Samo troje učenika upisalo novi srednjoškolski smjer, ravnatelj: 'I dalje smatramo da postoji potreba'

U razredu bit će samo troje učenika. Novi smjer arborista na upisima nije dao rezultata, no škola ističe da zanimanje odgovara potrebama tržišta.

Država je na ovogodišnjim upisima u srednje škole pokrenula sedam novih smjerova. Među njima našao se i arborist. Radi se o zanimanju stručnjaka za njegu, održavanje i zaštitu stabala. No, interesa nije bilo. Program je nudila Škola drvne tehnologije i šumarstva Zagreb. Kvota je bila 24, a upisalo se samo troje učenika.

- Broj upisanih učenika svakako je manji od onoga što smo očekivali. I dalje smatramo da za ovim zanimanjem postoji potreba, posebno imajući u vidu sve veću potrebu za stručnim održavanjem stabala u urbanim sredinama, parkovima, privatnim i javnim zelenim površinama te specifičnost poslova koji zahtijevaju odgovarajuća znanja, vještine i sigurnosne kompetencije. Važno je naglasiti da je arborist potpuno novo i još uvijek nedovoljno poznato zanimanje. Kod novih obrazovnih programa ne možemo očekivati da će učenici i njihovi roditelji odmah imati jednaku razinu informiranosti kao kod tradicionalnih i desetljećima poznatih zanimanja, razjašnjava ravnatelj škole Jure Kraljević na naš upit.

Je li zakazala promocija? 'Uspješnost se ne može promatrati samo kroz broj upisanih učenika u prvoj godini postojanja programa'

Prije upisa iz škole očekivali su velik interes. Pojašnjavali su da je posao arborista sadnja, orezivanje, pregled zdravstvenog stanja stabala, uklanjanje opasnih grana te briga o sigurnosti i očuvanju zelenih površina u gradovima, parkovima i šumama. Moguća zaposlenja jesu parkovi, perivoji, komunalna poduzeća, tvrtke za održavanje zelenih površina, nacionalni parkovi… Treba li dogodine nešto promijeniti u pristupu?

- Škola i dalje planira upisivati učenike u program arborist. Ne smatramo da jedan upisni ciklus, pogotovo kod potpuno novog zanimanja, može biti dovoljan pokazatelj dugoročnog interesa za program. Za sljedeću godinu svakako ćemo analizirati ovogodišnja iskustva i dodatno poraditi na predstavljanju programa učenicima završnih razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima. Poseban naglasak bit će na tome da se što konkretnije prikaže što arborist radi, gdje se može zaposliti, koje praktične vještine stječe tijekom školovanja te kakve su mogućnosti daljnjeg razvoja u struci, ističe Kraljević.

Kada smo ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) Milu Živčića pitali o poraznim rezultatima nekih novih uvedenih zanimanja, lopticu je prebacio na same škole. Rekao je odgovornost ide prema samim školama i koliko su se one uspješno promovirale. Kraljevića pitamo treba li u tome tražiti razloge.

Naime, na školskom odboru u veljači članovi su predlagali da se škola promovira putem društvenih mreža, da se za navedeno zaduži nekoliko nastavnika, da se ozbiljnije pristupi organizaciji Dana otvorenih vrata i da se krene na vrijeme s aktivnostima promocije škole i programa koje provodi. Aktivnosti škole na društvenim mrežama nismo pronašli, dok se s weba škole poveznice na profile uopće ne otvaraju.

- Škola je program promovirala kroz svoje aktivnosti i predstavljanje novog zanimanja, a nastojali smo naglasiti upravo praktičnu i atraktivnu stranu ovog zanimanja. Međutim, smatramo da se uspješnost promocije ne može promatrati samo kroz broj upisanih učenika u prvoj godini postojanja programa. Kod potpuno novog zanimanja postoji problem prepoznatljivosti. Osmaši prilikom odabira srednje škole uglavnom biraju zanimanja koja su im poznata, o kojima mogu pronaći mnogo informacija i koja su im poznata iz obitelji, medija ili neposrednog okruženja. Arborist u tom smislu tek treba steći takvu prepoznatljivost. Smatramo stoga da razlog manjeg interesa nije moguće svesti samo na pitanje promocije pojedine škole. Potrebno je određeno vrijeme da se novo zanimanje predstavi javnosti i da se razvije svijest o tome što ono zapravo predstavlja, navodi Kraljević.

'Riječ je o zanimanju koje odgovara stvarnim potrebama tržišta rada i razvoju održavanja zelenih površina'

Ravnatelj ASOO-a spomenuo je i da su neki nazivi programa u potpunosti novi. Tako je i za arborista koji na prvu zvuči kao apstraktan pojam. Kraljević priznaje da je sam naziv mogao imati određenu ulogu. On nije uobičajen u svakodnevnom govoru i učeniku osmoga razreda bez dodatnog objašnjenja, naglašava, ne govori dovoljno jasno čime se osoba u tom zanimanju bavi.

- Upravo zato u budućoj promociji želimo još više naglašavati konkretan opis zanimanja. Arborist je stručnjak koji se bavi njegom, održavanjem, zaštitom i sigurnim uklanjanjem stabala, pri čemu se u radu koriste suvremene metode i specifične vještine, uključujući rad na visini i penjanje po stablima. Smatramo da je potrebno učenicima približiti zanimanje kroz konkretne primjere i praktične aktivnosti, a ne samo kroz njegov naziv. Kada učenik vidi što arborist radi i kakve vještine stječe, mnogo je lakše razumjeti privlačnost i vrijednost tog zanimanja. Unatoč ovogodišnjem broju upisanih, smatramo da je uvođenje programa Arborist opravdano i potrebno. Riječ je o zanimanju koje odgovara stvarnim potrebama tržišta rada i razvoju održavanja zelenih površina, osobito u urbanim sredinama. Očekujemo da će se s vremenom povećavati prepoznatljivost zanimanja, a time i interes učenika za upis, razjašnjava Kraljević.

U razredu će biti samo troje učenika, daleko manje od državnog standarda: 'To može biti i prednost'

Vrijedi spomenuti kako je Škola drvne tehnologije i šumarstva Zagreb na ovim upisima uvela još jedan novi smjer, drvno-ekološki tehničar. Tamo su popunili svoju kvotu od 24 mjesta. S druge strane, za arborista u razredu će biti tek troje učenika. Državni pedagoški standard za srednje škole kaže kako je optimalan broj učenika u razredu 24. Navodi i da se razredni odjel može ustrojiti i s 20 učenika, a manji broj u određenim situacijama, među kojima su škole na otocima, u brdsko-planinskim područjima, ili pak škole koje izvode programe za rijetka i tradicijska zanimanja.

- Nastava će biti organizirana u skladu s strukovnim kurikulom programa i mogućnostima škole. Učenici su smješteni u zaseban razredni odjel te u sklopu njega u potpunosti pohađaju svu teorijsku i praktičnu nastavu. Mali broj učenika u strukovnim modulima može biti i prednost jer omogućuje individualiziran pristup i kvalitetan praktični rad, zaključuje Kraljević o arboristima koji će također biti dio reforme modularne nastave radi koje su i uvedena neka nova zanimanja.