Mogu li nastavnici na godišnji tijekom nastave? Donosimo odgovor

Nastavnici svoj godišnji odmor obično koriste kada su učenici na praznicima. Kako nalažu propisi, profesori imaju najmanje 20, a najviše 30 radnih dana godišnjeg. Naime, Zakon o radu svim zaposlenicima garantira četiri tjedna odmora. Postoje i određene situacije koje donose dodatne dane godišnjeg, dok su oni za nastavnike propisani i kolektivnim ugovorima.

Nastavnici mogu uzeti dva puta po jedan dan godišnjeg tijekom nastave

No, mogu li nastavnici koristiti godišnji odmor tijekom nastave, kada su učenici u klupama? Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama kaže kako zaposlenik ima pravo koristiti dva puta po jedan dan godišnjeg odmora po želji, uz obvezu da o tome, najmanje dva dana ranije, izvijesti poslodavca ili osobu koju on ovlasti. Isto vrijedi i za nastavnike, što je potvrdilo povjerenstvo za tumačenje temeljnog kolektivnog ugovora u 2025. godini. Korištenje tog prava u sustavu obrazovanja, izdvojili su, ne ovisi o nastavnim odnosno nenastavnim danima.

- Naime, 27. lipnja 2024. upućen je školama dopis Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Sektora za financijske poslove, u kojem se navodi kako zaposlenici u obrazovnom sustavu u pravilu trebaju koristiti godišnji odmor samo u vrijeme odmora učenika, uz jedinu iznimku kada na raspolaganju nema dovoljno nenastavnih dana, pa se godišnji odmor može koristiti i u nastavne dane. U dopisu se ne spominje kao iznimka pravo iz članka 39. Temeljnog kolektivnog ugovora, pa proizlazi da bi ta dva dana zaposlenici u školama koristili po želji Ministarstva (ili nekoga iz Ministarstva) i poslodavca (ravnatelja), a ne po vlastitoj želji. Na temelju toga pojedini ravnatelji već su počeli osporavati zaposlenicima ovo pravo, stajalo je u pitanju upućenom povjerenstvu koje je potvrdilo da nastavnici mogu na godišnji tijekom nastave dva puta po jedan dan.

Što je s plaćom tijekom godišnjeg?

Dakle, nastavnici tijekom nastave ne mogu uzeti dva dana uzastopno slobodno, već jedan po jedan dan te o tome trebaju najkasnije dva dana ranije izvijestiti ravnatelja. Temeljni kolektivni ugovor propisuje da se za vrijeme korištenja godišnjeg odmora zaposleniku isplaćuje naknada plaće u visini njegove prosječne mjesečne plaće ostvarene u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem koristi godišnji odmor. Ako je tako za radnika povoljnije, uzima se visina kao da je radio u redovnom radnom vremenu.

- Prigodom donošenja odluke o rasporedu godišnjeg odmora za zaposlenika koji ima ugovore o radu u dvije ili više Škola, Škole moraju uskladiti rješenja o korištenju godišnjega odmora za zaposlenog na način da ga zaposlenik koristi istodobno u svakoj Školi, a ako Škole ne postignu sporazum o istodobnom korištenju godišnjega odmora, Škole su dužne omogućiti korištenje godišnjega odmora prema zahtjevu zaposlenika, pojašnjeno je o godišnjem odmoru za nastavnike koji rade u dvije ili više škola u kolektivnom ugovoru za osnovne škole.

Što donosi dodatne dane godišnjeg odmora?

Postoje i uvjeti rada zbog kojih se dobiva dodatni godišnji odmor. Naime, rad na poslovima s posebnim uvjetima rada donosi dva dodatna dana godišnje. Rad u smjenama, dvokratni rad, redovni rad subotom, nedjeljom, blagdanima i neradnim danima određenim zakonom donosi dva dodatna dana, dok se za poslove razrednika dobiva jedan dan. Za rad u više nastavnih predmeta ili za rad u više programa tu je jedan dan godišnjeg, za rad s učenicima s teškoćama dva dana, za rad u dvije škole jedan dan. Prema složenosti poslova za radna mjesta I. vrste zvanja dobiva se 4 dana, za radna mjesta II. vrste zvanja tri dana, a za radna mjesta III. vrste zvanja dva dana.

Prema dužini radnog staža dobiveni se godišnji razlikuje u osnovnim i srednjim školama. U kolektivnom ugovoru za osnovne stoji da zaposlenici od pet do deset godina radnog staža dobivaju dva dana, od 10 do 15 godina radnog staža tri dana, od 15 do 20 godina radnog staža četiri dana, od 20 do 25 godina radnog staža pet dana, od 25 do 30 godina radnog staža šest dana, od 30 do 35 godina radnog staža sedam dana, za 35 i više godina radnog staža osam dana. U srednjim školama godišnji prema dužini radnog staža nešto su kraći. Od pet do 15 godina radnog staža dobiva se dva dana, od 15 do 25 godina tri dana, od 25 do 35 godina četiri dana, a za preko 35 godina pet dana.

Isto tako, u kolektivnim ugovorima stoji da se roditelju, posvojitelju ili staratelju s jednim maloljetnim djetetom daje dva dodatna dana godišnje, a roditelju, posvojitelju ili staratelju djeteta s teškoćama u razvoju tri dana. Roditelj za svako daljnje maloljetno dijete dobiva jedan dan godišnjeg. Osoba s invaliditetom ima pravo na dva dodatna dana godišnjeg, sudionik Domovinskog rata na jedan dan, samohrani roditelji isto na jedan dan. Prema doprinosu na radu ako zaposlenik ostvaruje izvrsne rezultate rada dobiva tri dana, ako je vrlo uspješan dva dana, ako je uspješan jedan dan. Inače, serijal o normi rada nastavnika možete pročitati ovdje.