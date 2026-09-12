Država se voli hvaliti visokim povećanjem plaća učitelja: Izračunali smo koliko su realno rasle

Nastavnici od 1. kolovoza rade za veću plaću: Izračunali smo koliko
Stigla povišica. Nastavnicima bez napredovanja osnovna plaća u bruto iznosu raste za 20,10 eura. Izračunali smo i za one koji su napredovali.
08:51 39 d 04.08.2026
12. rujan 2026.
Iako su od štrajka 2019. nominalne plaće učitelja rasle 75,79 posto, kada se u obzir uzme inflacija realni rast daleko je manji.
Tema rasta plaća u školama i ove će nastavne godine biti jedna od gorućih tema u školstvu. Do posljednjeg od tri vala rasta plaća u javnom sektoru doći će u prosincu, kada će osnovica porasti za jedan posto, kao u travnju i kolovozu. Od tada će osnovica za obračun plaća u javnim službama biti 1.035 eura bruto. Tu posljednju povišicu u 2026. djelatnici javnog sektora osjetit će na računima tek u siječnju 2027. godine.
Da će se o ovoj temi intenzivno govoriti u narednim mjesecima, dalo se naslutiti i prije ljeta. Naime, Vlada je već najavila takozvane antiinflacijske mjere za 2027. godinu, a sindikati u obrazovanju oštro se protive da jedna od njih bude i zamrzavanje osnovica plaće u javnom sektoru.
Zato je s početkom nastavne godine jedno od pitanja koje su novinari upućivali ministru obrazovanja Radovanu Fuchsu bilo i ono vezano uz rast plaća u idućoj godini. Za HRT je izjavio da Vlada 'neće zanemariti plaće zaposlenika i u državnim i javnim službama, sukladno mogućnostima državnog proračuna', ali da je to više pitanje za njegovog kolegu ministra financija. Više puta je proteklih dana ponovio i da su u posljednjih '10 godina plaće u obrazovanju rasle preko 100 posto'. No, posljednjih godina raste i inflacija pa smo odlučili izračunati koliko su one realno rasle zadnjih sedam godina za koje imamo podatke o prosječnim plaćama.
Ranije nam je Ministarstvo obrazovanja na zahtjev dostavilo podatke o rastu plaća od razdoblja prije velikog štrajka 2019. godine, a za posljednje dvije godine one su javno dostupne. Posljednji javno dostupni podaci Ministarstva za škole su iz srpnja 2026., a svi podaci u nastavku odnose se na plaće učitelja osnovnih škola bez napredovanja. Ako se promatraju podaci o rastu plaća tih učitelja od travnja 2019. do srpnja 2026., nominalni rast plaće je 75,79 posto.
U prvom promatranom mjesecu prosječna plaća učitelja u osnovnoj školi bila je 946 eura neto, a u srpnju ove godine prosječna plaća učitelja koji nije napredovao i ima koeficijent 2,01 iznosila je 1.663 eura neto.
Prema kalkulatoru inflacije Državnog zavoda za statistiku, inflacija od travnja 2019. do srpnja 2026. godine iznosi 36,4 posto. Realni rast plaće računa se tako da se indeks nominalne plaće dijeli s indeksom potrošačkih cijena (stopi inflacije dodaje se 100) i to se množi sa 100.
Zatim se od dobivenog indeksa oduzme 100 kako bi se dobio realni rast. Prema toj formuli, realni rast plaće osnovnoškolskog učitelja koji nije napredovao u više zvanje u zadnjih je sedam godina daleko manji od nominalnog i iznosi 28,88 posto.
Nastavnici od 1. kolovoza rade za veću plaću: Izračunali smo koliko
Stigla povišica. Nastavnicima bez napredovanja osnovna plaća u bruto iznosu raste za 20,10 eura. Izračunali smo i za one koji su napredovali.
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Proteklog utorka djelatnicima škola isplaćene su plaće za kolovoz prema uvećanoj osnovici od 1.025 eura bruto. Već smo uoči te isplate izračunali kako će osnovna bruto plaća učitelju s najmanjim koeficijentom od 2,01 porasti za 20,10 eura bruto. Za nekoga tko živi u Zagrebu, nema djece i još nema navršenu jednu godinu staža, neto osnovna plaća rasla je za 12,38 eura.
U istom smo članku pojasnili i da su nastavnicima kolektivnim ugovorom zajamčena i uvećanja plaće. Među ostalim, za svaku navršenu godinu radnog staža osnovna plaća raste za 0,5 posto. Osnovna plaća uvećava se za smjenski rad 10 posto, za dvokratni rad 10 posto, za prekovremeni rad 50 posto. Plaća raste i ovisno o stupnju visokog obrazovanja, radu u školi s otežanim uvjetima rada kao i radu s učenicima koji imaju prilagodbe, a više o svim dodacima možete čitati ovdje.
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