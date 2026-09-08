Nekim nastavnicima stiže nova zadaća: Moraju biti spremni na zahtjevan posao i prilagodbu godišnjeg odmora

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08. rujan 2026.
Pred srednjim je školama imenovanje novih koordinatora za državnu maturu. Prema novom se pravilniku imenuju na tri godine.
Jednu od najvažnijih uloga u procesu provedbe državne mature nose nastavnici koji su u svojim školama ispitni koordinatori. Upravo tu ulogu mnogi će preuzeti u nadolazećem razdoblju – pred Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja imenovanje je koordinatora. Pravilnik o provedbi mature kaže da i koordinatora i njegovog zamjenika imenuje ravnatelj NCVVO-a i to na prijedlog ravnatelja škola. Ovih dana NCVVO je pozvao ravnatelje da predlože kandidate. Koordinatori se biraju na tri godine, s pravom ponovnog imenovanja.
Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a, ovih je dana uputio i pismo ravnateljima škola koji će predlagati koordinatore.
- Podsjećam da je za rad školskoga ispitnog povjerenstva odgovoran ravnatelj škole kao predsjednik toga povjerenstva i osoba odgovorna za pravilnost provedbe ispita državne mature na razini škole. No, prije nego što Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja sukladno proceduri imenuje ispitne koordinatore za novu školsku godinu, želim istaknuti da osobe koje predložite moraju biti spremne taj zahtjevan i odgovoran posao odraditi korektno i profesionalno. Poslovi ispitnih koordinatora vrlo su zahtjevni i odgovorni, stoga vas molim da za ispitne koordinatore predložite pouzdane osobe, piše Filipović.
Podsjetio je i da je nužno da ispitni koordinatori prilagode korištenje ljetnih godišnjih odmora 'kako se ne bi dovodilo u pitanje zaprimanje ispita ili rješavanje naknadnih prijava za pripremu provedbe ispita drugoga ispitnog roka državne mature'. Zahvalio je ravnateljima koji su to ranijih godina uvažili, kao i koordinatorima koji su odlično odradili ovogodišnji posao.
- Ne sumnjam da će vaši prijedlozi i ove godine biti u skladu s očekivanjima koja imamo od ispitnih koordinatora. Prema novom Pravilniku o polaganju državne mature ispitni se koordinatori imenuju na tri godine pa je time još veća važnost da vaš prijedlog, a nakon toga i imenovanje od strane Centra, budu osobe koje su odgovorne jer će raditi zahtjevan i složen posao oko provedbe ispita državne mature u vašoj školi, napisao je Filipović koji je ravnateljima i koordinatorima zaželio uspješnu novu školsku godinu.
Obrasci za prijedlaganje kandidata za ovu poziciju nalaze se na linku. Podsjetimo, prema Pravilniku o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi djelatniku koji obavlja posao ispitnog koordinatora za provođenje državne mature složenost posla kompenzira se smanjenjem nastavnih sati u tjednom zaduženju.
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Sve zadaće koje obavlja ispitni koordinator u školi propisane su Pravilnikom o polaganju državne mature. Osim što zaprima, osigurava i pohranjuje ispitne materijale, on određuje i priprema prostorije za provođenje ispita državne mature, ali i savjetuje učenike o odabiru ispita izbornoga dijela državne mature, informira ih o postupku provođenja ispita te koordinira prijave za ispite na razini škole.
Koordinator osigurava i provjerava popis i prijave učenika za ispite državne mature, raspoređuje učenike u skupine po ispitnim prostorijama, nadzire provođenje ispita državne mature te vraća ispitne materijale NCVVO-u.
Pravilnik propisuje i da je zadaća ispitnog koordinatora informirati učenike i ostale nastavnike o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima vrjednovanja, kao i uputiti nastavnike dežurne na maturi u njihove dužnosti, obveze i odgovornosti.
Između ostaloga, ispitni će koordinatori morati sudjelovati na stručnim sastancima NCVVO-a, unositi podatke u Središnji registar državne mature, zaprimati prigovore učenika i unositi ih u sustav te ispisivati svjedodžbe i potvrde o položenoj maturi.
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