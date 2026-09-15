Učiteljica Anthea sad je dobila svoj prvi razred: 'Na studiju nisam imala dovoljno prilika za praksu'

Nakon 3 godine rada u školi Anthea Sabatti prvi je put učiteljica prvom razredu. Kaže da joj je nastava proletila, a najviše je raduju zagrljaji.

Prvi tjedan nastave je iza nas, a na promjenu ritma nakon ljeta prilagođavaju se i učenici i nastavnici. Učiteljica Anamaria Brozović s nama je podijelila kako se osjeća uoči početka nastave i preuzimanja svog prvog razreda, a psihologinja Natalia Dujić dala nam je savjete za privikavanje na školski raspored obveza.

Svoj prvi razred ove je godine preuzela i 27-godišnja Anthea Sabatti, djelatnica Osnovne škole Poreč. U sklopu nje djeluje Područna škola Žbandaj, u kojoj Sabatti radi tri godine, no ovo je prva godina da dobiva svoj razred prvašića.

'Prvi tjedan nastave doslovno je proletio'

Priča nam da se nakon diplomiranja na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, vrlo brzo zaposlila u produženom boravku u OŠ Poreč. Ondje su joj ubrzo ponudili prelazak u razred jer je kolegica otišla u mirovinu. Tad je preuzela trećaše i ispratila ih u više razrede, a sad je po prvi put dobila 'samo svoj' razred.

- Prvi tjedan nastave doslovno je proletio. Nisam se ni okrenula, a već je petak. S obzirom na to da mi je ovo prvi put da sam razrednica prvašićima, nisam imala nikakva očekivanja. Osjećala sam uzbuđenje, ali i veliki strah, strah od nepoznatog, priča nam ushićeno Sabatti.

Nije bila svjesna koliko je u prvom razredu bitno krenuti od nule

Napominje da je tjedan prošao u blagoj improvizaciji jer što god je zamislila odraditi s djecom, nije se odvilo točno po planu. Kaže da nije bila svjesna koliko je u prvom razredu bitno krenuti od nule.

- U utorak sam se 'posložila' i rekla sama sebi da ćemo se najviše fokusirati na privikavanje na nova pravila u školi, ali prije svega na stvaranje prvog osjećaja zajedništva u razredu. Naravno, bilo je tu i trenutaka kada sam se zapitala jesam li sve stigla i radimo li ono što trebamo, ali upravo je to čar prvog razreda – svaki dan donese nešto novo, kaže nam Sabatti.

'Djeca se vrlo brzo povezuju i prihvaćaju učitelja ako je on topao i iskren'

Opisuje da su djeca u njenom razredu iskrena i spontana, a njihova su je pitanja, komentari i reakcije dosta iznenadili, naravno u pozitivnom smislu. Priznaje da je možda u jednom dijelu čak i lakše nego što je očekivala.

- Djeca se vrlo brzo povezuju i prihvaćaju učitelja ako je on topao i iskren prema njima. Istovremeno, zahtjevnije je u onim stvarima koje nama odraslima djeluju potpuno jednostavno; od sjedenja na mjestu i čekanja na red pa do pospremanja pribora. Sve su to njima neke nove stvari na kojima radimo, opisuje ova mlada učiteljica.

Najviše je raduju jutarnji zagrljaji

Najviše ju, kaže nam, u ovom poslu ruduje kad djeca ujutro potrče prema njoj i zagrle je. Opisuje da je osjećaj prvašića da je sve novo, posebno i važno doista zarazan.

Što se nedoumica tiče, kaže nam da propituje radi li sve dovoljno dobro i daje li svakom djetetu ono što mu je potrebno. Kaže da je već shvatila da je prvi razred veoma heterogen, odnosno da djeca dolaze u školu s različitim iskustvima, navikama i predznanjem.

- Pokušavam pronaći ravnotežu između toga da ih vodim prema očekivanjima škole, ali da pritom ne zaboravim da su oni, na prvom mjestu, još uvijek djeca. Mislim da će najveći problem biti pronaći idealan ritam za cijeli razred. Neka će djeca usvojiti gradivo vrlo brzo, dok će drugima trebati više vremena i ponavljanja. Smatram da svaki učitelj pritom mora paziti da nitko ne ostane po strani, naglašava naša sugovornica.

Pomoćnica u nastavi je osvojila srca učenika

U razredu imaju i pomoćnicu u nastavi, a Anthea Sabatti kaže da joj je njezina podrška veliko olakšanje. Učenici je zovu 'teta asistentica', a mlada učiteljica kaže da je već osvojila njihova srca. Uz njenu pomoć dio zadataka bit će joj malo lakši, no priznaje da su zadaci pred njom ipak zahtjevni.

- Teško je istovremeno biti učitelj, organizator, motivator, osoba koja mora postaviti jasne granice, ali i netko kome se djeca mogu obratiti kada im je teško. Shvatila sam da prvi razred nije samo učenje djece čitanju i pisanju, nego ih moram naučiti i kako biti učenik, kako surađivati s drugima, slušati, rješavati nesuglasice i, najvažnije, biti dio zajednice, opisuje Sabatti.

Voljela bi da je tijekom studija bilo više prilike za praksu

Kaže da joj je studij dao dobru teorijsku podlogu za to i da su joj profesori pomogli razumjeti razvoj djeteta. Međutim, napominje da se ne može sve naučiti iz skripte.

- Studentica sam 'korona-generacije' i tijekom studija nisam imala dovoljno prilika ući u razred i vidjeti kako stvari izgledaju u praksi. Voljela bih da je tijekom studiranja bilo više prilika za kontinuirani praktični rad upravo s prvim razredom. To ne mislim samo na promatranje razreda, nego i na aktivno vođenje, komunikaciju s roditeljima i rješavanje konkretnih situacija koje se događaju u svakodnevnom radu, opisuje Anthea Sabatti.

'Često pomislim da su i oni jednom sjedili u klupama'

Stoga se tijekom priprema za rad oslanja i na iskustvo učitelja koji godinama rade ovaj posao. Razgovara s kolegicama, razmjenjuje ideje i materijale te prati rad drugih učitelja. Međutim naglašava da ne pokušava slijepo kopirati tuđi način rada, već različite metode pokušava prilagoditi svojoj djeci i razredu.

- Najveći poticaj i inspiracija su mi uspješni ljudi koje susrećem ili o kojima čitam u medijima. Često pomislim da su i oni jednom sjedili u klupama kao moji prvašići. Upravo me ta pomisao najviše inspirira. Nikada ne znamo kakve se velike priče kriju iza ovih malih ljudi koji danas sjede pred nama, zaključuje ova mlada učiteljica.