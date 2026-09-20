Škola popularizirala mnogima težak predmet, zbog njega učenici dolaze i tijekom praznika

Matematika je mnogima težak predmet. Kako bi je popularizirali, u osječkoj osnovnoj školi pokrenuli su Zimsku školu matematike. Zbog nje su nagrađeni.

Osnovna škola 'Mladost' Osijek dobitnica je Nagrade 'lija Ilišević' u kategoriji ustanova. Radi se o prvom izdanju nagrade Udruge matematičara Osijek koju su pokrenuli s ciljem prepoznavanja i nagrađivanja pojedinaca i ustanova koji su svojim radom, znanjem, predanošću i entuzijazmom ostavili značajan trag u radu Udruge i široj matematičkoj zajednici.

'Posljednjih godina Zimsku matematičku školu posjeti 200 učenika'

O nastavnici Aleksandri Floreani koja je dobila Nagradu u kategoriji pojedinaca već smo izvještavali. S druge strane, Osnovna škola 'Mladost' dobila je nagradu kao 'priznanje za dugogodišnju suradnju te doprinos popularizaciji matematike među učenicima kroz organizaciju Zimske matematičke škole za učenike osnovnih škola'. Tako stoji u obrazloženju Nagrade.

- Zimska matematička škola u začecima je bila škola za učenike koji su se pripremali za natjecanja i za one koji vole znati više. S godinama se preoblikovala u popularizaciju matematike, jer je matematika kao predmet stekla stigmu teškog i neomiljenog predmeta, objašnjava učiteljica matematike i fizike Ana Martinčević koja s učiteljicom razredne nastave Anđom Puljević trenutačno vodi Zimsku matematičku školu.

Nastavlja, trude se da radionice budu zabavne, kreativne i poučne. Isto, da se učenici vraćaju i dogodine. Svaka Zimska škola ima i svoju temu. U 2025. ona je bila Umjetnost i matematika s radionicama poput izrada rozete, remek-djela geometrije ili veselih razlomaka na klavijaturi. U 2026. tema je bila Matematika i tajne s radionicama poput mali kriptografi, matematika za špijune, binarna narukvica ili kolo sreće - matematička potraga za izrekom.

- Posljednjih godina Zimsku matematičku školu posjeti 200 učenika, 20 kolega drži radionice, a desetci ih dovode učenike na radionice, ističe Martinčević.

Zimska škola matematike | foto: OŠ 'Mladost' Osijek

Zimska škola matematike | foto: OŠ 'Mladost' Osijek

Dugogodišnja tradicija: 'Ponosni smo što smo dobili nagradu nazvanu po čovjeku koji je obilježio matematiku'

Učiteljica Martinčević naglašava kako je ova nagrada kruna truda njezinih prijašnjih kolega koji su Zimsku matematičku školu održali na životu 33 godine. Njihov entuzijazam i ljubav prema matematici nisu posustali, ističe.

- Uspjeh Zimske matematičke škole simbioza je vodstva učiteljica matematike Osnovne škole ,'Mladost’' Osijek i svih kolega Osječko-baranjske županije koji svojim dolaskom i održavanjem radionica privlače učenike i populariziraju matematiku. Ponosni smo što smo dobili nagradu nazvanu po čovjeku koji je obilježio matematiku na našem području Slavonije, koji je učenicima utkao ljubav prema matematici u životu i koji je na tom području ostavio neizbrisiv trag. Naravno, uz sve spomenuto moramo se zahvaliti i Udruzi matematičara Osijek te Fakultetu primijenjene matematike i informatike, koji su prepoznali potrebu i pomažu da učenici u svoje slobodno vrijeme uživaju u matematici, navodi Martinčević.

Već od prvog razreda imaju aktivnosti usmjerene na razvoj matematičkih vještina

Osnovna škola 'Mladost' Osijek uključena je i u eksperiment cjelodnevne škole. Ravnateljica Nikolina Mandić Gregić kaže kako već od prvog razreda, u okviru B1 programa, provode različite aktivnosti usmjerene na razvoj matematičkih vještina. Neke od njih su, nabraja, Volim matematiku, Matematička igraonica, Svijet brojeva i Klub matematičkih kreativaca.

- Kao rezultat dugogodišnjeg predanog rada naših učitelja, možemo reći da su naši učenici vrlo uspješni matematičari o čemu svjedoče i rezultati od prošle školske godine. U finalu MAT lige na državnoj razini sudjelovali su učenici Anabela Penava i Šimun Kečkeš uz mentorstvo učiteljice Brankice Majdiš. Drugo mjesto u kategoriji 6. razreda AToM lige osnovnih škola, ekipno natjecanje učenika u znanju matematike, prirode, kemije i fizike, osvojili su Anabela Penava, Iva Milas i Lukas Šipoš pod vodstvom učiteljice Zorice Mohnacki. Na županijskom natjecanju iz matematike, prvo mjesto u kategoriji 6. razreda osvojio je učenik Josip Primorac, a u kategoriji 8. razreda Ante Erić pod mentorstvom Brankice Majdiš, opisuje ravnateljica.

Mandić Gregić pitamo i kako su učenici njihove škole prošli na nacionalnom ispitu iz Matematike. Naime, svi četvrtaši i osmaši pišu nacionalne ispite, a jedan od predmeta upravo je Matematika.

- Naši su učenici na nacionalnim ispitima iz svih predmeta u 4. i 8. razredu postigli rezultate iznad nacionalnog prosjeka te smo vrlo ponosni na njih, ali i na naše učitelje, zaključuje Mandić Gregić.