Fuchs je otkrio kad će u mirovinu: Za njega ne vrijede ista pravila kao za nastavnike

Nastavnici u školama ne smiju raditi dulje od 67 godina, a oni na fakultetima uz poseban uvjet mogu raditi do 70. godine života.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs najstariji je ministar u trenutačnom sastavu Vlade. Ovoga vikenda napunio je 73 godina, a uoči početka nove nastavne godine gostovao je u Dnevniku Nove TV.

Fuchs kaže da će u mirovinu nakon ovog mandata

Jedno od pitanja koje mu je postavila novinarka Sanja Vištica je i ono je li vrijeme za njegovo umirovljenje.

- Godine za mirovinu su bile već davno prije, ali evo me još uvijek sam tu, nadam se da ću ovaj mandat završiti, nakon toga neću više sigurno. To sam rekao i prije pa je ispalo da sam ostao još jedan mandat, rekao je Fuchs za Dnevnik Nove TV.

Napomenimo da bi se, ukoliko ne dođe do prijevremenih izbora, redoviti parlamentarni izbori trebali održati 2028. godine. Inače, prema Zakonu o radu, ugovor o radu prestaje kada radnik navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. A što kažu propisi za nastavnike? U svakom slučaju sa 73 godine više ne mogu raditi ni u školama ni na fakultetima.

Za početak valja naglasiti da, iako učitelji, nastavnici i sveučilišni profesori rade unutar obrazovnog sustava iste države, pravila o prestanku njihova radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu nisu jednaka. Posebni zakoni koji uređuju osnovno i srednje školstvo te visoko obrazovanje pa tako i različito određuju trenutak u kojem nastavniku prestaje ugovor o radu. Osim toga, mogućnosti nastavka rada nakon ispunjenja uvjeta za mirovinu nisu im iste.

Nastavnici u školama mogu raditi najviše do 67 godina

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, radniku školske ustanove ugovor o radu u pravilu prestaje kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, odnosno nastavnici mogu raditi do završetka školske godine u kojoj napune 65 godina. Sve do 2023. godine nastavnici, za razliku od ostalih radnika, nisu mogli raditi nakon 65 godine. Mnogi su se zbog toga bunili, naročito zbog nedostatka nastavnika u STEM području – oni koji su imali želju i volju nastaviti s radom nakon 65. godine to nisu smjeli. To se prije tri godine konačno promijenilo.

Prema trenutačno važećim zakonskim izmjenama, nastavnicima se radni odnos može produljiti najdulje do 67. godine. Međutim, to je moguće samo ako se na otvoreni natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete za rad u školi. U tom slučaju se radni odnos može zasnovati bez natječaja na određeno vrijeme do godinu dana s osobom u mirovini koja ispunjava uvjete natječaja, s mogućnošću produljenja ugovora na određeno vrijeme za dodatnih godinu dana.

Profesori na fakultetima mogu raditi najdulje do 70. godine

Kada je riječ o radu nastavnika na fakultetima i ondje nastavnicima prestaje ugovor o radu radi odlaska u mirovinu istekom akademske godine u kojoj su stekli uvjete za prestanak ugovora o radu u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose. Budući da Zakon o radu kao relevantnu granicu propisuje 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža, profesor koji te uvjete ispuni tijekom akademske godine u pravilu nastavlja raditi do njezina završetka.

Međutim, i u ovom je slučaju moguće produljenje. Zakon o visokom obrazovanju kaže da fakultet ili znanstveni institut s redovitim profesorom u trajnom izboru, znanstvenim savjetnikom u trajnom izboru i profesorom stručnog studija u trajnom izboru može sklopiti ugovor o radu najdulje do isteka akademske odnosno kalendarske godine u kojoj je navršio sedamdeset godina života. No, trošak tog radnog mjesta moraju podmiriti vlastitim sredstvima.

Napomenimo za kraj da su u tijeku nove izmjene zakona koji uređuje područje visokog obrazovanja pa je izgledno da će po novome i profesori na fakultetima na teret države moći raditi do 67. godine života, umjesto 65., o čemu više možete čitati ovdje.