U 55. godini života preminula omiljena nastavnica zagrebačke škole: Bila je autorica brojnih udžbenika

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18. rujan 2026.
Preminula je Romana Dužanec Martinović, nastavnica IV. gimnazije. Njeno ime poznato je mnogim učenicima jer je autorica niza udžbenika geografije.
Kolege, obitelj i prijatelji na posljednji su počinak ovoga tjedna ispratili Romanu Dužanec Martinović. Nastavnica geografije u IV. gimnaziji u Zagrebu preminula je u 55. godini života nakon duge i teške bolesti.
- S velikom tugom opraštamo se od naše drage kolegice Romane koja nas je prerano napustila. Pamtit ćemo je kao dragu kolegicu i prijateljicu, cijenjenu autoricu školskih udžbenika geografije i aktivnu sudionicu brojnih školskih projekata. Izražavamo iskrenu sućut njezinoj obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli. Počivala u miru, poručili su njeni kolege iz IV. gimnazije.
Od Dužanec Martinović oprostila se i izdavačka kuća Meridijani, gdje je radila kao dugogodišnja autorica udžbenika.
- Kao suautorica sudjelovala je u stvaranju Meridijanovih udžbenika iz geografije za osnovne škole i gimnazije. Među njima su Geografija 2, udžbenik za drugi razred gimnazije, koji je napisala s kolegicama Suzanom Nebeski Hostić i Željkom Polan, te Geografija 7 i pripadajuća radna bilježnica za sedmi razred osnovne škole. U IV. gimnaziji, u kojoj je predavala geografiju, od nje su se oprostili kao od drage kolegice i prijateljice, cijenjene autorice školskih udžbenika i aktivne sudionice brojnih školskih projekata. Romana je svojim nastavničkim i autorskim radom ostavila vrijedan trag u geografskom obrazovanju brojnih generacija učenika. Pamtit ćemo je s poštovanjem i zahvalnošću kao dragu i odanu suradnicu. Njezinoj obitelji, prijateljima, kolegama i svima koji su je poznavali izražavamo iskrenu sućut. Neka joj je laka hrvatska zemljica. Počivala u miru, poručili su iz izdavačke kuće Meridijani.
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