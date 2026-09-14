Inspekcija upala u školu, zaposlili sina ravnateljice: Ona imenovala povjerenstvo

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14. rujan 2026.
Četvero kandidata bilo je na testiranju za operativnog djelatnika za sigurnost u školi. Posao je dobio sin ravnateljice.
Prosvjetna inspekcija Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih nedavno je imala posla u Osnovnoj školi Vođinci u Vukovarsko-srijemskoj županiji nedaleko od Đakova i Vinkovaca. Radi se o općini koja broji 1.634 stanovnika prema zadnjem popisu stanovništva. Naime, u tamošnjoj je školi na mjesto operativnog djelatnika za sigurnost zaposlen Luka Gudelj, sin ravnateljice Katice Gudelj, doznaje srednja.hr.
Do ove priče došli smo zapravo slučajno, na društvenim mrežama, povodom jedne druge teme. Naime, u Vođincima vodila se rasprava o školskim mapama i radnim bilježnicama te hoće li ih općina financirati. No, u komentarima je netko napisao kako je zapravo prava tema da je u školi zaposlen sin ravnateljice, što smo odlučili istražiti.
Pretragom internetskih stranica škola vidljivo je kako je ravnateljica Katica Gudelj, dok je Luka Gudelj operativni radnik za sigurnost i civilnu zaštitu. Radi se o novom radnom mjestu u školama uvedenom radi sigurnosti nakon tragedije u Prečkom u 2024. godini. Natječaj za to radno mjesto škola je raspisala u studenom 2025. godine, moguće je pronaći na webu škole.
Ravnateljici škole 11. kolovoza obratili smo se s više pitanja. Tada nam je odgovorila kako je u tijeku inspekcijski nadzor oko ovog slučaja pa ne može dostaviti tražene informacije jer bi, tumačila je, njihovo iznošenje moglo utjecati na tijek i ishod inspekcijskog nadzora. Istaknula je da će se o predmetu moći očitovati po okončanju inspekcijskog nadzora, u skladu s važećim propisima.
Potom smo se javili Ministarstvu obrazovanja budući da je pod njima prosvjetna inspekcija. Odgovorili su nam 2. rujna i potvrdili da je prosvjetna inspekcija obavila nadzor 'povodom zaprimljenog podneska u svezi s predmetnim natječajnim postupkom'.
- Sukladno ovlastima propisanim Zakonom o prosvjetnoj inspekciji u nadzoru je provjereno ispunjava li izabrani kandidat propisane uvjete za navedeno radno mjesto te je li postupak zasnivanja radnog odnosa proveden u skladu s važećim propisima i aktima Škole. U inspekcijskom nadzoru, utvrđeno je da izabrani kandidat ispunjava propisane uvjete za radno mjesto te da je postupak zapošljavanja proveden u skladu s važećim propisima, odgovorili su iz Ministarstva obrazovanja.
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Ponovno smo se obratili Gudelj s našim pitanjima. Odgovara, na natječaj je bilo prijavljeno deset kandidata, od kojih je osam udovoljavalo uvjetima natječaja i bilo pozvano na testiranje. No, u konačnici je testiranju - kako pisanom, tako usmenom - pristupilo četiri kandidata. Dakle, uz njezina sina još troje pristupnika. Povjerenstvo za provedbu natječaja, prepričava, utvrdilo je listu kandidata te je potom provelo samo testiranje. To Povjerenstvo imenovala je sama ravnateljica Gudelj prije raspisivanja natječaja.
- Na početku rada Povjerenstva s članovima Povjerenstva pregledala sam dostavljenu natječajnu dokumentaciju. Nakon što je utvrđeno da je među kandidatima i moj sin, o tome sam obavijestila Povjerenstvo te nisam sudjelovala u daljnjem postupku testiranja i rangiranja kandidata. Povjerenstvo je potom samostalno provelo testiranje, utvrdilo rezultate i rangiralo kandidate prema ostvarenim rezultatima, objašnjava Gudelj.
Inače, da ravnateljica imenuje povjerenstvo propisano je i Pravilnikom o postupku zapošljavanja Osnovne škole Vođinci. Takvu praksu pronašli smo i u pravilnicima drugih škola. U slučaju jedne škole tek stoji da ako se nakon pregleda prijava kandidata utvrdi mogućnost postojanja okolnosti koje dovode u sumnju nepristranost člana ili članova povjerenstva, ravnatelj može promijeniti sastav povjerenstva.
Pitamo tko je donio odluku o zapošljavanju. Ističe, Povjerenstvo je provelo testiranje, utvrdilo rezultate i rangiralo kandidate prema ostvarenim rezultatima.
- Na temelju utvrđene rang-liste predložila sam Školskom odboru kandidata koji je ostvario najbolji rezultat i zauzeo prvo mjesto na rang-listi. Školski odbor je o prijedlogu glasovao te je jednoglasno dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa. Nakon dobivene prethodne suglasnosti Školskog odbora, donijela sam odluku o zasnivanju radnog odnosa, pojašnjava Gudelj.
Tražili smo i rang-listu kandidata te koliko je njezin sin bio bolji od drugih. Navodi da je Gudelj ostvario 72 od ukupno 82 boda te je zauzeo prvo mjesto na rang-listi.
- Pojedinačne rezultate ostalih kandidata ne iznosim, budući da se radi o njihovim osobnim podacima koji nisu predmet javne objave ishoda natječajnog postupka, navela je ravnateljica bez informacije koliko je drugoplasirani imao bodova.
Zanimljivo je i da u Pravilniku Osnovne škole Vođinci stoji da ravnatelj na temelju dostavljene rang-liste povjerenstva odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti suglasnost školskog odbora. Napisano je i da ravnatelj odluku donosi između tri najbolje rangirana kandidata prema broju bodova. Prije te odluke, navedeno je, ravnatelj u pravilu poziva kandidata ili kandidate na razgovor. U ovom slučaju po riječima ravnateljice ona se odlučila za kandidata koji je bio prvi na rang-listi povjerenstva, što je njezin sin.
Jedina iznimka od toga jest ako jedan od kandidata ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima i najbolje je rangirani kandidat. U tom slučaju ravnatelj je obvezan za toga kandidata zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.
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Ravnateljicu pitamo smatra li da se ovdje radi o sukobu interesa. Smatra da u konkretnom natječajnom postupku njezini obiteljski odnos s kandidatom 'nije doveo u pitanje nepristranost postupka'.
- Nakon što je utvrđeno da je među kandidatima moj sin, o tome sam obavijestila Povjerenstvo te nisam sudjelovala u daljnjem testiranju i rangiranju kandidata. Testiranje, utvrđivanje rezultata i rangiranje provelo je Povjerenstvo. Kandidat je ostvario najbolji rezultat i zauzeo prvo mjesto na rang-listi. Na temelju utvrđene rang-liste predložila sam ga Školskom odboru, koji je jednoglasno dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa, nakon čega sam donijela odluku o zasnivanju radnog odnosa. Predmetni natječajni postupak bio je predmet inspekcijskog nadzora, o kojem je sastavljen zapisnik, te u provedenom nadzoru nije utvrđen propust u provedbi postupka, zaključuje Gudelj.
Inače, Gudelj je ravnateljica Osnovne škole Vođinci od 2015. godine. Rođena je 1968. godine, po zvanju je profesorica hrvatskog jezika i ima 31 godinu staža, stoji u godišnjem planu i programu škole. Sama škola broji 186 učenika te je u njoj zaposleno 44 zaposlenika, piše im na internetskim stranicama.
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