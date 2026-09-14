Traže zapošljavanje novih radnika u školama: 'Moraju imati svoje mjesto'

Hrvatska komora socijalnih radnika smatra da socijalni radnici moraju postati dio školskih stručnih timova, objavili su nakon napada u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu. U priopćenju za javnost razjašnjavaju da bi socijalni radnici trebali postati ravnopravni članovi stručnih timova u školama.

- Posebnost socijalnog rada jest u tome što dijete i njegovo ponašanje sagledava u širem kontekstu - kroz obiteljske odnose i okolnosti, životne teškoće, vršnjačke odnose, socijalno okruženje i druge čimbenike koji mogu utjecati na njegov razvoj i ponašanje. Takav cjelovit pristup omogućuje ranije prepoznavanje rizika i pružanje pomoći prije nego što teškoće prerastu u ozbiljan problem ili nasilje. Uloga socijalnih radnika u školama ne bi se trebala svoditi samo na postupanje kada je problem već nastao. Ona uključuje preventivni rad s djecom, roditeljima i djelatnicima škole, savjetovanje, prepoznavanje rizičnih okolnosti te povezivanje obitelji i škole sa sustavima socijalne skrbi, zdravstva i drugim oblicima podrške, ističe Komora.

'Smatramo da je nedovoljno iskorišten stručni potencijal profesije koja može povezati dijete, obitelj, školu i zajednicu'

Iz Komore nastavljaju, bez prejudiciranja okolnosti i uzroka konkretnog događaja, kako ovakve situacije upozoravaju koliko je važno ulagati u ranu prevenciju, pravodobno prepoznavanje rizika i dostupnost stručne podrške djeci i obiteljima, umjesto da se djeluje tek kada se nasilje već dogodi. Ozlijeđenima su zaželjeli brz i potpun oporavak, a učenicima, njihovim obiteljima i zaposlenicima škole izrazili punu podršku

- Socijalni radnici već su bili prisutni u sustavu odgoja i obrazovanja, ali danas nisu sustavno zastupljeni u školskim stručnim timovima. Smatramo da je time nedovoljno iskorišten stručni potencijal profesije koja može povezati dijete, obitelj, školu i zajednicu. Današnje društvene okolnosti dodatno potvrđuju potrebu za sustavnim uključivanjem socijalnih radnika u škole. Hrvatska komora socijalnih radnika spremna je svojim stručnim znanjem i iskustvom pridonijeti jačanju sustava rane prevencije, podrške i zaštite djece i mladih. Prevencija znači prepoznati rizik prije nego što postane kriza. Zato socijalni radnici moraju biti dio stručnih timova u školama, objavila je Hrvatska komora socijalnih radnika te pozvala javnost i medije na odgovorno izvještavanje i napomenula kako je uzroke nasilnog ponašanja potrebno utvrđivati stručno i cjelovito, bez preuranjenog traženja jednostavnog krivca.

Inicijativa za zapošljavanjem socijalnih radnika pokrenuta prije tri godine

Podsjetimo, Hrvatska socijalna komora i Hrvatska udruga socijalnih radnika pokrenule su inicijativu za zapošljavanje socijalnih radnika u školama u 2023. godini povodom donošenja novog zakona o odgoju i obrazovanju. Taj zakon, dodajmo, još uvijek nije donesen niti je objavljen u javno savjetovanje. Socijalni radnici tražili su da ih se uvrsti na popis stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama zbog sve većeg broja prijava nasilja u školama. U inicijativi bili su i Pravni fakultet u Zagrebu - Studijski centar socijalnog rada te Koordinacija komora u socijalnoj skrbi.

Predstavnici Komore i Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta sastali su se na tu temu i s pravobraniteljicom za djecu u 2023. godini. Iz njezina ureda tada su izvijestili da socijalni radnici u 25 zemalja Europske unije imaju svoju ulogu u obrazovnom sustavu te da bi se njihovim zapošljavanjem, između ostalog, doprinijelo i pravovremenim uključivanjem ranjivih skupina u obrazovni sustav i život lokalne zajednice.

Inače, u hrvatskim školama ukupno je zaposleno 4.174 stručnih suradnika, od čega 3.009 u osnovnim i 1.165 u srednjim. Državni pedagoški standard propisuje kako su u osnovnim školama stručni suradnici pedagog, psiholog, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, knjižničar i zdravstveni radnik. Škole do 180 učenika trebaju imati zaposleno dva stručna suradnika od kojih jedan mora biti pedagog, škole između 180 i 500 učenika zapošljavaju tri stručna suradnika, a one s više od 500 učenika njih četiri.

Državni pedagoški standard srednjih škola kaže kako su stručni suradnici pedagog, psiholog, knjižničar i stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila. Kao i u osnovnima, škole do 180 učenika zapošljavaju dva stručna suradnika od kojih jedan mora biti pedagog, one između 180 i 500 učenika tri stručna suradnika, a škole s više od 500 učenika njih četiri.