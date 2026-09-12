Uvodi se nova nagrada za najbolje nastavnike i učitelje: Dobiva je njih preko 1.300, imamo detalje

Vraća se svečana promocija nastavnika koji su napredovali u više zvanje i AZOO uvodi priznanje Oskar zvanja za najbolje. Dobiva ga njih 1.300.

Odgojno-obrazovni djelatnici koji zadovoljavaju uvjete za to mogu napredovati u tri zvanja - mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika. Osim dobivanja nove titule, time raste i njihova plaća. Sve do pandemije Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) održavala je svečane promocije nastavnika koji su napredovali. Međutim, to je tijekom korone ukinuto.

'Ljudi koji inzistiraju na izvrsnosti postaju istinski pokretači napretka'

Sada AZOO pod vodstvom ravnateljice Katarine Milković vraća svečane promocije, a po prvi puta odgojno-obrazovni djelatnici koji su napredovali dobit će i priznanje 'Oskar zvanja'. Dobit će ga djelatnici koji su napredovali kroz proteklu školsku godinu 2025./2026. Dodjela će se održati u srijedu, 7. listopada i u četvrtak, 8. listopada 2026. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

- Odluka o dodjeli proizlazi iz potrebe da jasno pokažemo koliko cijenimo znanje, predanost i profesionalni rast i razvoj odgojno-obrazovnih radnika, imajući u vidu pri tom da napredovanje odgojno-obrazovnih radnika u položajna zvanja, što jest jedna od temeljnih zadaća Agencije za odgoj i obrazovanje nije tek formalno priznanje, nego potvrda dugogodišnjeg rada, stručnosti, odgovornosti i spremnosti da se vlastitim iskustvom doprinosi kvaliteti odgojno-obrazovnog sustava. U tom smislu, ljudi koji inzistiraju na izvrsnosti postaju istinski pokretači napretka stvarajući trajne vrijednosti, ljudi čiji je rad odraz osobnog integriteta i silnog poštovanja prema vlastitom pozivu, tj. ljudi koji visoko podižu ljestvicu i u struci i u zajednici zaslužuju biti javno prepoznati, predstavljeni i pozdravljeni. Svečanosti kojoj je namjera okupiti i slaviti one koji su svojim radom, stručnim usavršavanjem i preispitivanjem vlastitih granica napravili dodatni iskorak u profesiji, dali smo ove godine i novo ime, odgovara ravnateljica Katarina Milković za srednja.hr.

Katarina Milković | foto: AZOO

U protekloj godini napredovalo je više od 1.300 djelatnika

Otkriva i kako je u školskoj godini 2025./2026. više od 1.300 odgojno-obrazovnih radnika u sustavu odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske napredovalo u položajna zvanja. Milković ističe i kako su pomno promišljali o nazivu 'Oskar zvanja'. Naime, AZOO već dijeli nagrade 'Oskar znanja', priznanje koje se dodjeljuje učenicima za osvojeno prvo mjesto na državnoj razini natjecanja iz znanja, glazbe i plesa te iznimna postignuća ostvarena na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama.

- Poruka i naziv nagrada i priznanja koje Agencija za odgoj i obrazovanje dodjeljuje je prepoznatljiv i simboličan, a objema želimo pokloniti se izvrsnosti, trudu i radu. Nagrada, tj. priznanje 'Oskar zvanja' priznanje je pojedincu, ali i učiteljskom pozivu. Rekla bih da 'Oskar znanja' i 'Oskar zvanja' povezuje ista temeljna vrijednost, izvrsnost. Jednim priznanjem slavimo izvrsnost učenika, a drugim izvrsnost onih koji ih odgajaju, poučavaju, usmjeravaju i svojim primjerom pokazuju što znači trajno ulagati u znanje i profesionalni razvoj, kaže nam Milković.

'Hrvatski učitelji su među najobrazovanijima'

Ističe i da je njezina želja da ovo tradicijom dodjele priznanja prekinutom zbog pandemije početkom mjeseca listopada, kada tradicionalno obilježavamo Dan učitelja, nastave javnost podsjećati na ulogu i značaj učitelja.

- Oni su ljudi koji svakodnevno stvaraju kvalitetu hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava uz snažnu podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Agencije za odgoj i obrazovanje, ne zanemarivši pritom činjenicu da rezultati istraživanja TALIS kazuju kako su hrvatski učitelji među najobrazovanijima u svijetu. Dodjelom priznanja 'Oskar zvanja' želimo dodatno istaknuti vrijednost profesionalnog razvoja, stručnosti i predanosti odgojno-obrazovnom radu. Napredovanje u zvanje nije samo formalni korak u profesionalnoj karijeri, nego i potvrda kontinuiranog ulaganja u vlastiti rad, znanje i kvalitetu odgojno-obrazovne prakse, ističe Milković.

Imena dobitnika bit će objavljena na mrežnoj stranici AZOO-a. AZOO je ranije izvijestio da je s adrese elektroničke pošte: [email protected] uputila poziv odgojno-obrazovnim radnicima napredovalim u položajna zvanja u školskoj godini 2025./2026. U slučaju izostanka poziva putem elektroničke pošte, zamolili su nastavnike da ih o tome obavijeste putem iste adrese. Milković ima i poruku za nastavnike na početku nove školske godine.

- U središtu odgojno-obrazovnog procesa svojim znanjem, predanošću, strpljenjem i svakodnevnim radom vi stvarate poticajno i sigurno okruženje u kojem djeca mogu razvijati svoje potencijale, stjecati nova znanja i vještine te izrastati u vrijedne, odgovorne i empatične osobe. U tom smislu, želim vam mnogo profesionalnog zadovoljstva, novih spoznaja, ideja, suradnje i međusobne podrške, a prije svega snagu i ustrajnost u ostvarivanju dobrobiti svakog djeteta i učenika. Agencija za odgoj i obrazovanje tijekom i ove pedagoške i školske godine aktivno će pratiti vaš rad i pružati vam stručno-pedagošku pomoć te podupirati vaš profesionalni razvoj. Neka vam nova pedagoška i školska godina bude ispunjena znatiželjom, stvaralaštvom, uspjesima i trenutcima koji će vas podsjetiti koliko je vaš poziv vrijedan i važan, istaknula je Milković.

Podsjetimo, uz ovu, dio nastavnika dobit će još jednu nagradu. Država, naime, i ove godine na Dan učitelja nagrađuje 500 najboljih djelatnika u obrazovanju, a prijave za to bile su otvorene do 30. lipnja.