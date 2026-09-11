Profesorica Zorana je ove godine otišla iz školstva, otvorila dušu: 'Osjećaj nije došao preko noći'

Nakon 15 godina u obrazovanju profesorica Engleskog i Povijesti Zorana Vujatović pozdravila se sa školstvom. Kaže da su se razlozi gomilali s vremenom

Velik broj ljudi tijekom života doživi osjećaj nesigurnosti u neki od svojih životnih izbora, između ostalog i odabira karijere. Za neke je osjećaj prolazan, a drugi s njime žive godinama. Neki mogu precizno reći što ih muči, a kod drugih osjećaj je nejasan.

Među onima koji jasno argumentiraju zašto su odustali od svog zanimanja je Zorana Vujatović, profesorica Engleskog i Povijesti, koja je početkom ove školske godine raskrstila s obrazovanjem. Priča nam da to nije nagla odluka ni hir te nam jasno razlaže zašto se odlučila na to, a u njenim riječima i pritistcima koje je opisala, mogli bi se prepoznati i brojni drugi nastavnici i učitelji.

- Taj osjećaj nije došao preko noći. Razvijao se posljednjih nekoliko godina, a nakon 15 godina rada postalo mi je nemoguće ignorirati ga. Djeca su danas jednostavno drugačija. I to nije nužno loše – svaka je generacija proizvod vremena u kojem odrasta i škola se tome mora prilagođavati. Međutim, moram biti iskrena: s generacijama koje dolaze sve se teže povezujem, započinje intervju Zorana Vujatović.

'Na taj način zapravo kupujemo kratkoročni mir'

Kaže nam da na djeci jasno vidi posljedice dugotrajnog korištenja mobitela i ekrana, ali i činjenice da su roditelji često fizički prisutni, ali zbog istih tih ekrana mentalno odsutni u ranom odgoju djece. Priča da je primjetila da je koncentracija kod učenika sve gora, da su manje tolerantni na frustracije, da pokazuju sve veću potrebu za trenutačnim rezultatima te da imaju sve veći problem s neposrednim ljudskim kontaktom.

- Vidim i veliki nesrazmjer između uloženog truda i očekivanja. Primjerice, prepisivanje sadržaja često se doživljava kao ozbiljan rad, a onda se očekuje visoka ocjena za nešto što zapravo nije pokazatelj znanja. Istovremeno dolaze učenici s ocjenama koje ne odgovaraju njihovu stvarnom znanju i sposobnostima. Mislim da je dio tog problema nastao još u osnovnoj školi, gdje se ocjene često napuhuju kako bi se izbjegao konflikt s roditeljima. Na taj način zapravo kupujemo kratkoročni mir. Nastavnik dobije manje pritužbi, roditelj je zadovoljan, dijete ima dobru ocjenu i svi mogu reći da je sve u redu. Samo što problem nije nestao. On je odgođen za sljedeću školu, fakultet ili, još gore, stvarni život, smatra Vujatović.

'Godinama me to motiviralo'

Dodaje da je u školi primjećivala i sve više djece koja imaju ozbiljne probleme s anksioznošću, frustracijom, neuspjehom i odgovornošću, a sustav ih, smatra, često ne priprema za najosnovnije zahtjeve stvarnog života.

- Godinama me upravo to motiviralo da učenicima pokažem da život može izgledati drugačije, da postoji svijet izvan ekrana, ocjena, škole i unaprijed zacrtanog puta. Htjela sam im pokazati da možeš živjeti drugačije, učiti rukama, raditi nešto svoje, biti kreativan, provoditi vrijeme u prirodi, putovati i ne uklapati se nužno u jednu unaprijed zadanu matricu, priča nam Vujatović.

'Ako nastavnik izgubi entuzijazam, teško može biti pokretač tuđeg'

Inače Vujatović je 2014. godine s partnerom na Papuku osnovala šumsku farmu, gdje su počeli uzgajati ekološke proizvode. Kaže da joj je život u prirodi promijenio odnos prema vremenu, radu i rezultatima, jer se u prirodi ništa ne događa istog časa.

- Ne možeš ubrzati biljku, glinu, životinju ili godišnje doba zato što si nestrpljiv. To me naučilo strpljenju i promatranju. Mislim da sam zbog toga postala kreativnija, ali i svjesnija koliko je važno dopustiti ljudima da se razvijaju vlastitim tempom. To sam pokušavala prenijeti i učenicima. Godinama mi je bilo važno pokazati im da postoji nešto izvan onoga što im društvo servira kao jedini mogući životni put. Međutim, upravo zato mi je možda postalo još teže gledati koliko su neka djeca danas udaljena od stvarnog iskustva. I tu sam osjetila vlastitu granicu. Shvatila sam da više nemam isti entuzijazam kojim bih ih pokušavala probuditi. A ako nastavnik izgubi vlastiti entuzijazam, teško može biti pokretač tuđeg, otvoreno govori naša sugovornica.

'To se prije ili kasnije vidi u učionici'

Naglašava da razlog za gubitak entuzijazma to nije što su djeca lošija, već jer joj se akumulacija problema činila većom od onog što kao pojedinac može napraviti unutar sustava. Priznaje da je to utjecalo i na kvalitetu nastave.

- Kada više nemaš istu razinu energije, strpljenja i unutarnje motivacije, to se prije ili kasnije vidi u učionici. Učenici osjete kada nastavnik više nije potpuno prisutan, a ni meni samoj taj osjećaj nije bio ugodan. Štoviše, postajalo mi je sve teže i teže doći kući nakon takvog dana. Osjećala sam nezadovoljstvo, sram i frustraciju jer sve to odrađujem s pola snage, a istodobno se ne mogu natjerati da budem bolja, iskrena je Vujatović.

Sve je više 'roditelja helikoptera'

Stoga je smatrala da je nepošteno, ne samo prema učenicima, nego i njoj samoj, da nastavi s poslom samo zato jer je navikla na njega. Kaže da je, ako više ne može dati svoj maksimum, vrijeme da se makne.

- Mislim da velik broj nastavnika tijekom karijere dođe do sličnog osjećaja. Samo što nemaju svi mogućnost ili hrabrost napraviti nešto po tom pitanju. Ja sam u jednom trenutku shvatila da više ne želim samo pokušavati popravljati sustav iznutra, smatra ova bivša profesorica.

Kaže nam da je najveći problem koji je osjetila gubitak povjerenja u učitelja. Ona smatra da se od nastavnika očekuje odgovornost i profesionalnost, ali mu se istovremeno sve manje vjeruje da je sposoban samostalno donositi profesionalne odluke. Roditeljskih pritužbi sve je više, a nastavnici moraju dokazivati da nisu krivi ako se roditelji ne slažu s njima.

- Imamo sve više 'roditelja helikoptera' koji interveniraju u svaki aspekt djetetova školovanja i ne razumiju koliku štetu takav oblik odgoja djetetu nanosi. Naravno da roditelj treba reagirati ako postoji stvaran problem. Ali nije normalno da svako roditeljsko nezadovoljstvo automatski postaje problem nastavnika. Tu su i inspekcije, pri čemu nastavnik često ima osjećaj da je unaprijed u slabijoj poziciji. Imam dojam da institucije iz straha od posljedica često radije stanu na stranu djeteta i roditelja nego da zaštite profesionalni autoritet nastavnika, smatra Zorana Vujatović.

'Nastavnici postaju pasivni da bi se zaštitili'

Kaže nam da je posljedica toga da nastavnici postaju pasivni kako bi se zaštitili. 'Ne talasaj, ne ulazi u konflikt, daj ocjenu više, prešuti i imat ćeš mir', čine se djelotvornim savjetima u tom okruženju.

- A škola bi trebala biti upravo suprotno mjesto, mjesto na kojem dijete smije čuti da nešto nije dobro napravilo, da mora više raditi i da neće uvijek dobiti ono što želi. Dobre ocjene postale su cilj samima sebi, umjesto posljedica stvarnog znanja. Time zapravo činimo medvjeđu uslugu djeci jer im stvaramo sliku vlastitih sposobnosti koja se kasnije sudara sa stvarnošću. Paralelno s tim, imamo sve više djece koja teško podnose neuspjeh, čekanje, frustraciju i odgovornost. I onda od škole očekujemo da ih pripremi za život, dok joj istovremeno oduzimamo mogućnost da ih suoči s realnim posljedicama njihova (ne)rada, argumentira bivša učiteljica.

Ističe i probleme u financiranju školstva

Naglašava da je problem i financiranje školstva, za koje smatra da je za državu često 'zadnja rupa na svirali' kad učiteljima i nastavnicima treba osigurati osnovne uvjete na rad. Kao primjer navodi to da u nekim državnim institucijama zaposlenici mogu printati koliko god žele za sebe, ali isto tako i za obitelj i prijatelje, dok nastavnici dobiju set papira za cijelo polugodište.

- I onda od tog istog nastavnika očekujemo kreativnost, individualizaciju, projekte, materijale i suvremenu nastavu. Ako štedimo na papiru, a očekujemo promjenu obrazovanja, nešto tu očito nije u redu. O laptopima da i ne govorim. Gura se famozna digitalizacija nastave, a laptopi podijeljeni nastavnicima 2019. godine, naravno, počeli su otkazivati. Sada je sve ostalo na školama da ponovno kupuju uređaje, odnosno na nastavniku da nosi svoj privatni laptop u školu ako želi taj dan moći otvoriti e-Dnevnik i materijale. Ako škola nema novca za papir, jasno je kakva je situacija s kupnjom 40 laptopa. Sve skupa vrlo je nemotivirajuće, upozorava Vujatović.

'Nakon 15 godina rada u sustavu mi je uzbudljivo što nemam potpuno definiran plan'

Naglašava da njezin odlazak iz školstva nije posljedica nekog konkretnog lošeg iskustva ili sukoba, jer loše iskustvo u obrazovanju nije ni imala. To je za nju rezultat 15 godina akumulacije problema, dok je osjećaj da se stvarno može nešto promijeniti postajao sve manji.

- U jednom trenutku shvatila sam da više ne želim trošiti posljednje ostatke entuzijazma pokušavajući promijeniti nešto što je puno veće od mene, sumirala je zašto odlazi iz školstva.

Zorana Vujatović sad će se okrenuti svom drugom poslu, izradi keramičkih predmeta. Taj hobi također ju je povezao s prirodom te je naučio da se ne moraju sve nesavršenosti ispravljati, što vjeruje vrijedi i za ljude.

- Keramika će sigurno biti važan dio onoga što slijedi. Želim razvijati vlastiti brend i ozbiljnije se posvetiti ručno rađenoj funkcionalnoj keramici. Ali ne želim samo zamijeniti školsku rutinu poslovnom rutinom. Želim kombinirati keramiku, prirodu, putovanja i projekte koje do sada nisam imala vremena ni slobode ostvariti. Nakon 15 godina rada u jednom sustavu zapravo mi je uzbudljivo što nemam potpuno definiran plan. Prvi put želim vidjeti kamo će me vlastiti interesi odvesti, umjesto da stalno ispunjavam tuđa očekivanja. Ne znam hoće li to za pet godina izgledati potpuno isto kao danas ili ne i upravo mi se ta neizvjesnost sviđa. Znam samo da više ne želim posao zbog kojeg se na kraju dana osjećam loše ili iscijeđeno. Želim raditi nešto svoje, stvarati rukama, biti slobodnija u odlukama i vidjet ćemo kamo će me to odvesti, zaključila je naša sugovornica.