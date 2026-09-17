Prosvjetna inspekcija prijavila školu zbog linka u natječaju: Na sudu joj se raspala optužba

Inspekcija je prijavila OŠ Čazma zbog navodno nefunkcionalne poveznice u natječaju, no sud je utvrdio da su linkovi bili objavljeni i oslobodio ih.

Općinski sud u Bjelovaru oslobodio je Osnovnu školu Čazma i odgovornu osobu škole optužbe za prekršaj povezan s natječajem za izbor ravnatelja. Naime, prosvjetna inspekcija Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih podnijela je optužni prijedlog u kojem je tvrdila da škola u natječaju nije objavila funkcionalne poveznice na stranice Ministarstva hrvatskih branitelja.

Ipak, sud je na kraju zaključio da nema dokaza da su okrivljenici ostvarili prekršaj koji im se stavlja na teret. Riječ je, valja naglasiti, o nepravomoćnoj presudi.

Postupak se odnosio na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Osnovne škole Čazma iz siječnja. Prema optužbi, škola u tom natječaju nije objavila funkcionalnu poveznicu na stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Na teret im je stavljeno i da nisu objavili funkcionalnu poveznicu propisanu Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Inspekcija je tvrdila da poveznice nisu bile funkcionalne, škola tvrdi da su radile na novijim računalima

Škola i odgovorna osoba nisu se smatrali krivima. U obrani su istaknuli da su poveznice u tekstu natječaja bile objavljene, dok se u obrazloženju optužnog prijedloga navodilo da nisu bile funkcionalne.

- U obrazloženju optužnog prijedloga je istaknuto kako je u natječaju bila objavljena poveznica, međutim naknadno se navodi kako ista poveznica nije bila funkcionalna. No da bi netko ostvario biće djela prekršaja koji se njima stavlja na teret u samom zakonu je navedeno kako mora propustiti objaviti poveznicu, što oni nisu učinili i stoga smatraju da nisu ostvarili prekršaj koji im se optužnim prijedlogom stavlja na teret, stoji u oslobađajućoj presudi koja je nepravomoćna.

U presudi piše kako je tajnik imao računalo starije generacije, dok je gospođa koja je pisala natječaj imala novijem računalu. Na njezinu je računalu poveznica bila funkcionalna, kao i na laptopu odgovorne osobe škole. U obrani je navedeno i da su u uredu odgovorne osobe i kod tajnika bila računala starije generacije. U presudi je prenesena i obrana odgovorne osobe škole.

- Može reći (okrivljena odgovorna osoba škole, op.a.) kako u svom uredu, kao i tajnik ima računala starije generacije. Gospođa koja je radila natječaj ima računalo novije generacije i na njenom računalu je poveznica bila u potpunosti funkcionalna, na što mu je njihova zaposlenica ukazala drugi ili treći dan nakon nadzora. On (okrivljena odgovorna osoba škole, op.a.) ima zadužen i laptop na kojem je također poveznica bila funkcionalna, što je inspektorica i u zapisniku konstatirala, no međutim nije išla posebno provjeravati. Smatra (odgovorna osoba škole, op.a.) da u ovom slučaju nisu ostvarena bića djela prekršaja, jer čak i u slučaju nefunkcionalne poveznice bilo koja osoba koja se je javljala na natječaj je bio puni naziv poveznice, tako da je bilo koji kandidat mogao doći do podataka o potrebnoj dokumentaciji. Napominje isto tako da su se na taj natječaj javila dva kandidata. Inspektorica je natječaj poništila, te je školski odbor nakon toga donio rješenje da se natječaj poništava do okončanja postupka, stoji u nepravomoćnoj presudi.

Sud: Bitno je jesu li poveznice objavljene

Ukratko, ključni dio presude odnosi se upravo na razliku između toga je li poveznica objavljena i je li ona u svakom trenutku bila funkcionalna. Sud je uvidom u tekst natječaja utvrdio da su u njemu bile objavljene obje propisane poveznice. Odredbe na temelju kojih su škola i odgovorna osoba optuženi propisuju kažnjavanje ako se propisana poveznica ne objavi. Sud je, pak, utvrdio da su u ovom slučaju poveznice ipak bile navedene u natječaju.

- Temeljem izvršenog uvida u tekst natječaja koji je objavljen 28. siječnja 2026. vidljivo je da su u tekstu objavljene poveznice u odnosu na jednu i drugu odredbu, dok funkcionalnost ili nefunkcionalnost poveznice nije odlučna za ostvarenje bića djela prekršaja, navodi se u obrazloženju ove nepravomoćne presude.

Troškovi prekršajnog postupka, prema presudi, padaju na teret proračunskih sredstava suda. Presudu u cijelosti možete pročitati u nastavku.