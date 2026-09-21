'Nedostajat će nam u svakom danu: Preminula učiteljica čija će dobrota zauvijek živjeti u srcima učenika

Tužan početak tjedna u Osnovnoj školi Vilima Korajca u Kaptolu nedaleko od Požege - preminula je učiteljica Ana Marinac. Njezini kolege objavili su dirljiv nekrolog iz kojeg se može iščitati koliko je bila omiljena u svom kolektivu. Navode da im je teško riječima opisati tugu koju osjećaju. Jer učiteljica Ana Marinac nije im bila samo kolegica, već i prijateljica i posebna osoba.

- Ana nije bila samo učiteljica. Bila je ona učiteljica koju djeca pamte cijeli život – po toplom osmijehu, blagoj riječi, strpljenju, razumijevanju i onom posebnom osjećaju da su uz nju uvijek bili sigurni, prihvaćeni i voljeni. U njezinoj učionici nije se samo učilo - u njoj se odrastalo, stvaralo i učilo kako biti dobar čovjek. Za svoje učenike bila je posebna. Za nas kolege bila je puno više od kolegice - bila je osoba čija je dobrota tiho, ali snažno činila našu školu ljepšim mjestom. Njezin osmijeh, blagost, toplina i način na koji je pristupala ljudima ostat će duboko urezani u naša sjećanja. Iza nje ostaju generacije učenika kojima je dotaknula srca, kolege kojima je bila prijateljica i bezbroj malih, dragocjenih trenutaka koje ćemo čuvati, navode iz OŠ Vilima Korajca.

Iako će mjesto učiteljice Marinac u školi ostati prazno, naglašavaju da će uspomene na nju živjeti u ljudima s kojima je radila, njenim učenicima 'i u svemu lijepom što je tijekom svojih učiteljskih godina utkala u ovu školu'.

- Nedostajat će nam jako - u zbornici, na hodnicima, u učionici, u svakom školskom danu koji će bez nje biti drugačiji. Draga Ana, hvala ti za svu nježnost koju si nesebično davala. Hvala ti za svako dijete kojem si uljepšala djetinjstvo. Hvala ti za svaku riječ, osmijeh i dobrotu. Neke ljude vrijeme ne može izbrisati. Oni ostaju živjeti u srcima onih kojima su značili. A ti ćeš, draga Ana, u našim srcima ostati zauvijek. Obitelji i najbližima izražavamo iskrenu i duboku sućut. Počivala u miru, naša draga Ana, poručili su iz OŠ Vilima Korajca.

Sahrana učiteljice Ane Marinac bit će u utorak, 22.9.2026. u 16 h na groblju u Češljakovcima. Mnogi se putem društvenih mreža opraštaju od omiljene učiteljice. Poručuju - sve ono najbolje što je imala jedna osoba, to je imala učiteljca Ana.

- Ostala mi je u tako lijepom sjećanju, ono kratko vremena što smo radile zajedno uvijek je bila nasmijana, vedra, sve se s njom moglo dogovoriti, uvijek tu za razgovor, priču. Hvala vam Ana na svemu, počivajte u miru, samo je jedna u nizu poruka oproštaja od omiljene učiteljice.