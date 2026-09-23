Izašla imena gotovo tisuću najboljih nastavnika i odgojitelja u Hrvatskoj: Provjerite tko je na listi

Agencija za odgoj i obrazovanje objavila je imena 951 odgojno-obrazovnog djelatnika koji su napredovali i koji će dobiti priznanje 'Oskar zvanja'.

Kako smo nedavno pisali, vraća se svečana promocija nastavnika koji su napredovali u više zvanje mentora, savjetnika ili izvrsnog savjetnika. Agencija za odgoj i obrazovanje dodijelit će pritom i priznanja 'Oskar zvanja'. Dobit će ga djelatnici koji su napredovali tijekom protekle školske godine 2025./2026. Dodjela će se održati u srijedu, 7. listopada i u četvrtak, 8. listopada 2026. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Sada je AZOO objavio i popis svih odgojno-obrazovnih djelatnika kojima će se u 2026. dodijeliti 'Oskar zvanja', a učitelji, nastavnici, ravnatelji i odgojitelji u objavljenoj tablici mogu vidjeti i datum svoje promocije. Čitav popis nalazi se pri dnu članka, a na njemu je 951 djelatnik. Iz AZOO-a su naglasili da se na popisu nalaze oni koji su dali privole za objavu podataka, a oni koji to nisu, a žele naknadno biti uvršteni na popis, mogu se javiti na adresu elektroničke pošte: [email protected], najkasnije do 30. rujna 2026. godine.

- Odluka o dodjeli proizlazi iz potrebe da jasno pokažemo koliko cijenimo znanje, predanost i profesionalni rast i razvoj odgojno-obrazovnih radnika, imajući u vidu pritom da napredovanje odgojno-obrazovnih radnika u položajna zvanja, što jest jedna od temeljnih zadaća Agencije za odgoj i obrazovanje nije tek formalno priznanje, nego potvrda dugogodišnjeg rada, stručnosti, odgovornosti i spremnosti da se vlastitim iskustvom doprinosi kvaliteti odgojno-obrazovnog sustava. U tom smislu, ljudi koji inzistiraju na izvrsnosti postaju istinski pokretači napretka stvarajući trajne vrijednosti, ljudi čiji je rad odraz osobnog integriteta i silnog poštovanja prema vlastitom pozivu, tj. ljudi koji visoko podižu ljestvicu i u struci i u zajednici zaslužuju biti javno prepoznati, predstavljeni i pozdravljeni, rekla nam je ranije Katarina Milković, ravnateljica AZOO-a.

Podsjetimo, portal srednja.hr dodjeljuje nagradu Zlatna kreda najboljim nastavnicima, profesorima, učenicima i studentima. Nagradu ćemo dodijeliti u sklopu svoje konferencije 'Idemo u srednju!' koja se održava u Hotelu International u Zagrebu 6. studenog. Kako nominirati kolegu za Zlatnu kredu, pročitajte ovdje. U nastavku možete vidjeti trenutačni popis odgojno-obrazovnih djelatnika koji su napredovali i kojima će idući mjesec biti dodijeljen 'Oskar zvanja'.

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