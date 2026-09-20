Omiljena nastavnica ide u penziju nakon 47 godina: 'e-Dnevnik je udaljio roditelje, a prijete odvjetnicima'

Nakon 47 godina rada, od čega 28 u školi, Snježana Žaja odlazi u mirovinu. Među prvima je koji su u toj struci u Dalmaciji postali izvrsni savjetnici.

Nakon skoro 47 godina rada, Snježana Žaja odlazi u mirovinu. Ipak, ona voli reći da zapravo ide u penziju jer nema namjeru mirovati. Većinu svog radnog vijeka, posljednjih 28 godina, provela je kao nastavnica u Medicinskoj školi u Šibeniku. Prije toga je bila zaposlena u zdravstvu, a u školi je držala strukovne predmete. Posljednjeg dana nastavne godine učenici i djelatnici škole pripremili su špalir zaposlenicima koji odlaze u mirovinu. Profesorica Žaja kaže kako nikad neće zaboraviti taj trenutak, dirnuli su je u dušu. Odmah na početku pitamo je kako bi gotovo tri desetljeća provedena u školi opisala u jednoj rečenici.

- Sve bih opet ponovila, ističe Žaja.

Teško joj je, dodaje, izdvojiti samo jedan poseban trenutak jer je bilo puno lijepih.

- Najponosnija sam na to da je moja škola bila prepoznata po uspjesima učenika i nastavnika te bila svrstana među deset najboljih strukovnih škola u Republici Hrvatskoj. Ponosna sam na to što je i moj rad bio prepoznat pa sam napredovala u izvrsnog savjetnika, među prvima moje struke u Dalmaciji, kaže nastavnica.

Roditelji značajno manje dolaze na informacije

Najiskusniji nastavnici jedini su koji mogu odgovoriti i na pitanje kakvi su današnji učenici u odnosu na one od prije tri desetljeća. Žaja ističe da su novo vrijeme, brzina razvoja društva i globalizacija, doveli do toga i da se to osjeti i u prosvjeti.

- Nekada je učenicima nastavnik bio pojam i autoritet, bilo je lakše raditi jer su učenici trebali nekada sami doći do rješenja čitajući literaturu, udžbenike itd. Tada je težište bilo na usvojenosti sadržaja. Danas učenici imaju 'umjetnu inteligenciju' koja im sve to rješava, a nastavnika stavljaju u kontekst 'sebi ravnima'. Današnjoj generaciji je važna 'forma' i što veće ocjene. Nekada su učenici poštovali nastavnika i znalo se tko je tko, a današnji učenici su s nastavnicima 'frendovi', uočava naša sugovornica.

Osim odnosa na relaciji učenik-nastavnik, značajno se promijenio i odnos između učitelja i roditelja, nastavlja šibenska profesorica.

- Nekada su roditelji jednom do dva puta mjesečno dolazili na informacije kod razrednika u školu, imao živu riječ - mišljenje razrednika, problemi učenika doma, kontrola izostanaka učenika, ali e-Dnevnik je odvojio roditelje od škole, jer im informacije dolaze online. U osnovnim školama možda još uvijek roditelji dolaze na informacije u školu, ali u srednjoj školi to se totalno poremetilo. A kada iskrsne neki problem tada dolaze u školu s odvjetnicima, prijete inspekcijama, navodi Žaja.

'Velika i nepotrebna administracija guši kreativnost i rad nastavnika, a i učenika'

Oni koji u školama rade niz godina često su suglasni i u tome da je danas teže raditi kao učitelj, nego prije, primjerice, tri desetljeća. Profesoricu pitamo je li to istina. Navodi da su 'puste reforme, uspješne ili neuspješne, dovele do toga da je nastavniku danas radno vrijeme non-stop'.

- Velika i nepotrebna administracija guši kreativnost i rad nastavnika, a i učenika. Osim toga, masa nepotrebnih sadržaja koji su se 'ugurali' u kurikule. Masa nepotrebnih informacija koje se svakodnevno mijenjaju, a učenik ih mora savladati, kaže Žaja za srednja.hr.

A kakva je bila kao nastavnica i što bi savjetovala mlađim kolegama o tome kako zadržati autoritet u učionici? Veli nam da su učenici za nju govorili da je stroga, ali pravedna. Na početku svake nastavne godine, kada bi dobila novi razred, upoznala bi učenike s 'pravilima igre'. Dakle, svime što očekuje od njih, ali i što oni mogu očekivati od nje. Osim toga, ističe, nastavnik uvijek mora raditi na sebi.

- Događalo se da učenik postavi neko pitanje 'iz vica' na koji nisam znala odgovor. Rekla bih mu glasno i jasno: 'Ne znam to, ali ću ti na sljedećem satu to objasniti'! I došao bi sljedeći sat, ja pripremljena želim učeniku dati odgovor i kažem mu: 'Mogu ti sad odgovoriti na tvoje pitanje što si mi postavio'! Odgovor učenika bi bio: 'A što sam Vas to pitao?' Tada sam bila ponosna na sebe jer sam tako gradila autoritet. Nije sramota reći učeniku ako ne znaš nešto, ali je sramota ako mu ne daš odgovor! Mislim da sam im ovim rekla savjet za njihov budući rad, jer znam kako je kao mlada osoba ući u razred gdje vas najmanje 24 para očiju gledaju, a nekad je bilo i 30 i više, jer su bili veliki razredi, kaže Žaja.

Učenicima daje da je ocjenjuju: 'U početku su mi bili jedini orijentir'

I dok će jedan dio nastavnika tvrditi da učenici nemaju zašto ocjenjivati njihov rad, Žaja je tijekom rada u školi imala potpuno suprotnu praksu. Krajem godine davala bi učenicima priliku da anonimno ocijene pojedine dijelove nastave.

- Kada sam ja došla raditi u prosvjetu, nakon 18 godina zdravstva, nisam imala nikoga tko bi mi u mojoj struci mogao pomoći, a ja sam željela svoje znanje i iskustvo prenijeti na mlađe naraštaje. Jedini orijentir moga rada bili su učenici, jer oni su najrelevantniji ocjenjivači vašeg rada. Kada bih zaključila ocjene, kad su bili 'najranjiviji', tražila sam od njih anonimno da me ocijene, opisno: kakva su predavanja, pisane provjere, usmena ispitivanja, demonstracija vježbi itd. Pri mome napredovanju, u zvanje izvrsnog nastavnika, pokazala sam sve te anonimne 'zapise' višoj savjetnici. Rekla mi je: 'Visoko ste digli ljestvicu'. A ti anonimni zapisi su bili moja zvijezda vodilja u radu, navodi Žaja.

Prvo je radila u Hitnoj

Već smo u uvodu istaknuli kako je niz godina prije rada u školi radila u zdravstvu i to u Službi hitne medicinske pomoći. U jednom trenutku u Medicinskoj školi otvorilo se mjesto strukovnog nastavnika, kao vanjskog suradnika, a na to joj je pažnju odvratila njezina nekadašnja razrednica. Tri mjeseca provela je na toj poziciji, a onda se otvorilo stalno radno mjesto.

- Zadovoljni mojim radom, kao vanjskog suradnika, tadašnja ravnateljica me zamolila da se prijavim na natječaj za stalno radno mjesto. Noćima nisam spavala, jer to je skroz drugi svijet. Tražila sam mišljenje glavne sestra bolnice i nakon njezina mišljenja: 'Idi, bolnica će puno izgubiti, ali će i puno dobiti, jer ćeš tvojim radom, znanjem i iskustvom pripremiti nove generacije koje će nam doći raditi'! To je bio moment koji me je 'prelomio'. Mišljenja sam da nastavnik struke, naročito zdravstvene, mora imati par godina rada u struci. Moja predavanja su uvijek bila isprepletena 'životnim događajima' i, učenici kažu, uvijek zanimljiva i jako pamtljiva, prepričava profesorica.

'Biti nastavnik nije zanimanje, to je poziv'

Pitamo je za kraj i što bi dodatno savjetovala mladim i budućim nastavnicima, kako u školskom sustavu izdržati tri desetljeća. Ključni savjet koji nudi je da budu svoji, ali da istodobno postave granice i pravila na relacijama učenik-nastavnik, nastavnik-roditelj i nastavnik-radne kolege.

- Neka uživaju u svom pozivu, jer biti nastavnik nije zanimanje, to je poziv koji imaš ili nemaš u sebi. Ako ga nemaš, mijenjaj struku, a ako ga imaš učini sve da tvojim učenicima i tebi tvoj rad bude prepoznatljiv na radost sviju, kaže Žaja.

Kaže i da planova za naredne godine ima puno, jer zapravo nije u mirovini nego u penziji.

- I dalje ću raditi na sebi, jer penzija to zahtijeva. S obzirom na to da se bavim petanqe boćanjem, sada ću u njemu uživati još više. Putovanja su moja strast i nastojat ću, koliko mi mirovina dopusti, putovati i dalje, poručuje Žaja.