesu iznimne rezultate, uzajamno poštovanje i trenutke na koje ćemo svi biti ponosni. Neka to putovanje bude nezaboravno, piše Fuchs.
Događaje prvog dana nastave pratite iz minute u minutu ovdje. U nastavu poslušajte i novu epizodu našeg redakcijskog podcasta o prvom danu nastave.
Kako kvalitetno upravljati školom ili visokim učilištem? Ova konferencija donosi odgovore
Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju održat će se 14. rujna na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.
11:18 6 h 07.09.2026
Tko su najuspješniji učenici Hrvatske? Ažuriran popis dobitnika Oskara znanja
Prošle je godine Oskar znanja dobilo 484 učenika osnovnih i srednjih škola. Sve informacije možete potražiti u Alumni bazi portala srednja.hr.
11:09 6 h 07.09.2026
Vrijeme je za nove početke: Što ćeš učiniti ove godine sa svojim džeparcem?
Kreće nova školska godina, a s time i nove odluke. Znaš li kako ćeš trošiti džeparac ove godine?
10:48 4 d 03.09.2026
Kako izgleda život nakon diplome? Pronašli smo faks koji omogućuje karijeru otpornu na promjene
Studij mehatronike otvorio mu je vrata u industriju odmah nakon diplome. Bivši student nam je otkrio kako izgleda prijelaz iz faksa u struku.
12:31 5 d 02.09.2026
Tvoja tema, tvoja pozornica: Otvorene prijave za izlagače na srednja.hr konferenciji
Portal srednja.hr ove godine slavi 15. rođendan! Proslavit ćemo ga zajedno uz cjelodnevni program ispunjen panelima, predavanjima, hranom i druženjem.
11:32 5 d 02.09.2026
Dodjeljuje se Zlatna kreda: Prijavite nastavnika, profesora, učenika ili studenta godine za nagradu
U svakoj školi i na svakom fakultetu postoje ljudi koji obrazovanje čine boljim. Zlatna kreda odaje im priznanje kroz četiri nagrade za njihov rad.
16:37 7 d 31.08.2026
Kreće nova školska godina: Iskoristite akciju i pretplatite se na srednja.hr
Ove godine stavite obrazovanje u fokus i pretplatite se na srednja.hr. Pretplatite se sad i godišnju pretplatu dobivate za 59€.
09:39 6 d 01.09.2026
Fuchs je otkrio kad će u mirovinu: Za njega ne vrijede ista pravila kao za nastavnike
Nastavnici u školama ne smiju raditi dulje od 67 godina, a oni na fakultetima uz poseban uvjet mogu raditi do 70. godine života.
14:41 2 h 07.09.2026
Na čelu 60 škola u Hrvatskoj su vjeroučitelji. Četiri su struke brojnije
Najviše ravnatelja zapravo su učitelji razredne nastave. Slijede profesori tjelesnog, hrvatskog, pedagozi pa vjeroučitelji.
12:40 4 h 07.09.2026
Koje su struke ravnatelji srednjih škola? Ima ekonomista, profesora tjelesnog, a i vjeroučitelja
Na vrhu struka ravnatelja srednjih škola u Hrvatskoj jesu ekonomisti. Među top 5 jesu i profesori tjelesnog, kao i vjeroučitelji.
09:45 1 d 06.09.2026
Škola za prvi dan nastave sprema posebno iznenađenje: Ravnatelj otkrio razloge
Nastavu prvog dana neće započeti samo okupljanjem i informacijama, nego - predstavom. Ravnatelj kaže da škola ne bi trebala biti samo mjesto učenja.
09:21 1 d 06.09.2026
Nastavnica matematike dobila nagradu: 'Dolaze s dobrim ocjenama i onda ih dočeka šok'
Udruga matematičara Osijek prvi put dodijelila je Nagradu 'Ilija Ilišević'. Dobitnica u kategoriji pojedinaca je nastavnica Aleksandra Floreani.
10:49 2 d 05.09.2026
Projekt od gotovo dva hektara može dalje: Kod Zagreba nova cesta otvara važnu radnu zonu
Nova prometnica trebala bi znatno poboljšati pristup poslovnom području i povezati ga s postojećom mrežom.
16:53 27.816666666667 min 07.09.2026
Galerija gradiliša: Najmodernije terme nikad bliže otvorenju, ovako izgleda kompleks od 41,5 milijuna eura
Wellovar ulazi u samu završnicu, a ako sve prođe prema planu, Bjelovar bi svoje velike terme mogao otvoriti već krajem rujna.
16:52 28.816666666667 min 07.09.2026
Održavanje informatičkog sustava: Evo koliko će HZMO potrošiti na tehnologiju
Održavanje informatičkog sustava skupo će platiti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Više od pola milijuna eura ide za nadogradnju mreže.
16:31 49.816666666667 min 07.09.2026
Zaposlenost u Hrvatskoj stagnira: Stanje je slično i na razini Europe
Zaposlenost u Hrvatskoj stagnira, bez promjene u drugom tromjesečju u odnosu na prvo. Na razini EU i eurozone, povećanje iznosi samo 0,1 posto.
16:28 52.816666666667 min 07.09.2026